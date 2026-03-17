Estatística incrível! Nesta temporada, um clube de ponta da Série A teve apenas um jogador italiano em campo por um minuto

O Como está disputando sua segunda temporada após o retorno à Série A. O clube, de propriedade dos irmãos bilionários indonésios Robert Budi e Michael Bambang Hartono, está bem posicionado entre os primeiros colocados e tem motivos para alimentar esperanças de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Após uma vitória por 2 a 1 no confronto direto com a Roma no domingo, o Como ocupa atualmente a quarta posição na tabela.

O técnico Fàbregas é considerado, em sua primeira passagem como treinador principal, um futuro técnico de ponta. Ele reuniu em seu elenco alguns profissionais de renome. Entre os principais jogadores estão os ex-jogadores do Real Madrid Nico Paz (Argentina, 21) e Jacobo Ramon (Espanha, 21), o ex-campeão da Liga dos Campeões Sergi Roberto (Espanha, 34) e o artilheiro grego Anastasios Douvakis (26, dez gols na temporada). Antes desta temporada, chegou também o campeão europeu espanhol Álvaro Morata (33).

A eles se juntam também dois profissionais alemães: o zagueiro Marc Oliver Kempf (31) e o ponta Nicolas Kühn (26). Já os jogadores italianos são raros: além do experiente Goldaniga, apenas Mauro Vigorito, de 35 anos, integra o time.