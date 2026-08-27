"Estávamos sofrendo!" - Federico Valverde revela a instrução de José Mourinho no intervalo que inspirou o Real Madrid à vitória contundente sobre a Real Sociedad

O Real Madrid garantiu uma vitória convincente por 4 a 1 sobre a Real Sociedad no Bernabéu, na quarta-feira. Os mandantes abriram o placar inicialmente na partida remarcada da rodada de abertura, mas cederam a vantagem antes do intervalo, quando os visitantes chegaram ao empate.

Após uma intervenção crucial no intervalo do técnico Mourinho, o Real Madrid voltou com intensidade renovada. Mbappe liderou a demolição no segundo tempo, marcando um brilhante hat-trick para selar a primeira vitória em casa na campanha de forma convincente.

O triunfo representa a segunda vitória consecutiva do Real Madrid na liga. Ele vem após um dramático triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Espanyol no último sábado, garantindo que o time de Mourinho mantenha um início muito positivo na temporada doméstica.



