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Wrexham AFC v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Estávamos muito longe disso!" – O técnico do Wrexham, Phil Parkinson, está furioso após a goleada de 5 a 1 sofrida contra o Southampton, que prejudicou significativamente as ambições de Ryan Reynolds e Rob Mac na Premier League

Wrexham
P. Parkinson
Southampton
Wrexham x Southampton
Championship
Premier League

O técnico do Wrexham, Phil Parkinson, ficou abalado ao ver sua equipe sofrer uma humilhante derrota por 5 a 1 em casa para o Southampton. O resultado representa um duro golpe para as aspirações de promoção à Premier League dos coproprietários Ryan Reynolds e Rob Mac, já que os Red Dragons caíram na tabela do Campeonato Inglês.

  • Uma dose de realidade para o sonho de Hollywood

    Os Red Dragons foram massacrados no Racecourse por um Southampton implacável, que agora venceu 10 das últimas 13 partidas do campeonato. Chegando ao jogo na sexta colocação, o clube de propriedade de Hollywood foi totalmente incapaz de reproduzir o espírito de luta demonstrado na recente virada dramática, quando saiu de uma desvantagem de 2 a 0 para empatar em 2 a 2 contra o West Brom. A goleada fez com que o Wrexham caísse para a sétima posição na tabela do Campeonato e saísse das vagas para os playoffs, prejudicando gravemente suas esperanças de garantir uma histórica quarta promoção consecutiva. Parkinson ficou visivelmente frustrado com a flagrante falta de competitividade demonstrada por seus jogadores em uma partida de tão alto risco.

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  • Wrexham AFC v Southampton - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Parkinson critica duramente a atuação do Wrexham, que "ficou muito aquém"

    Ao falar após a goleada sofrida, Parkinson não mediu palavras ao avaliar o início fraco e o desempenho geral de sua equipe. Ele disse: “Temos que usar isso como uma lição, mesmo nesta fase avançada da temporada. Sabíamos, ao entrar em campo, da importância deste jogo, e dói muito não termos apresentado um desempenho competitivo. Isso mostra que, se o nível cair, você pode ser punido. Fomos cruelmente punidos nos primeiros 20 minutos. Estávamos muito aquém do necessário em muitos aspectos do jogo. Mas ainda há tudo a ser disputado. Vou analisar tudo com atenção e garantir que estejamos prontos para o fim de semana.”

  • O Saints avança para as vagas nos playoffs

    A equipe visitante mostrou-se implacável desde o início, marcando gols por meio de Kuryu Matsuki, Flynn Downes, Cyle Larin, Ross Stewart e Finn Azaz. A vitória representa mais um marco para o técnico do Southampton, Tonda Eckert, cuja equipe conquistou uma vitória surpreendente por 2 a 1 nas quartas de final da FA Cup sobre o Arsenal, líder da Premier League, no fim de semana. O Saints ultrapassou agora o Wrexham na classificação, entrando nas vagas para os play-offs com o ímpeto a seu favor.

    Eckert, que substituiu Will Still em novembro, comandou uma reviravolta notável no St Mary’s. O técnico alemão elogiou seus jogadores, que agora estão há 16 jogos sem perder em todas as competições. “Acho que a equipe está tão focada neste momento que não há muito que eu precise dizer. Meu trabalho é apenas garantir que eu os prepare da melhor maneira possível para os próximos jogos”, comentou Eckert após o apito final.

  • AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    O caminho árduo que o Wrexham tem pela frente

    Para Parkinson, o foco agora deve se voltar para uma rápida recuperação. Embora o sonho de chegar à Premier League ainda esteja matematicamente vivo para o clube de Reynolds e Mac, a forma como essa derrota ocorreu sugere que há muito trabalho a ser feito para que consigam superar com sucesso a reta final contra adversários experientes da Championship. Com apenas cinco partidas restantes na temporada, o Wrexham está agora a dois pontos das vagas para os play-offs. Para piorar a situação, o calendário não oferece alívio, já que os Red Dragons ainda precisam enfrentar duas das três melhores equipes da liga, Coventry e Middlesbrough, em sua tentativa desesperada de manter viva sua sequência de promoções digna de conto de fadas.

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