'Este clube significa muito para mim' - Jeremy Doku assina novo contrato de cinco anos com o Manchester City

O internacional belga de 24 anos se tornou um ponto focal do ataque do City desde sua chegada vinda do Stade Rennais em 2023. Doku rapidamente se consolidou como um dos pontas mais devastadores da Premier League, combinando velocidade fulminante com brilho técnico para se tornar peça constante em um elenco que dominou o cenário doméstico inglês. Ele é o mais recente de uma série de estrelas de alto perfil a comprometer seu futuro com o projeto do Etihad neste verão, seguindo os passos de Phil Foden, Josko Gvardiol e Abdukodir Khusanov.

Ao refletir sobre sua decisão de prolongar sua permanência em Manchester, Doku expressou profunda gratidão por sua trajetória no Etihad até aqui. "Tenho amado meu tempo no City até agora, então ter a oportunidade de ficar por mais tempo é uma sensação fantástica", disse Doku. "Este clube significa muito para mim. Eu me desenvolvi tanto como jogador quanto como pessoa. Me sinto estabelecido aqui e sei que estou melhorando a cada dia por causa do trabalho que a comissão faz aqui. É difícil explicar o quanto este clube faz para ajudar os jogadores."