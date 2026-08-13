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'Este clube significa muito para mim' - Jeremy Doku assina novo contrato de cinco anos com o Manchester City
Um compromisso de longo prazo no Etihad
O internacional belga de 24 anos se tornou um ponto focal do ataque do City desde sua chegada vinda do Stade Rennais em 2023. Doku rapidamente se consolidou como um dos pontas mais devastadores da Premier League, combinando velocidade fulminante com brilho técnico para se tornar peça constante em um elenco que dominou o cenário doméstico inglês. Ele é o mais recente de uma série de estrelas de alto perfil a comprometer seu futuro com o projeto do Etihad neste verão, seguindo os passos de Phil Foden, Josko Gvardiol e Abdukodir Khusanov.
Ao refletir sobre sua decisão de prolongar sua permanência em Manchester, Doku expressou profunda gratidão por sua trajetória no Etihad até aqui. "Tenho amado meu tempo no City até agora, então ter a oportunidade de ficar por mais tempo é uma sensação fantástica", disse Doku. "Este clube significa muito para mim. Eu me desenvolvi tanto como jogador quanto como pessoa. Me sinto estabelecido aqui e sei que estou melhorando a cada dia por causa do trabalho que a comissão faz aqui. É difícil explicar o quanto este clube faz para ajudar os jogadores."
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Construindo para a era Enzo Maresca
A notícia representa um enorme impulso para o clube em sua transição para a era sob Maresca, que, segundo informações, está ansioso para construir seu sistema ofensivo em torno do conjunto único de habilidades e da velocidade explosiva de Doku. Doku demonstrou grande entusiasmo pela abordagem tática do italiano e pela direção que a equipe está tomando. "É difícil explicar o quanto este clube faz para ajudar os jogadores. Não considero isso garantido, e isso me torna melhor", explicou Doku. "Com Enzo aqui agora, estou realmente empolgado com a nova temporada. O estilo de futebol dele é o tipo de que gostamos, então isso é empolgante para os jogadores."
"Os torcedores do City também são uma grande razão para eu ter assinado este novo contrato. Sinto o amor e o apoio deles, e isso significa o mundo para mim. Quero me concentrar em lhes dar o sucesso que eles merecem."
Viana elogia a "qualidade especial" de Doku
A renovação de contrato também foi recebida com igual entusiasmo pela diretoria do clube. O diretor de futebol do Manchester City, Hugo Viana, que supervisionou a evolução do elenco, tratou logo de elogiar o crescimento profissional e a habilidade natural do ponta. Viana destacou que Doku se tornou uma figura querida dentro do vestiário, ao mesmo tempo em que se firmou como um dos jogadores de lado mais temidos do futebol europeu.
"Jeremy é um talento enorme, e sua evolução desde que chegou até nós em 2023 é clara para todos verem", explicou Viana. "Ele tem uma dinâmica especial. Tem as características certas para o que procuramos em um ponta. Ele realmente traz uma qualidade especial ao nosso time. Jeremy também é uma pessoa fantástica. É alguém querido por todo o clube. Sua atitude é de primeira classe, e ele quer melhorar a cada dia. Ele merece este novo contrato, e eu sei que continuará evoluindo nos próximos meses e anos."
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Um início recordista de vida na Inglaterra
Doku tem entregado consistentemente momentos de brilho individual que justificam o investimento do clube. Sua temporada de estreia foi nada menos que histórica, marcada por uma atuação lendária contra o Bournemouth, quando se tornou o jogador mais jovem da história da Premier League a registrar quatro assistências e cinco participações em gols em uma única partida. Naquela temporada, ele fez mais de 40 jogos, contribuindo com seis gols e 11 assistências para ajudar o City a conquistar seu quarto título consecutivo da liga.
Mesmo durante a mais desafiadora temporada 2024-25, na qual o City enfrentou diversos obstáculos, Doku seguiu sendo uma opção confiável. Ele encerrou aquele período com oito gols e nove assistências, mostrando um nível maior de maturidade e responsabilidade defensiva. Já na campanha de 2025-26, ele era essencial. No último ano da passagem de Pep Guardiola, Doku foi decisivo para a conquista da dobradinha em copas nacionais, com destaque para o gol de empate e a assistência para o gol da vitória de Nico na semifinal da FA Cup contra o Southampton.
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