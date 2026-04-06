"Este dia ficará gravado na minha memória" – Cristiano Ronaldo demonstra classe com um gesto sincero ao atacante brasileiro após a goleada do Al-Nassr

Durante a partida entre Al-Nassr e Al-Najma pela Liga Profissional da Arábia Saudita na sexta-feira, o atacante brasileiro Felippe Cardoso abordou o capitão do Al-Nassr, Ronaldo, para pedir sua camisa.

A lenda portuguesa fez mais do que apenas acenar com a cabeça e seguir em frente; ele parou para ler cuidadosamente o nome e o número de Cardoso nas costas da camisa. Esse gesto deliberado, garantindo que ele identificasse corretamente o adversário com quem se encontraria para a troca após o apito final, demonstrou um nível de respeito que tocou profundamente o ex-jogador da Casa Pia.