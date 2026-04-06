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"Este dia ficará gravado na minha memória" – Cristiano Ronaldo demonstra classe com um gesto sincero ao atacante brasileiro após a goleada do Al-Nassr
Uma promessa cumprida em campo
Durante a partida entre Al-Nassr e Al-Najma pela Liga Profissional da Arábia Saudita na sexta-feira, o atacante brasileiro Felippe Cardoso abordou o capitão do Al-Nassr, Ronaldo, para pedir sua camisa.
A lenda portuguesa fez mais do que apenas acenar com a cabeça e seguir em frente; ele parou para ler cuidadosamente o nome e o número de Cardoso nas costas da camisa. Esse gesto deliberado, garantindo que ele identificasse corretamente o adversário com quem se encontraria para a troca após o apito final, demonstrou um nível de respeito que tocou profundamente o ex-jogador da Casa Pia.
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O momento “inesquecível” de Cardoso
Fiel à sua palavra, assim que a partida terminou, Ronaldo procurou Cardoso para lhe entregar a cobiçada peça de memorabilia, deixando o atacante brasileiro emocionado com a troca com seu ídolo.
Cardoso recorreu às redes sociais para compartilhar sua alegria, postando uma foto do icônico uniforme amarelo e azul do Al-Nassr. “Infelizmente, não foi um bom resultado para nossa equipe, mas este dia ficará gravado na minha memória”, escreveu o atacante em uma sincera história no Instagram após a partida.
Brilhantismo individual em meio às dificuldades da equipe
Embora o Al-Najma esteja atualmente lutando contra o rebaixamento na parte de baixo da tabela, Cardoso tem sido um dos poucos destaques positivos da equipe saudita. Na derrota por 5 a 2 para o Al-Nassr, ele conseguiu marcar um gol e dar uma assistência, provando que pode competir no mesmo nível do maior artilheiro da história do futebol, que marcou duas vezes pela equipe da casa.
Desde que se juntou ao seu clube atual, após uma passagem por Portugal no Casa Pia entre 2023 e 2024, Cardoso vem apresentando um desempenho impressionante. Em apenas sete partidas, o brasileiro acumulou três gols e três assistências, mostrando que está fazendo tudo ao seu alcance para tirar sua equipe da zona de rebaixamento.
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A busca incansável de Ronaldo pelos 1.000 gols
Para Ronaldo, a noite foi apenas mais um passo em direção ao seu objetivo final na carreira. Os dois gols marcados foram mais uma prova de que o jogador de 41 anos está longe de estar acabado. Ele continua se aproximando da incrível marca de 1.000 gols na carreira profissional, uma meta que parece cada vez mais inevitável a cada partida do Al-Nassr.
Ronaldo agora tem 967 gols, ficando a apenas 33 gols de atingir a marca de 1.000 gols em sua carreira.