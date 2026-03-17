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Como 1907 v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

Estatística incrível! Nesta temporada, um clube de ponta da Série A teve apenas um jogador italiano em campo por um minuto

No elenco do Como, quase não há jogadores locais. Isso se reflete em um número notável.

O Como 1907 conseguiu formar, em pouco tempo, um time de ponta na Série A. No entanto, praticamente sem nenhum jogador italiano.

  • Uma estatística do Corriere dello Sport mostra que, na temporada atual, um jogador italiano esteve em campo por exatamente um minuto pela equipe do técnico Cesc Fàbregas (38): o zagueiro Edoardo Goldaniga (32) entrou como reserva nos últimos 60 segundos da vitória fora de casa por 2 a 1 contra a Fiorentina, em setembro.

    Para contextualizar: no ranking da Série A, o Hellas Verona, lanterna da tabela, ocupa a penúltima posição em termos de minutos de jogo de jogadores italianos, com 4.137 minutos. O Cagliari Calcio acumulou o maior número de minutos de jogo de profissionais do país do tetracampeão mundial, com 18.868. Seguem-se Cremonese (16.212), Florença (14.873), Pisa (12.895) e Lazio (12.255).

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  • Nico Paz FabregasGetty Images

    O Como 1907 caminha rumo à Liga dos Campeões

    O Como está disputando sua segunda temporada após o retorno à Série A. O clube, de propriedade dos irmãos bilionários indonésios Robert Budi e Michael Bambang Hartono, está bem posicionado entre os primeiros colocados e tem motivos para alimentar esperanças de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Após uma vitória por 2 a 1 no confronto direto com a Roma no domingo, o Como ocupa atualmente a quarta posição na tabela.

    O técnico Fàbregas é considerado, em sua primeira passagem como treinador principal, um futuro técnico de ponta. Ele reuniu em seu elenco alguns profissionais de renome. Entre os principais jogadores estão os ex-jogadores do Real Madrid Nico Paz (Argentina, 21) e Jacobo Ramon (Espanha, 21), o ex-campeão da Liga dos Campeões Sergi Roberto (Espanha, 34) e o artilheiro grego Anastasios Douvakis (26, dez gols na temporada). Antes desta temporada, chegou também o campeão europeu espanhol Álvaro Morata (33).

    A eles se juntam também dois profissionais alemães: o zagueiro Marc Oliver Kempf (31) e o ponta Nicolas Kühn (26). Já os jogadores italianos são raros: além do experiente Goldaniga, apenas Mauro Vigorito, de 35 anos, integra o time.

  • Os principais artilheiros do Como Calcio nesta temporada

    NomeIdadePaísGols
    Anastasios Douvakis26 anosGrécia10
    Nico Paz21 anosArgentina9
    Martin Baturina23 anosCroácia5
    Marc Oliver Kempf31 anosAlemanha4
    Lucas Da Cunha24 anosFrança3
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