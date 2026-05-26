"Este é o momento de Lamine Yamal" - o craque da Espanha está "incrivelmente animado" para a Copa do Mundo, apesar da lesão, enquanto Luis de la Fuente confirma o plano para a fase de grupos

Ao abordar a enorme expectativa do público em torno de seu jovem atacante, De la Fuente declarou durante o programa “Los Desayunos”, da RTVE e da EFE: “Ele está incrivelmente animado. Está muito ansioso. É muito jovem, mas muito maduro. E sabe que este é o seu momento. E na vida, é preciso aproveitar as oportunidades.

“Nunca se sabe como você estará na próxima Copa do Mundo. E este é o momento de Lamine Yamal. Ele é muito bom e só vai melhorar, já que seus companheiros de equipe o ajudam a dar o seu melhor. Na minha opinião, temos os melhores jogadores do mundo em muitas posições, e isso o ajudará a ter um desempenho ainda melhor.”