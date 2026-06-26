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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich

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“Estaremos prontos para as eliminatórias” - Christian Pulisic retorna bem a tempo, Sebastian Berhalter defende o meio-campo e as preocupações com a profundidade da defesa persistem após a derrota no final da partida: vencedores e perdedores da seleção dos EUA contra a Turquia

Vencedores & perdedores
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Turquia x Estados Unidos da América
Turquia
Estados Unidos da América
Copa do Mundo
C. Pulisic
S. Berhalter
M. Pochettino

Christian Pulisic voltou, Sebastian Berhalter impressionou e Auston Trusty teve um grande momento, mas um gol da Turquia no final da partida expôs a falta de profundidade defensiva da seleção masculina dos EUA.

INGLEWOOD, Califórnia — Após a partida, que terminou com um golpe duro, formou-se um círculo familiar. A música “Country Roads” tocava nos alto-falantes, embora um pouco mais baixa do que da última vez. E, quando o refrão começou, a Seleção Masculina dos EUA entrelaçou os braços em um círculo no meio de campo mais uma vez. O placar acima deles exibia: Turquia 3, EUA 2.

Por causa daquele placar, essa situação não se assemelhava às duas anteriores. Não havia comemoração. Não havia gritos nem cumprimentos com as mãos para as câmeras focarem. Não havia sorrisos à vista. No entanto, o círculo permaneceu o mesmo, principalmente porque precisava ser assim. Naquele momento, acima de tudo, aquele encontro era ainda mais importante do que antes. 

“Para nós, não é uma questão de ganhar ou perder”, disse o zagueiro Mark McKenzie após a derrota. “É uma questão de estarmos juntos e demonstrarmos essa união. Não é por uma questão de imagem. Não é para que outras pessoas criem suas próprias narrativas. É um momento para estarmos juntos, para podermos nos reorganizar, entender que haverá altos e baixos, mas que os 26 jogadores, além de toda a nossa comissão técnica, serão aqueles que nos ajudarão a alcançar o que queremos alcançar neste torneio.”

No fim das contas, foi disso que se tratou a quinta-feira: a seleção masculina dos EUA se preparando para o que vem a seguir. Nesse sentido, apesar da derrota, a missão foi cumprida. Vários jogadores fizeram sua estreia na Copa do Mundo, ganhando confiança no processo. O desempenho, de modo geral, foi bom até aquele gol de última hora que selou a derrota. Christian Pulisic voltou e jogou bem após ficar afastado por lesão e, de modo geral, a energia criada nos dois primeiros jogos continuou em Los Angeles, com a torcida apoiando os EUA durante toda a partida.

Portanto, sim, embora a derrota vá doer, não vai doer tanto assim. Certamente não vai doer nada, desde que os EUA cumpram o que a equipe se propôs a fazer contra a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final na próxima semana.

“Acho que o que precisamos lembrar é que vencemos o grupo”, disse o técnico Mauricio Pochettino. “Terminamos em primeiro lugar e lidamos muito bem com toda a pressão e as expectativas.”

Ele acrescentou: “Estou muito satisfeito com os jogadores e com a torcida dos EUA. Nos classificamos em primeiro lugar para a próxima fase. O que importa é chegar à próxima partida na melhor condição possível.”

Rumo à próxima partida, então. É essa que importa. Tudo o que os EUA podiam fazer na noite de quinta-feira era se colocar em uma posição melhor para vencer essa partida, e foi o que fizeram. Portanto, embora a derrota doa, especialmente pela maneira como aconteceu, a mensagem naquele círculo de jogadores foi certamente a de permanecerem unidos agora que o torneio de verdade começa.

O GOAL analisa os vencedores e perdedores de Los Angeles...

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Sebastian Berhalter

    Se houve uma grande lição a ser tirada deste jogo, é que a seleção masculina dos EUA encontrou mais um jogador decisivo no meio-campo. Embora o trio consolidado formado por Weston McKennie, Tyler Adams e Malik Tillman seja, quase certamente, o caminho a seguir, Berhalter também pode jogar — e jogar em alto nível. 

