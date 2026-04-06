Quando questionado se o elenco se sentiu abandonado ou traído pela transferência, Araújo deu uma resposta definitiva sobre a posição do vestiário. “Traídos por Gyokeres? Não. O grupo e eu ficamos felizes por ele, ele merecia”, disse ele. “Ele fez algo incrível pelo Sporting. Pessoalmente, e acho que todo o grupo ficou feliz com a sua saída. Desejo-lhe tudo de bom.”

Esse impacto incrível fica claro em suas estatísticas. Depois de chegar do Coventry por € 24 milhões em 2023, o atacante marcou 97 gols e deu 28 assistências em 102 partidas ao longo de duas temporadas pelo time português. Antes de partir para o Arsenal em uma transação de € 66,9 milhões em julho passado, ele ajudou o clube a conquistar dois títulos da liga, uma copa nacional e foi eleito o artilheiro da competição por duas temporadas consecutivas.