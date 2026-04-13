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Man City Chelsea Winners losers GFXGOAL
Sean Walsh e Richard Martin

Traduzido por

Estão vendo isso, Arsenal?! Vencedores e perdedores enquanto o Man City prepara um confronto histórico pelo título da Premier League - mas a aposta do Chelsea em Liam Rosenior ameaça destruir o projeto dos Blues

Vencedores & perdedores
Manchester City
Chelsea
Arsenal
Especiais e Opinião
Chelsea x Manchester City
Premier League
R. Cherki
N. O'Reilly
L. Rosenior
M. Guehi

A visita do Manchester City ao Chelsea na tarde de domingo ganhou um destaque ainda maior do que o esperado após os resultados da Premier League no sábado. O Arsenal, líder da tabela, sofreu uma surpreendente derrota em casa para o Bournemouth, abrindo caminho para a equipe de Pep Guardiola na disputa pelo título, enquanto o Liverpool, quinto colocado, evitou mais um tropeço contra o Fulham e colocou pressão sobre os Blues, que buscam a classificação para a Liga dos Campeões.

O Chelsea era dado como favorito para ser goleado pelo City, após uma sequência de resultados que o levou a perder quatro dos cinco jogos anteriores em todas as competições, tendo tido seu único alívio contra o Port Vale, da League One, numa goleada de 7 a 0 pela FA Cup.

Por isso foi tão surpreendente que a equipe de Liam Rosenior conseguisse manter os visitantes à distância em um primeiro tempo que mais parecia uma sessão de sparring, com as duas equipes se estudando antes de mostrarem suas verdadeiras caras após o intervalo. E, bem, foi exatamente isso que aconteceu.

O City abriu o placar no início do segundo tempo com o herói da Carabao Cup, Nico O'Reilly, e um segundo gol de Marc Guehi veio logo em seguida. Jeremy Doku aproveitou um descuido de Moises Caicedo na posse de bola para marcar o terceiro pouco depois.

A partida de domingo no oeste de Londres teve enormes repercussões sobre como será o final da temporada e pode ser o ponto de inflexão de uma campanha que pode ser lembrada por muito tempo. O GOAL analisa os vencedores e perdedores de Stamford Bridge...

  • Rayan CherkiGetty Images

    Vencedor: Rayan Cherki

    Vale lembrar que um jogador amplamente descrito como um rebelde e que, até então, não havia correspondido às expectativas em torno dele como um prodígio adolescente, parecia uma escolha arriscada como sucessor de Kevin De Bruyne. Mas Rayan Cherki não só provou ser uma aquisição inteligente para o futuro por apenas 34 milhões de libras (45 milhões de dólares) — como pode fazer a diferença entre o City conquistar o título ou não.

    O gênio gaulês desfez o impasse em uma partida cautelosa com seu cruzamento para O'Reilly e, em seguida, produziu uma obra de arte ao dar a assistência para o gol de Marc Guehi, exibindo sua habilidade no drible e seu talento para dar passes precisos. Suas duas assistências em um intervalo de sete minutos o levaram a 10 na Premier League nesta temporada — um total que apenas Bruno Fernandes consegue superar.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    PERDEDOR: Arsenal

    Provavelmente, os maiores perdedores da partida de domingo foram uma equipe que nem sequer jogou. Gritos de “Vocês estão assistindo, Arsenal?” ecoavam da arquibancada visitante do Stamford Bridge à medida que a partida avançava, ficando cada vez mais altos a cada gol do City.

    O City reduziu a diferença para os Gunners a seis pontos e conta com um jogo a menos. Mais importante do que tudo, porém, é que eles recebem os Gunners no Etihad Stadium no próximo fim de semana, em uma partida que costuma decidir o destino do título nas últimas temporadas.

    Os jogadores de Guardiola arrasaram a equipe de Mikel Arteta em 2022-23, antes de o Arsenal conseguir um empate em 0 a 0 na temporada seguinte, o que gerou críticas de Rodri sobre a mentalidade deles de não quererem realmente vencer o jogo e o campeonato. Um empate frenético por 2 a 2 no início da temporada 2024-25 foi, em retrospecto, um sinal de que duas equipes imperfeitas sempre ficariam aquém do Liverpool.

    Agora temos seis dias de preparação para uma das partidas mais esperadas da Premier League dos últimos anos. O Arsenal tem a distração, ou bênção, de uma partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting antes disso, enquanto o City tem uma semana livre para se preparar. Como estão os nervos, torcedores do Gunners?

