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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Estatística chocante! A Argentina estabelece um recorde negativo para a posteridade na final da Copa do Mundo contra a Espanha

Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina

A final da Copa do Mundo de 2026 entre a Argentina e a Espanha estabeleceu um recorde negativo em um primeiro tempo bastante monótono. A Albiceleste ainda acumulou outros números desanimadores ao longo da partida.

De acordo com a empresa de dados Opta, houve apenas três chutes a gol nos primeiros 45 minutos do jogo de domingo em Nova York/Nova Jersey. Desde o início do registro desses dados na Copa do Mundo de 1966, nunca se registrou um número tão baixo de chutes a gol no primeiro tempo de uma final da Copa do Mundo.

  • Enquanto a Espanha conseguiu criar algumas oportunidades de gol aqui e ali e colocou à prova o goleiro Emiliano Martínez, especialmente no segundo tempo, os argentinos se mostraram totalmente inofensivos. Assim, no intervalo, nenhum dos três chutes a gol foi de autoria de Lionel Messi e companhia — desde 1966, a Argentina nunca havia terminado o primeiro tempo de uma partida da Copa do Mundo sem registrar nenhum chute a gol.

    E a situação piorou ainda mais: ao final dos 90 minutos sem gols, a Argentina se tornou a primeira seleção na história da Copa do Mundo a não conseguir dar um único chute a gol em uma final. Talvez um recorde negativo para a posteridade. Foi preciso esperar até os 115 minutos para que um cruzamento de Lionel Messi passasse por pouco acima do ângulo e fosse contabilizado como chute a gol.

    Os sul-americanos se concentraram principalmente na defesa na tão esperada final e, mais uma vez, chamaram a atenção por seu estilo de jogo extremamente agressivo. O resultado: Enzo Fernández foi expulso pouco antes do fim do tempo regulamentar, após receber um cartão amarelo-vermelho por uma falta brutal em Pau Cubarsi.



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  • spain(C)Getty Images

    Ferran Torres acerta em cheio a Argentina na prorrogação

    Enquanto isso, os espanhóis, claramente mais ativos em campo, tiveram dificuldades para criar chances de gol, mesmo diante do gramado complicado do MetLife Stadium. O goleiro argentino Martínez, no entanto, teve que fazer várias defesas decisivas e foi a única razão pela qual a Albiceleste conseguiu chegar à prorrogação.

    Lá, o recém-entrado Ferran Torres acabou garantindo a merecida vantagem da Espanha (106º). Nos momentos finais da partida, a Argentina voltou a ser perigosa, apesar de estar com um jogador a menos, mas Giuliano Simeone desperdiçou uma chance enorme de empatar (120º).

    Para a Espanha, este é o segundo título mundial após 2010; a Argentina, por sua vez, acabou perdendo por pouco a chance de conquistar a terceira defesa do título na história da Copa do Mundo.

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