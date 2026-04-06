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viktor-gyokeres(C)Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

"Estávamos felizes!" – Estrela do Sporting CP afirma que o elenco não se sentiu traído com a transferência de Viktor Gyökéres para o Arsenal, enquanto o atacante sueco se prepara para o reencontro na Liga dos Campeões

V. Gyoekeres
Arsenal
M. Araujo
Sporting
Sporting x Arsenal
Liga dos Campeões

Antes do tão aguardado confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, Maxi Araújo deixou claro que o Sporting CP não guarda rancor de Viktor Gyökérs após sua transferência para o Arsenal neste verão. O ponta-direita enfatizou que todo o elenco, na verdade, ficou muito feliz pelo ex-companheiro de equipe, considerando sua ida para Londres uma recompensa merecida por seus incríveis esforços.

  • Sem ressentimentos em relação à transferência para o Arsenal

    Em entrevista à Sport TV antes do confronto europeu, Araújo descartou qualquer sugestão de ressentimento após a transferência ocorrida no verão. A narrativa em torno das próximas quartas de final inevitavelmente girou em torno do atacante que enfrentará seu antigo clube. Ele trocou Lisboa por Londres, mas, segundo o ponta, o vestiário do Sporting não guarda rancor pela saída do atacante. O clube seguiu em frente, e o foco permanece firmemente no campo, em vez de em quaisquer rivalidades percebidas decorrentes de transferências passadas.

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    Abordando as alegações de traição

    Quando questionado se o elenco se sentiu abandonado ou traído pela transferência, Araújo deu uma resposta definitiva sobre a posição do vestiário. “Traídos por Gyokeres? Não. O grupo e eu ficamos felizes por ele, ele merecia”, disse ele. “Ele fez algo incrível pelo Sporting. Pessoalmente, e acho que todo o grupo ficou feliz com a sua saída. Desejo-lhe tudo de bom.”

    Esse impacto incrível fica claro em suas estatísticas. Depois de chegar do Coventry por € 24 milhões em 2023, o atacante marcou 97 gols e deu 28 assistências em 102 partidas ao longo de duas temporadas pelo time português. Antes de partir para o Arsenal em uma transação de € 66,9 milhões em julho passado, ele ajudou o clube a conquistar dois títulos da liga, uma copa nacional e foi eleito o artilheiro da competição por duas temporadas consecutivas.

  • Aproveitando a vantagem de jogar em casa e as lições do passado

    O Sporting recebe a primeira partida, e Araújo sabe que uma boa atuação é fundamental antes do jogo de volta. A equipe pretende aproveitar a vantagem de jogar em casa contra os Gunners de Arteta. “O objetivo é conseguir um resultado muito bom em casa, porque sabemos que lá será difícil”, explicou Araújo. “Aqui temos nossos torcedores e acredito que será uma bela disputa.”

    Refletindo sobre a fase anterior contra o Bodo/Glimt, em que jogaram fora de casa primeiro e sofreram um resultado negativo, ele reconheceu que este confronto é diferente. “Estou muito feliz por poder enfrentar o Arsenal; sabemos que eles têm uma grande equipe e, para nós, é um belo teste”, concluiu.

  • Gyokeres arsenal(C)Getty images

    O impacto de Gyokeres no Arsenal, que busca o título

    Desde que chegou a Londres, Gyokeres tem sido uma figura fundamental para o Arsenal. O atacante disputou 43 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando 17 gols e dando duas assistências. Seus 11 gols no campeonato ajudaram o clube a construir uma posição dominante no topo da Premier League.

    O Arsenal tem uma vantagem de nove pontos sobre o Manchester City, embora o City tenha um jogo a menos. Com sete partidas restantes para o líder e oito para seus rivais, a reta final está tensa. Após o confronto europeu contra o Sporting na terça-feira, o Arsenal recebe o Bournemouth em 11 de abril, depois recebe o Sporting para a partida de volta em 15 de abril, antes de uma viagem crucial para enfrentar o Manchester City em 19 de abril.

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