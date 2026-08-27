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"Estávamos sofrendo!" - Federico Valverde revela a instrução de José Mourinho no intervalo que inspirou o Real Madrid à vitória contundente sobre a Real Sociedad
Mbappé garante vitória do Real Madrid
O Real Madrid garantiu uma vitória convincente por 4 a 1 sobre a Real Sociedad no Bernabéu, na quarta-feira. Os mandantes abriram o placar inicialmente na partida remarcada da rodada de abertura, mas cederam a vantagem antes do intervalo, quando os visitantes chegaram ao empate.
Após uma intervenção crucial no intervalo do técnico Mourinho, o Real Madrid voltou com intensidade renovada. Mbappe liderou a demolição no segundo tempo, marcando um brilhante hat-trick para selar a primeira vitória em casa na campanha de forma convincente.
O triunfo representa a segunda vitória consecutiva do Real Madrid na liga. Ele vem após um dramático triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Espanyol no último sábado, garantindo que o time de Mourinho mantenha um início muito positivo na temporada doméstica.
- Getty Images Sport
Valverde explica mudança tática
Apesar de elogiar a energia inicial da sua equipe, Valverde admitiu que a acomodação apareceu depois do gol de abertura. O meio-campista destacou que perder a paciência deu aos adversários um caminho claro de volta para o jogo.
"Vi uma equipe muito focada e trabalhando com grande entusiasmo", disse Valverde em suas entrevistas após a partida. "Trabalhamos muito bem, mas nos faltou um pouco de paciência depois de marcar o primeiro gol, o que permitiu que eles empatassem."
O uruguaio revelou que a conversa de Mourinho no intervalo mudou completamente o rumo da partida. O técnico exigiu uma linha defensiva mais alta e uma pressão muito mais agressiva para atrapalhar os visitantes.
"Falamos sobre pressionar porque estávamos com dificuldade para recuperar a bola no campo deles", acrescentou Valverde. "Em determinados momentos, estávamos jogando com um jogador a menos. Ajustamos isso e ficamos mais confortáveis. Nossa conversa com o técnico no intervalo nos ajudou muito, por isso o segundo tempo foi excelente."
Maximizando o brilhantismo ofensivo de Mbappe
Os ajustes táticos de Mourinho deram a plataforma perfeita para Mbappe dominar os 45 minutos finais. As mudanças garantiram que o Real Madrid controlasse a posse de bola mais à frente no campo, acionando seu atacante estrela em zonas perigosas com efeito devastador.
Valverde fez questão de destacar a enorme contribuição do internacional francês e pediu aos companheiros que continuem explorando sua finalização letal.
"Ele é incrível, inacreditável", continuou Valverde. "Temos que tirar o máximo proveito dele e passar a bola para que ele possa marcar gols e se sentir feliz. O que ele fez hoje é algo que ele fez muitas vezes ao longo do ano."
- Getty Images Sport
Construindo embalo cedo
Com vitórias consecutivas garantidas, o Real Madrid estabeleceu uma base formidável para sua campanha na liga. Integrar o faro de gol de Mbappe com a pressão de alta intensidade de Mourinho será vital para a equipe buscar construir sobre essa forma doméstica impecável e superar os desafios da temporada que está por vir. Agora, o time de Mourinho tentará conquistar a terceira vitória seguida quando enfrentar o recém-promovido Malaga no domingo.
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