    Foi isso que vimos na quinta-feira, em uma partida em que ele deu uma assistência, marcou um gol e aguentou mais de 70 minutos com um cartão amarelo.

    “A bola simplesmente apareceu, e eu sabia que, se mantivesse a calma e fizesse um movimento de balanço, teria uma chance”, disse ele. “Eu treino muito esses lances; ver a bola entrar foi incrível. Meu primeiro pensamento foi recuperar a bola e partir para o ataque de novo.”

    Numa noite em que não havia um Plano B para a Seleção dos EUA na sua posição, Berhalter foi um Plano A de primeira linha em uma partida que exigia alguém para tentar liderar o time. 

    Berhalter tem muitos motivos para estar confiante. Com três participações na Copa do Mundo, cada uma melhor que a anterior, Berhalter tem um lugar na equipe e esse papel pode acabar se tornando importante no futuro.

    “Acho que demos tudo de nós”, disse ele, “e estaremos prontos para as oitavas de final.”

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  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Tim Weah

    Logo no início de sua gestão, Pochettino explicou por que gosta de escalar Weah na lateral esquerda do campo. A explicação se baseava em dados científicos relacionados aos olhos do jogador. É por isso que ele já atuou nessa posição várias vezes. 

    Nesse caso específico e nessa partida em particular, Weah simplesmente não se saiu bem na lateral esquerda, pois teve dificuldades até ser substituído como o primeiro jogador a sair de campo. 

    O craque do Marselha simplesmente nunca conseguiu acertar o timing. Em algumas ocasiões, ele se colocou muito fora de jogo. Em outras, foi neutralizado com muita facilidade pelos zagueiros, que ele não conseguiu driblar. Além disso, ele perdeu a posse de bola cinco vezes e não venceu nenhum duelo. Tudo isso resultou em uma atuação ineficaz que, com razão, terminou mais cedo. 

    Um revés para Weah, que já havia demonstrado anteriormente que pode ser uma presença decisiva quando chamado a entrar em campo.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    VENCEDOR: Arda Guler

    Este torneio não saiu como o astro turco gostaria. Ele poderia ter sido a grande revelação deste verão, mas, em vez disso, está voltando para casa mais cedo, e não há muita coisa que vá fazê-lo se sentir melhor com esse fato.

    Um gol na despedida já é alguma coisa, no entanto. Não vai resolver tudo, mas deu a Güler um breve momento de emoção em uma Copa do Mundo que, de resto, foi desanimadora.

    Este foi o primeiro jogo em que Guler parecia mesmo o Guler de sempre. Ele mostrou-se exatamente a estrela que tem sido considerado, tanto no Real Madrid quanto nesta seleção turca. Ele marcou seu gol, ameaçou constantemente a defesa da seleção dos EUA e, de modo geral, comandou o jogo. Ele foi, de longe, o jogador mais talentoso em campo.

    Pouco e tarde demais, infelizmente para ele, por mais clichê que seja dizer isso. Outro clichê diz que antes tarde do que nunca, e é assim que Guler deve se sentir em relação a essa atuação que encerrou sua participação na Copa do Mundo.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Christian Pulisic

    A ovação foi ensurdecedora. Quando Christian Pulisic entrou em campo, a torcida em Los Angeles se levantou. Ele também deu àquela torcida mais motivos para fazer isso ao longo de toda a sua atuação. 

    Pulisic criou muitas jogadas perigosas em seu retorno após a lesão. Mais importante ainda, ele mostrou que a lesão já ficou para trás. Essa é a maior vitória desta partida para a seleção dos EUA, já que seu craque entrará na reta final do torneio pronto para jogar. 

    “Foi incrível”, disse ele à FOX. “Me senti saudável. Me senti bem, então foi muito bom estar de volta à equipe e jogar alguns minutos. Me senti bem com a bola. Foi um final difícil para nós, com certeza, mas, no fim das contas, vencemos o grupo e só precisamos olhar para a próxima semana.”

