Estatística sombria: Diomande registra os piores números entre as 10 contratações mais caras

O astro marfinense Yan Diomandé vive à margem das partidas do Real Madrid; está sempre na lista de convocados, e sempre entra em campo, mas ainda não começou nenhum jogo como titular até o momento.

Em reportagem, o jornal Sport destacou que Diomandé disputou 5 partidas, com apenas 94 minutos no total, números que fazem da contratação mais cara da história do clube merengue uma exceção entre as 10 maiores transferências da história do futebol mundial.

O Real Madrid pagou 125 milhões de euros ao Leipzig, com um acordo de mais 15 milhões de euros em bônus e variáveis.

Pelo valor fixo da transferência, Diomandé ocupa a oitava posição na lista das contratações mais caras da história, empatado com Bradley Barcola, e, caso todas as metas acordadas sejam atingidas, o valor da transferência chegará a 140 milhões de euros, cifra que, quando comparada aos valores garantidos das demais transferências, o colocaria na quinta posição, atrás de Alexander Isak.

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