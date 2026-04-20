Estão previstos novos encontros: será que Michael Olise está ajudando indiretamente o FC Bayern a concretizar uma transferência sensacional?

No entanto, justamente uma taxa de transferência exorbitante poderia ser o ponto crucial de uma possível negociação entre os Magpies e o FCB. Segundo a BBC, o Newcastle, considerando a duração do contrato de Gordon (até 2030), quer receber pelo menos 80 milhões, enquanto o Bayern estaria disposto a pagar no máximo entre 60 e 70 milhões de euros. A discrepância entre as expectativas dos clubes pode acabar sendo grande demais.

Vantagem do Bayern: segundo a BBC, Gordon estaria ciente de que o campeão alemão valoriza muito suas habilidades como jogador e, portanto, estaria aberto a uma transferência para a Bundesliga. Também por isso, especialistas avaliam as chances de uma transferência de Gordon para o FCB como bastante boas.

A Sky informou na última segunda-feira que o time de Munique, em busca de um reserva e concorrente para Luis Díaz na ala esquerda, que também possa atuar como ponta de lança ao lado de Kane, está mantendo conversas “muito concretas” com a equipe de Gordon. O atacante, com grande habilidade no drible e velocidade de flecha, seria o “candidato ideal” para as vagas no ataque do Bayern, segundo a reportagem.

Além do Bayern, o Arsenal e o Liverpool também são considerados potenciais interessados. O especialista em transferências Fabrizio Romano havia informado anteriormente que os Magpies precisariam até mesmo abrir mão de pelo menos um jogador de ponta para evitar sanções decorrentes do Fair Play Financeiro. Além de Gordon, Bruno Guimarães e Sandro Tonali também são considerados potenciais candidatos a uma venda nesse contexto.