A equipe visitante mostrou-se implacável desde o início, marcando gols por meio de Kuryu Matsuki, Flynn Downes, Cyle Larin, Ross Stewart e Finn Azaz. A vitória representa mais um marco para o técnico do Southampton, Tonda Eckert, cuja equipe conquistou uma vitória surpreendente por 2 a 1 nas quartas de final da FA Cup sobre o Arsenal, líder da Premier League, no fim de semana. O Saints ultrapassou agora o Wrexham na classificação, entrando nas vagas para os play-offs com o ímpeto a seu favor.

Eckert, que substituiu Will Still em novembro, comandou uma reviravolta notável no St Mary’s. O técnico alemão elogiou seus jogadores, que agora estão há 16 jogos sem perder em todas as competições. “Acho que a equipe está tão focada neste momento que não há muito que eu precise dizer. Meu trabalho é apenas garantir que eu os prepare da melhor maneira possível para os próximos jogos”, comentou Eckert após o apito final.