    Embora a Seleção dos EUA possa se arrepender de pequenos detalhes nesse resultado, como disse Pulisic, eles também estarão entusiasmados só por tê-lo de volta em campo.

    “Vocês viram, quando ele entrou, o impacto que causou”, disse Berhalter. “Ele é o nosso cara. E, mais importante ainda, é simplesmente uma ótima pessoa que todos seguem, além de ser um líder por mérito próprio. Ele foi ótimo.”

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: A defesa

    Em novembro, quando questionado sobre a hierarquia de sua equipe, Pochettino rejeitou veementemente a ideia de “titulares”. Não há titulares, disse ele. Há um elenco completo da Seleção Masculina dos Estados Unidos e só isso. Todos estavam no mesmo nível.

    Seja qual for o termo que Pochettino queira usar para isso, existem níveis, e a partida de quinta-feira mostrou que os defensores que começaram contra o Paraguai e a Austrália são aqueles com quem se pode contar daqui para frente.

    Ricardo Pepi e Weston McKennie foram os dois remanescentes da última partida e, na verdade, este último é provavelmente o único que seria o favorito para ser titular em um time “com força total” da Seleção dos EUA. Esse time, que ficou quase inteiramente no banco devido a uma combinação de descanso e risco de cartão amarelo, parece que deve permanecer inalterado daqui para frente.

    Isso vale duplamente para a defesa. Tanto Mark McKenzie quanto Miles Robinson poderiam ter se saído melhor nos gols sofridos. Matt Turner, sem ter muita culpa, foi deixado à mercê do adversário várias vezes, mas também não conseguiu fazer aquela ou aquelas defesas importantes necessárias para salvar a equipe naqueles momentos.

    Portanto, no que diz respeito a Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman e Matt Freese, nenhum dos jogadores que entraram em campo na quinta-feira deu a Pochettino muitos motivos para repensar seu time titular. Esse quarteto ainda parece ser a unidade defensiva titular rumo à próxima fase do torneio.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Auston Trusty

    Foi uma partida de altos e baixos para Trusty. O ponto baixo, felizmente, não foi tão ruim quanto poderia ter sido, mas, cara, aquele momento de glória foi incrível. Poucas coisas se comparam a um primeiro gol em uma Copa do Mundo.

    O primeiro gol de Trusty na Copa do Mundo, marcado aos três minutos, foi também seu primeiro gol pela seleção dos EUA. Dava para ver claramente a emoção tomando conta dele naquele momento. Assim que a bola bateu na rede, dando à seleção dos EUA a vantagem de 1 a 0, Trusty atravessou o campo correndo de volta até o banco para se jogar nos braços dos companheiros.

    “Vi a comemoração de novo e fiz a mesma coisa no meu primeiro gol pelo Philadelphia Union”, disse ele. “Marquei, não da mesma forma, mas marquei em um escanteio e depois corri para o banco. Foi muito legal e fechou bem o ciclo.”

    Trusty atuou como lateral-esquerdo e, embora não tenha havido nenhum momento tão marcante quanto seu gol, ele se mostrou bastante sólido em uma posição com a qual não estava acostumado. Isso até o final da partida, quando ele sofreu uma lesão. Após o jogo, o zagueiro falava com os repórteres com o tornozelo enfaixado.

    “Eu caí e torci o tornozelo feio, feio mesmo”, disse ele, “e, ao mesmo tempo, tive uma cãibra no tendão da coxa. Não estava me sentindo bem e isso é péssimo, mas tive que voltar ao campo e continuar jogando; mas sim, estamos todos otimistas.”

    Trusty e a seleção dos EUA vão torcer para que a lesão no tornozelo não seja muito grave, especialmente depois de uma atuação marcante que mostrou por que Trusty pode ser decisivo em ambos os lados do campo em um cenário de fase eliminatória.