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Nico O'Reilly

    Os moradores de Manchester costumam olhar para Londres com um certo ar de desconfiança, mas O’Reilly tem se divertido como nunca nas duas últimas viagens que fez à capital do país com o City. Acabar com o sonho do Arsenal de conquistar o quadruplo ao brilhar na final da Carabao Cup em Wembley há três semanas claramente não satisfez o jogador de 21 anos, que parecia ter a missão de aumentar ainda mais a pressão sobre os Gunners desde o momento em que chegou a Stamford Bridge.

    A fome insaciável de O’Reilly ficou evidente no primeiro tempo, quando ele desceu em cima de Estevao com toda a força e criou uma boa chance que Cherki não conseguiu aproveitar. O francês se redimiu retribuindo o favor no segundo tempo com um cruzamento perfeito, e O’Reilly não decepcionou, dominando Andrey Santos no jogo aéreo e produzindo uma cabeçada imponente da qual Erling Haaland, parado alguns centímetros à sua esquerda, teria se orgulhado. 

    O jogador versátil formado nas categorias de base do City contribuiu para 14 gols nesta temporada em todas as competições e tem demonstrado um gosto especial por marcar gols ultimamente, balançando as redes seis vezes desde fevereiro, sendo quatro delas de cabeça.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    PERDEDOR: Liam Rosenior

    Liam Rosenior provavelmente não começou a temporada 2025-26 esperando ser o técnico do Chelsea. Ele talvez nem tivesse imaginado que isso fosse uma possibilidade até que Enzo Maresca perdeu o cargo no dia de Ano Novo. O ex-zagueiro até teve um início razoável no banco de reservas de Stamford Bridge, mas sua equipe não conseguiu abandonar um hábito que Rosenior certa vez descreveu como “colocar fogo nos pontos”.

    No entanto, o elenco de jovens talentos do Chelsea não é o único culpado pela situação difícil em que se encontra. A responsabilidade recai sobre Rosenior, que tornou a vida ainda mais difícil para si mesmo ao concordar com a punição imposta pelo clube ao vice-capitão Enzo Fernández, suspenso por dois jogos devido a comentários que fez sobre uma possível transferência para o Real Madrid no futuro. 

    Na ausência de Fernandez, a dupla de meio-campistas do Blues, Caicedo e Andrey Santos, cometeu erros que resultaram em gols do City. Se o Chelsea não garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, a diretoria provavelmente fará outra mudança na comissão técnica, tendo feito tanto alarde sobre a importância da classificação quando Rosenior assumiu o cargo.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    VENCEDOR: Marc Guehi

    Quando Guehi chegou ao City em meados de janeiro, ele imediatamente trouxe estabilidade a uma defesa que estava abalada pelas lesões simultâneas de Ruben Dias e Josko Gvardiol na última partida contra o Chelsea. Ao se integrar perfeitamente à defesa, apesar de atuar com vários parceiros diferentes, o jogador da seleção inglesa ajudou a equipe de Guardiola a retomar o rumo da temporada. 

    Em Stamford Bridge, ele estava determinado a participar do ataque e, após ter duas chances no primeiro tempo, marcou seu primeiro gol na Premier League pelo clube, tendo estreado como artilheiro pelo novo time na FA Cup contra o Salford City há dois meses.

    Como filho de um pastor, Guehi deve ter ouvido muitas vezes o ditado de que os caminhos de Deus são misteriosos. E embora tenha ficado compreensivelmente abalado quando sua transferência planejada para o Liverpool fracassou no último minuto no verão passado, ele deve estar feliz que isso tenha acontecido.

    Enquanto os Reds lutam para terminar entre os cinco primeiros e quase não têm chance de conquistar um troféu agora, o zagueiro está envolvido em uma disputa acirrada pelo título com o City e aguarda ansiosamente a semifinal da FA Cup.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRENTFORD-PROTESTAFP

    PERDEDOR: A aposta da BlueCo

    A cadeia de responsabilidades no Chelsea remonta apenas de Rosenior até a própria diretoria do clube. A BlueCo, proprietária do clube, decidiu que o cargo de Maresca era insustentável, já que ele aparentemente havia sido levado ao limite em condições de grande estresse, e ambas as partes concluíram que seria melhor seguirem caminhos separados.

    Ao afastar Maresca, a BlueCo apostou em outra figura relativamente desconhecida, Rosenior, cujo time do Chelsea mal chega aos pés da versão da equipe comandada pelo italiano. Há sempre uma história de caos e confusão em Stamford Bridge, e essa é a cultura que eles mesmos criaram.

    Apenas três pontos separam os Blues da metade inferior da tabela da Premier League, tendo sabotado sua própria temporada sem motivo aparente. Relatos sugerem que o Chelsea pode ter que vender jogadores-chave se não chegar à Liga dos Campeões devido a preocupações com o PSR, enquanto a inquietação de Fernández pode ser o início de uma epidemia em todo o clube.