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"Este é o momento de Lamine Yamal" - o craque da Espanha está "incrivelmente animado" para a Copa do Mundo, apesar da lesão, enquanto Luis de la Fuente confirma o plano para a fase de grupos
Técnico define as expectativas para o torneio
Durante uma entrevista transmitida pela televisão estatal após o anúncio oficial da lista de 26 convocados, De la Fuente delineou seu plano estratégico para a campanha da Espanha na Copa do Mundo. Os campeões europeus devem estrear no torneio no dia 15 de junho contra Cabo Verde, com as estrelas lesionadas Yamal e Mikel Merino incluídas na delegação. Apesar de Yamal ter perdido o final da temporada nacional devido a um problema muscular, a comissão técnica continua bastante otimista quanto à sua disponibilidade para jogar.
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De la Fuente exige resultados imediatos
Ao abordar a enorme expectativa do público em torno de seu jovem atacante, De la Fuente declarou durante o programa “Los Desayunos”, da RTVE e da EFE: “Ele está incrivelmente animado. Está muito ansioso. É muito jovem, mas muito maduro. E sabe que este é o seu momento. E na vida, é preciso aproveitar as oportunidades.
“Nunca se sabe como você estará na próxima Copa do Mundo. E este é o momento de Lamine Yamal. Ele é muito bom e só vai melhorar, já que seus companheiros de equipe o ajudam a dar o seu melhor. Na minha opinião, temos os melhores jogadores do mundo em muitas posições, e isso o ajudará a ter um desempenho ainda melhor.”
Esclarecimentos sobre a gestão do elenco
O técnico também abordou a dinâmica geral do elenco, incluindo a incorporação de Eric Garcia e o bom estado físico de Merino, do Arsenal, após um longo período afastado dos gramados. Além disso, esta convocação marca um marco histórico, sendo a primeira seleção espanhola para a Copa do Mundo a não contar com nenhum jogador do Real Madrid, após as ausências de Dani Carvajal, Dean Huijsen, Gonzalo Garcia e Fran Garcia.
Ao falar sobre Yamal e os jogadores lesionados, De la Fuente acrescentou: “A situação dos jogadores lesionados é boa, considerando em que fase do processo de recuperação cada um se encontra. Todos estarão disponíveis, otimisticamente, para a primeira partida. Depois, avaliaremos se é benéfico para eles jogarem na primeira partida. Mas nosso foco está em algo além da primeira partida.”
- AFP
E agora?
A Espanha chega ao torneio carregando o imenso peso psicológico de ser a atual campeã europeia, enfrentando um grupo altamente competitivo de candidatas ao título. A comissão técnica passará a próxima pré-temporada monitorando os indicadores físicos individuais para garantir que o elenco atinja seu pico de forma durante a exaustiva fase de grupos. A La Roja também enfrentará a Arábia Saudita e o Uruguai no Grupo H.