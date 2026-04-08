"Estávamos vomitando" – Ex-jogador da seleção italiana relembra os "brutais" treinos de Antonio Conte e apoia o técnico do Napoli para uma segunda passagem pela seleção nacional

Giaccherini, que teve grande desempenho sob o comando do técnico tanto a nível de clubes quanto internacional, acredita que a abordagem exigente de Conte é exatamente o que o elenco atual precisa para recuperar sua competitividade. Ele afirma que a capacidade do treinador de incutir uma vontade coletiva de vencer é inigualável no futebol moderno.

Refletindo sobre o impacto mental e físico de trabalhar sob o comando do técnico do Napoli, Giaccherini disse à Gazzetta: “Ele é o líder em quem se pode confiar nas dificuldades. Ele prepara seus jogadores como soldados para uma batalha, exatamente o que é necessário agora. Conte tem uma maneira de trabalhar que te marca profundamente. Se você o seguir, você cresce. E por ele, os jogadores dão tudo de si. Ele sabe como criar um vínculo único com o grupo. Sua atitude era exatamente a mesma. Ele consegue transmitir suas ideias muito rapidamente. Em campo, você sempre sabe o que fazer; você treinou isso mil vezes nos treinos, até a exaustão.”