Estatística surpreendente de Adam Wharton aponta Declan Rice como o modelo a seguir — o meio-campista do Crystal Palace busca inspiração no rival do Arsenal e da seleção inglesa

Questionado sobre o assunto durante uma entrevista exclusiva ao GOAL, o ex-atacante do Palace, Morrison — falando por meio do Freebets.com, o site das ofertas de apostas na Copa do Mundo — disse: “Ele não consegue chutar a bola direito. Quando o vejo na entrada da área, nunca acho que ele vai mandar uma bomba no ângulo superior. Então, essa é a questão: ele vai ter que marcar mais gols, com certeza.

“Quando você olha para alguém como Declan Rice, que marca gols e cobre todo o campo — sei que são jogadores diferentes —, mas acho que Adam Wharton precisa marcar mais gols. Quando o vejo na entrada da área, ele nunca chuta com precisão suficiente. Então você fica pensando que ele tem muito mais a acrescentar ao seu jogo e a evoluir. Mas ele vai chegar lá, porque ainda está numa boa idade.”

Questionado mais a fundo sobre a necessidade de usar Rice, estrela do Arsenal e da Inglaterra, como modelo — já que seu jogo inicialmente carecia de gols no West Ham —, Morrison acrescentou: “Acho que Declan é a referência certa. Quando ele vai para a seleção inglesa, esse é o tipo de jogador com quem ele precisa conversar.

“Rice não marcava muitos gols; foi só quando foi para o Arsenal que Declan elevou seu jogo a um nível totalmente diferente. Isso pode acontecer com Adam Wharton quando ele deixar o Palace, for para um grande clube e marcar mais gols. Eles podem colocá-lo em uma posição diferente, na qual ele avance para frente, criando mais jogadas. Então, sim, ele pode olhar para alguém como Declan Rice como referência.”