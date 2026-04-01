"Estaria disposto a aceitar uma redução salarial" — João Cancelo dá forte indício de transferência durante o período de empréstimo ao Barcelona

O time do Barça, comandado por Hansi Flick, mantém atualmente uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid na liderança da La Liga, faltando apenas nove partidas para o fim do campeonato, e também se prepara para uma partida decisiva das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Cancelo precisa agora equilibrar suas ambições românticas de longo prazo com essas exigências táticas imediatas, à medida que a temporada chega à reta final. Seu desempenho durante esta fase decisiva determinará, em última instância, o peso que o Barcelona terá quando finalmente se sentar para negociar um contrato definitivo com o Al-Hilal.