O Como 1907 conseguiu formar, em pouco tempo, um time de ponta na Série A. No entanto, praticamente sem nenhum jogador italiano.
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Estatística incrível! Nesta temporada, um clube de ponta da Série A teve apenas um jogador italiano em campo por um minuto
Uma estatística do Corriere dello Sport mostra que, na temporada atual, um jogador italiano esteve em campo por exatamente um minuto pela equipe do técnico Cesc Fàbregas (38): o zagueiro Edoardo Goldaniga (32) entrou como reserva nos últimos 60 segundos da vitória fora de casa por 2 a 1 contra a Fiorentina, em setembro.
Para contextualizar: no ranking da Série A, o Hellas Verona, lanterna da tabela, ocupa a penúltima posição em termos de minutos de jogo de jogadores italianos, com 4.137 minutos. O Cagliari Calcio acumulou o maior número de minutos de jogo de profissionais do país do tetracampeão mundial, com 18.868. Seguem-se Cremonese (16.212), Florença (14.873), Pisa (12.895) e Lazio (12.255).
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O Como 1907 caminha rumo à Liga dos Campeões
O Como está disputando sua segunda temporada após o retorno à Série A. O clube, de propriedade dos irmãos bilionários indonésios Robert Budi e Michael Bambang Hartono, está bem posicionado entre os primeiros colocados e tem motivos para alimentar esperanças de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Após uma vitória por 2 a 1 no confronto direto com a Roma no domingo, o Como ocupa atualmente a quarta posição na tabela.
O técnico Fàbregas é considerado, em sua primeira passagem como treinador principal, um futuro técnico de ponta. Ele reuniu em seu elenco alguns profissionais de renome. Entre os principais jogadores estão os ex-jogadores do Real Madrid Nico Paz (Argentina, 21) e Jacobo Ramon (Espanha, 21), o ex-campeão da Liga dos Campeões Sergi Roberto (Espanha, 34) e o artilheiro grego Anastasios Douvakis (26, dez gols na temporada). Antes desta temporada, chegou também o campeão europeu espanhol Álvaro Morata (33).
A eles se juntam também dois profissionais alemães: o zagueiro Marc Oliver Kempf (31) e o ponta Nicolas Kühn (26). Já os jogadores italianos são raros: além do experiente Goldaniga, apenas Mauro Vigorito, de 35 anos, integra o time.
Os principais artilheiros do Como Calcio nesta temporada
Nome Idade País Gols Anastasios Douvakis 26 anos Grécia 10 Nico Paz 21 anos Argentina 9 Martin Baturina 23 anos Croácia 5 Marc Oliver Kempf 31 anos Alemanha 4 Lucas Da Cunha 24 anos França 3