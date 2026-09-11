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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Estatística sombria: Diomande registra os piores números entre as 10 contratações mais caras

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Diomandé é o que mais ficou no banco de reservas entre as contratações mais caras

O astro marfinense Yan Diomandé vive à margem das partidas do Real Madrid; está sempre na lista de convocados, e sempre entra em campo, mas ainda não começou nenhum jogo como titular até o momento.

Em reportagem, o jornal Sport destacou que Diomandé disputou 5 partidas, com apenas 94 minutos no total, números que fazem da contratação mais cara da história do clube merengue uma exceção entre as 10 maiores transferências da história do futebol mundial.

O Real Madrid pagou 125 milhões de euros ao Leipzig, com um acordo de mais 15 milhões de euros em bônus e variáveis. 

Pelo valor fixo da transferência, Diomandé ocupa a oitava posição na lista das contratações mais caras da história, empatado com Bradley Barcola, e, caso todas as metas acordadas sejam atingidas, o valor da transferência chegará a 140 milhões de euros, cifra que, quando comparada aos valores garantidos das demais transferências, o colocaria na quinta posição, atrás de Alexander Isak.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 partidas e 5 participações como reserva

    O valor da negociação colocou Diomande entre os gigantes do mercado de transferências, mas suas atuações o posicionaram exatamente no lado oposto.

    O jogador marfinense atuou por 26 minutos diante do Espanyol, 6 minutos contra a Real Sociedad, 25 minutos contra o Málaga, 26 minutos diante do Real Betis no estádio Benito Villamarín e 11 minutos contra a Inter de Milão, totalizando 5 participações vindo do banco de reservas, sem nenhuma partida como titular e sem marcar qualquer gol ou dar qualquer assistência.

    Neymar lidera a lista dos mais caros, depois que o Paris Saint-Germain pagou 222 milhões de euros ao Barcelona por sua contratação, e Kylian Mbappé aparece em segundo, após custar 180 milhões de euros ao clube francês, vindo do mesmo clube.

    Em seguida, vem a transferência de Enzo do Chelsea para o Manchester City por 145,8 milhões de euros, depois Alexander Isak do Newcastle para o Liverpool por 144,5 milhões de euros, Morgan Rogers do Aston Villa para o Chelsea por 137,3 milhões de euros, Elliot Anderson do Nottingham para o Manchester City por 135,5 milhões de euros, e João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros.

    Diomande e Barcola dividem a oitava posição, com o valor de 125 milhões de euros, enquanto Enzo Fernández, em sua transferência anterior do Benfica para o Chelsea por 121 milhões de euros, fecha a lista das 10 negociações mais caras.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Diomandé ainda não começou como titular pelo Real

    No relatório elaborado pela agência EFE, vale ressaltar que a comparação se baseia nas primeiras 5 partidas disputadas por cada equipe após a conclusão da transferência em questão, e não nas primeiras 5 participações dos jogadores. Nas transferências antigas, os clubes abriam rapidamente as portas do time titular para os novos jogadores.

    Neymar não pôde atuar por questões administrativas na primeira partida do Paris Saint-Germain, após o pagamento da quantia de 222 milhões de euros, mas começou como titular nas quatro partidas seguintes e completou todas elas, totalizando 360 minutos. Já Mbappé começou as cinco partidas como titular e disputou 433 minutos.

    João Félix também apareceu como titular nas cinco primeiras partidas do Atlético de Madrid e disputou 387 minutos, apesar de o treinador Diego Simeone tê-lo substituído em várias partidas.

    Enzo disputou 450 minutos nas primeiras 5 partidas do Chelsea após sua chegada. Já Isak foi tratado com maior cautela pelo Liverpool devido à sua chegada sem ter passado por um período de pré-temporada, tanto que ficou de fora da primeira partida, mas participou das quatro seguintes, começando três delas como titular, e disputou 218 minutos.

    Quanto às outras quatro transferências, são tão recentes que seus clubes ainda não disputaram 5 partidas desde a chegada de seus protagonistas, mas todos esses jogadores começaram ao menos uma partida como titulares.

    Enzo Fernández começou as duas primeiras partidas com o Manchester City, enquanto Rogers começou duas de três partidas disputadas pelo Chelsea e entrou como reserva na outra. Anderson também apareceu como titular com o Manchester City, enquanto Barcola começou sua partida contra o Atlético de Madrid como titular, depois de ter participado como reserva e disputado 31 minutos diante do Ipswich.

    Assim, Diomande tornou-se o único jogador entre os protagonistas das 10 transferências mais caras da história do futebol que não começou nenhuma das primeiras 5 partidas de sua equipe como titular, além de ser o que teve o maior número de participações como reserva, com cinco vezes.

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