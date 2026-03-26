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Estatística surpreendente de Adam Wharton aponta Declan Rice como o modelo a seguir — o meio-campista do Crystal Palace busca inspiração no rival do Arsenal e da seleção inglesa
Quando foi a última vez que o Wharton marcou um gol?
O elegante jogador Wharton estreou-se na equipe principal do Blackburn, clube de sua cidade natal, aos 18 anos, em agosto de 2022. Pouco menos de 18 meses depois, foi contratado pelo Selhurst Park em uma transação que pode chegar a valer 22 milhões de libras (29 milhões de dólares).
Ele disputou cerca de 84 partidas como jogador do Palace — conquistando a FA Cup e o Community Shield, além de atuar em competições continentais na Conference League. Após estrear na seleção principal da Inglaterra em 2024 — integrando a equipe para o Campeonato Europeu daquele verão —, ele agora conta com três convocações para a seleção.
Sem dúvida, houve um progresso positivo, mas a última vez que Wharton marcou um gol foi em 20 de janeiro de 2024, em uma partida da Championship pelo Blackburn contra o Huddersfield. Dado seu estilo de jogo dinâmico e sua disposição para avançar, essa seca de dois anos pode ser considerada uma surpresa.
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Siga o exemplo de Rice: Wharton é aconselhado a usar o craque do Arsenal como inspiração
Questionado sobre o assunto durante uma entrevista exclusiva ao GOAL, o ex-atacante do Palace, Morrison — falando por meio do Freebets.com, o site das ofertas de apostas na Copa do Mundo — disse: “Ele não consegue chutar a bola direito. Quando o vejo na entrada da área, nunca acho que ele vai mandar uma bomba no ângulo superior. Então, essa é a questão: ele vai ter que marcar mais gols, com certeza.
“Quando você olha para alguém como Declan Rice, que marca gols e cobre todo o campo — sei que são jogadores diferentes —, mas acho que Adam Wharton precisa marcar mais gols. Quando o vejo na entrada da área, ele nunca chuta com precisão suficiente. Então você fica pensando que ele tem muito mais a acrescentar ao seu jogo e a evoluir. Mas ele vai chegar lá, porque ainda está numa boa idade.”
Questionado mais a fundo sobre a necessidade de usar Rice, estrela do Arsenal e da Inglaterra, como modelo — já que seu jogo inicialmente carecia de gols no West Ham —, Morrison acrescentou: “Acho que Declan é a referência certa. Quando ele vai para a seleção inglesa, esse é o tipo de jogador com quem ele precisa conversar.
“Rice não marcava muitos gols; foi só quando foi para o Arsenal que Declan elevou seu jogo a um nível totalmente diferente. Isso pode acontecer com Adam Wharton quando ele deixar o Palace, for para um grande clube e marcar mais gols. Eles podem colocá-lo em uma posição diferente, na qual ele avance para frente, criando mais jogadas. Então, sim, ele pode olhar para alguém como Declan Rice como referência.”
Wharton x Anderson: quem é o melhor número 6?
Por enquanto, Wharton está sendo colocado na mesma categoria que Elliot Anderson, estrela do Nottingham Forest, já que ambos disputam a vaga de número 6 da seleção inglesa. Um debate acalorado tomou conta da internet, e Morisson se manifestou quando questionado sobre qual desses meio-campistas habilidosos com a bola ele considera o melhor: “Essa é uma pergunta difícil. Acho que, quando ambos foram convocados para a Inglaterra, Wharton estava à frente de Anderson naquele momento. Mas agora acho que Anderson está à frente de Wharton. Acho que, se a Copa do Mundo começasse amanhã, Thomas Tuchel escalaria Anderson nessa função ao lado de Declan Rice.
“Mas, para mim, adoro Adam Wharton. Ele é um jogador incrível — assim como Anderson. O que Anderson oferece é que ele consegue cobrir todo o campo. Acho que ele é mais rápido — Adam Wharton não é o mais rápido em campo —, mas o que Wharton é, é um jogador de futebol lindo de se ver.
“O Anderson é meio que o pacote completo no momento. Então, eu provavelmente diria que, neste momento, o Anderson está provavelmente à frente dele. Mas acho que, em um ou dois anos, o Wharton vai ficar muito acima do Elliot Anderson. Eu tenho uma ótima opinião sobre os dois jogadores. Mas acho que o Wharton, sabe... ainda tem algumas coisas a melhorar no seu jogo... mas ele ainda é jovem, mais jovem que o Anderson. Acho que ele vai ultrapassá-lo daqui a alguns anos, com certeza.”
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Sonho da Copa do Mundo e busca pelo troféu: final de temporada em grande estilo para Wharton
Wharton e Anderson esperam se juntar a Rice na seleção inglesa para a Copa do Mundo neste verão. Ambos foram convocados por Tuchel para os amistosos contra o Uruguai e o Japão — embora Anderson não participe do primeiro desses jogos, pois faz parte de um grupo que recebeu permissão para se juntar à equipe mais tarde.
Wharton poderá, assim, ter a oportunidade de impressionar contra adversários sul-americanos no Estádio de Wembley na sexta-feira. Ele ainda tem oito partidas da Premier League pela frente com o Palace nesta temporada, além de ajudar o time a chegar às quartas de final da Conference League, e estará ansioso para marcar seu primeiro gol em um futuro não muito distante.