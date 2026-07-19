Enquanto a Espanha conseguiu criar algumas oportunidades de gol aqui e ali e colocou à prova o goleiro Emiliano Martínez, especialmente no segundo tempo, os argentinos se mostraram totalmente inofensivos. Assim, no intervalo, nenhum dos três chutes a gol foi de autoria de Lionel Messi e companhia — desde 1966, a Argentina nunca havia terminado o primeiro tempo de uma partida da Copa do Mundo sem registrar nenhum chute a gol.

E a situação piorou ainda mais: ao final dos 90 minutos sem gols, a Argentina se tornou a primeira seleção na história da Copa do Mundo a não conseguir dar um único chute a gol em uma final. Talvez um recorde negativo para a posteridade. Foi preciso esperar até os 115 minutos para que um cruzamento de Lionel Messi passasse por pouco acima do ângulo e fosse contabilizado como chute a gol.

Os sul-americanos se concentraram principalmente na defesa na tão esperada final e, mais uma vez, chamaram a atenção por seu estilo de jogo extremamente agressivo. O resultado: Enzo Fernández foi expulso pouco antes do fim do tempo regulamentar, após receber um cartão amarelo-vermelho por uma falta brutal em Pau Cubarsi.







