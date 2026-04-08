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"Estávamos vomitando" – Ex-jogador da seleção italiana relembra os "brutais" treinos de Antonio Conte e apoia o técnico do Napoli para uma segunda passagem pela seleção nacional
Conte lidera a lista de candidatos à seleção italiana
Após a desastrosa eliminação da Itália na repescagem e a subsequente saída de Gattuso, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) apontou Conte como o principal candidato para liderar uma nova era. O técnico de 56 anos já comandou a seleção entre 2014 e 2016, ostentando um histórico formidável de 14 vitórias em apenas 24 partidas no comando. Embora seu contrato atual com o Napoli vá até junho de 2027, seu histórico comprovado de reconstrução de equipes o torna uma escolha de destaque para uma nação desesperada para acabar com sua longa ausência do cenário mundial.
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"Conte te irrita profundamente"
Giaccherini, que teve grande desempenho sob o comando do técnico tanto a nível de clubes quanto internacional, acredita que a abordagem exigente de Conte é exatamente o que o elenco atual precisa para recuperar sua competitividade. Ele afirma que a capacidade do treinador de incutir uma vontade coletiva de vencer é inigualável no futebol moderno.
Refletindo sobre o impacto mental e físico de trabalhar sob o comando do técnico do Napoli, Giaccherini disse à Gazzetta: “Ele é o líder em quem se pode confiar nas dificuldades. Ele prepara seus jogadores como soldados para uma batalha, exatamente o que é necessário agora. Conte tem uma maneira de trabalhar que te marca profundamente. Se você o seguir, você cresce. E por ele, os jogadores dão tudo de si. Ele sabe como criar um vínculo único com o grupo. Sua atitude era exatamente a mesma. Ele consegue transmitir suas ideias muito rapidamente. Em campo, você sempre sabe o que fazer; você treinou isso mil vezes nos treinos, até a exaustão.”
Fisicalidade além do limite
O ex-ala relembrou as exigências físicas extremas que Conte impunha ao elenco durante as pausas para os jogos internacionais na base de treinamento de Coverciano, na Itália. Embora as sessões fossem notoriamente exaustivas, Giaccherini argumenta que os resultados em campo justificavam os métodos implacáveis utilizados para formar um grupo coeso.
Ele acrescentou: “Lembro-me de treinos em Coverciano em que ficávamos vomitando. Precisávamos de máscaras de oxigênio para aguentar até o fim. Saíamos completamente exaustos.
“Os treinos eram brutais, mas em campo, a gente voava. Ele nos dizia que ter um bom desempenho era nossa missão e que precisávamos ser soldados prontos para a batalha. Não tínhamos superestrelas, mas nossa fome de vitória fez a diferença.
“Ele é o melhor. Ele vai nos levar de volta à Copa do Mundo. Ele já mostrou que sabe trabalhar bem com a seleção. Seu histórico diz tudo: ele reconstruiu a Juventus, a Inter e o Napoli. E faria o mesmo com a Itália, agora mais do que nunca.”
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Lidando com um vácuo de liderança
A contratação de Conte é complicada por um significativo vácuo de poder no futebol italiano, após as demissões do presidente da FIGC, Gabriele Gravina, e do chefe da delegação, Gianluigi Buffon. Essa crise administrativa significa que a federação precisa estabelecer uma nova hierarquia antes de, eventualmente, negociar complexos termos de rescisão com o Napoli. Restaurar o orgulho de uma seleção tetracampeã mundial continua sendo o objetivo final, com a imensa pressão de três ausências consecutivas do cenário mundial pairando sobre cada decisão tomada.