Estão vendo isso, Arsenal?! Vencedores e perdedores enquanto o Man City prepara um confronto histórico pelo título da Premier League - mas a aposta do Chelsea em Liam Rosenior ameaça destruir o projeto dos Blues

O Chelsea era dado como favorito para ser goleado pelo City, após uma sequência de resultados que o levou a perder quatro dos cinco jogos anteriores em todas as competições, tendo tido seu único alívio contra o Port Vale, da League One, numa goleada de 7 a 0 pela FA Cup.

Por isso foi tão surpreendente que a equipe de Liam Rosenior conseguisse manter os visitantes à distância em um primeiro tempo que mais parecia uma sessão de sparring, com as duas equipes se estudando antes de mostrarem suas verdadeiras caras após o intervalo. E, bem, foi exatamente isso que aconteceu.

O City abriu o placar no início do segundo tempo com o herói da Carabao Cup, Nico O'Reilly, e um segundo gol de Marc Guehi veio logo em seguida. Jeremy Doku aproveitou um descuido de Moises Caicedo na posse de bola para marcar o terceiro pouco depois.

A partida de domingo no oeste de Londres teve enormes repercussões sobre como será o final da temporada e pode ser o ponto de inflexão de uma campanha que pode ser lembrada por muito tempo. O GOAL analisa os vencedores e perdedores de Stamford Bridge...