INGLEWOOD, Califórnia — Após a partida, que terminou com um golpe duro, formou-se um círculo familiar. A música “Country Roads” tocava nos alto-falantes, embora um pouco mais baixa do que da última vez. E, quando o refrão começou, a Seleção Masculina dos EUA entrelaçou os braços em um círculo no meio de campo mais uma vez. O placar acima deles exibia: Turquia 3, EUA 2.

Por causa daquele placar, essa situação não se assemelhava às duas anteriores. Não havia comemoração. Não havia gritos nem cumprimentos com as mãos para as câmeras focarem. Não havia sorrisos à vista. No entanto, o círculo permaneceu o mesmo, principalmente porque precisava ser assim. Naquele momento, acima de tudo, aquele encontro era ainda mais importante do que antes.

“Para nós, não é uma questão de ganhar ou perder”, disse o zagueiro Mark McKenzie após a derrota. “É uma questão de estarmos juntos e demonstrarmos essa união. Não é por uma questão de imagem. Não é para que outras pessoas criem suas próprias narrativas. É um momento para estarmos juntos, para podermos nos reorganizar, entender que haverá altos e baixos, mas que os 26 jogadores, além de toda a nossa comissão técnica, serão aqueles que nos ajudarão a alcançar o que queremos alcançar neste torneio.”

No fim das contas, foi disso que se tratou a quinta-feira: a seleção masculina dos EUA se preparando para o que vem a seguir. Nesse sentido, apesar da derrota, a missão foi cumprida. Vários jogadores fizeram sua estreia na Copa do Mundo, ganhando confiança no processo. O desempenho, de modo geral, foi bom até aquele gol de última hora que selou a derrota. Christian Pulisic voltou e jogou bem após ficar afastado por lesão e, de modo geral, a energia criada nos dois primeiros jogos continuou em Los Angeles, com a torcida apoiando os EUA durante toda a partida.

Portanto, sim, embora a derrota vá doer, não vai doer tanto assim. Certamente não vai doer nada, desde que os EUA cumpram o que a equipe se propôs a fazer contra a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final na próxima semana.

“Acho que o que precisamos lembrar é que vencemos o grupo”, disse o técnico Mauricio Pochettino. “Terminamos em primeiro lugar e lidamos muito bem com toda a pressão e as expectativas.”

Ele acrescentou: “Estou muito satisfeito com os jogadores e com a torcida dos EUA. Nos classificamos em primeiro lugar para a próxima fase. O que importa é chegar à próxima partida na melhor condição possível.”

Rumo à próxima partida, então. É essa que importa. Tudo o que os EUA podiam fazer na noite de quinta-feira era se colocar em uma posição melhor para vencer essa partida, e foi o que fizeram. Portanto, embora a derrota doa, especialmente pela maneira como aconteceu, a mensagem naquele círculo de jogadores foi certamente a de permanecerem unidos agora que o torneio de verdade começa.

O GOAL analisa os vencedores e perdedores de Los Angeles...