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Adhe Makayasa

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"Estaria disposto a aceitar uma redução salarial" — João Cancelo dá forte indício de transferência durante o período de empréstimo ao Barcelona

J. Cancelo
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O jogador da seleção portuguesa João Cancelo deu uma pista significativa sobre o seu futuro, sugerindo que está disposto a aceitar uma redução salarial para garantir o seu regresso ao Benfica. Atualmente emprestado ao Barcelona pelo Al-Hilal, da Liga Profissional da Arábia Saudita, as declarações do lateral acrescentaram mais um elemento de mistério à sua complexa situação de transferência.

  • Estrela portuguesa pondera suas opções

    O lateral de 31 anos está atualmente em uma fase produtiva por empréstimo na Catalunha, tendo marcado um gol e dado quatro assistências em 12 partidas desde sua chegada em janeiro. Embora o Barcelona esteja supostamente interessado em torná-lo definitivo neste verão, o Al-Hilal, clube proprietário de Cancelo, ainda detém seus direitos até junho de 2027. Apesar de seu foco imediato ser ajudar o Blaugrana, o zagueiro expressou publicamente um desejo profundo de, eventualmente, retornar ao clube onde sua trajetória profissional começou.

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  • SL Benfica v Ajax - Eusebio CupGetty Images Sport

    Um regresso romântico a Lisboa

    Formado na prestigiada base do Benfica, Cancelo disputou apenas uma partida pela equipe principal do gigante português na temporada 2013-14, antes de se firmar como um dos melhores laterais da Europa no Valencia, na Juventus e no Manchester City. Em declarações sinceras ao Canal 11, o zagueiro revelou que um eventual retorno ao Estádio da Luz seria motivado por uma questão sentimental, e não por uma questão financeira. Ele disse: “Já ganhei mais do que esperava, mas jogar pelo Benfica é como o basquete; é pelo amor ao jogo. Estaria disposto a aceitar uma redução salarial.”

  • Dificuldades financeiras e estratégia de transferências

    A perspectiva de uma transferência definitiva para o Barça continua complicada, já que é improvável que o Al-Hilal autorize uma saída a título gratuito de um jogador que contratou do Manchester City por € 25 milhões (£ 21,2 milhões) no verão de 2024. Embora a delicada situação econômica do Barcelona exija contratações de baixo custo, o gigante saudita insistirá em receber uma quantia significativa para recuperar o investimento inicial. Consequentemente, a disposição do zagueiro em aceitar um corte salarial substancial pode ser o fator decisivo para quebrar o impasse atual entre as três partes, embora também seja possível que o Benfica entre na disputa após sua última revelação.

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    Negociações cruciais e metas europeias

    O time do Barça, comandado por Hansi Flick, mantém atualmente uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid na liderança da La Liga, faltando apenas nove partidas para o fim do campeonato, e também se prepara para uma partida decisiva das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Cancelo precisa agora equilibrar suas ambições românticas de longo prazo com essas exigências táticas imediatas, à medida que a temporada chega à reta final. Seu desempenho durante esta fase decisiva determinará, em última instância, o peso que o Barcelona terá quando finalmente se sentar para negociar um contrato definitivo com o Al-Hilal.