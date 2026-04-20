Em campo, Michael Olise tem sido indispensável para o FC Bayern desde o primeiro dia. Após sua transferência do Crystal Palace para Munique, ele se tornou um dos melhores alas do mundo. E isso, aparentemente, também influencia indiretamente uma possível transferência de Anthony Gordon para o clube alemão recordista de títulos.
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Estão previstos novos encontros: será que Michael Olise está ajudando indiretamente o FC Bayern a concretizar uma transferência sensacional?
Segundo o especialista em transferências Sacha Tavolieri, que já havia noticiado antecipadamente o interesse do time de Munique pelo atacante do Newcastle United, a evolução de Olise em Munique fez com que Gordon também se mostrasse aberto a uma transferência para a Alemanha.
Assim, devido à rápida adaptação de Olise na Alemanha e ao seu desempenho, Gordon vê uma transferência para o FC Bayern como o “próximo passo lógico” em sua carreira. Além disso, o Newcastle United já conta com a saída de Gordon e está procurando um substituto.
Segundo Tavolieri, nas próximas semanas haverá novas reuniões entre os dirigentes do Bayern e a assessoria do jogador para sondar os termos pessoais de uma colaboração (salário, duração do contrato etc.). Um valor exato de transferência ainda não teria sido explicitamente discutido entre os clubes; as conversas a esse respeito estariam apenas na fase inicial.
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Anthony Gordon seria o "candidato ideal" do Bayern de Munique: o valor da transferência seria o ponto crucial?
No entanto, justamente uma taxa de transferência exorbitante poderia ser o ponto crucial de uma possível negociação entre os Magpies e o FCB. Segundo a BBC, o Newcastle, considerando a duração do contrato de Gordon (até 2030), quer receber pelo menos 80 milhões, enquanto o Bayern estaria disposto a pagar no máximo entre 60 e 70 milhões de euros. A discrepância entre as expectativas dos clubes pode acabar sendo grande demais.
Vantagem do Bayern: segundo a BBC, Gordon estaria ciente de que o campeão alemão valoriza muito suas habilidades como jogador e, portanto, estaria aberto a uma transferência para a Bundesliga. Também por isso, especialistas avaliam as chances de uma transferência de Gordon para o FCB como bastante boas.
A Sky informou na última segunda-feira que o time de Munique, em busca de um reserva e concorrente para Luis Díaz na ala esquerda, que também possa atuar como ponta de lança ao lado de Kane, está mantendo conversas “muito concretas” com a equipe de Gordon. O atacante, com grande habilidade no drible e velocidade de flecha, seria o “candidato ideal” para as vagas no ataque do Bayern, segundo a reportagem.
Além do Bayern, o Arsenal e o Liverpool também são considerados potenciais interessados. O especialista em transferências Fabrizio Romano havia informado anteriormente que os Magpies precisariam até mesmo abrir mão de pelo menos um jogador de ponta para evitar sanções decorrentes do Fair Play Financeiro. Além de Gordon, Bruno Guimarães e Sandro Tonali também são considerados potenciais candidatos a uma venda nesse contexto.
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A misteriosa saída de Anthony Gordon do Newcastle United
Gordon foi transferido do Everton para o Newcastle em janeiro de 2023 por cerca de 45 milhões de euros. Lá, ele conquistou a Carabao Cup no ano passado e é titular indiscutível e peça fundamental na equipe de Eddie Howe. Na temporada atual, ele soma 17 gols e cinco assistências em 46 partidas oficiais; no entanto, dos 17 gols, nove foram convertidos em pênaltis.
Na derrota por 1 a 2 dos Magpies no último fim de semana contra o AFC Bournemouth, Gordon surpreendentemente não estava na escalação do técnico Eddie Howe. Oficialmente, devido a uma pequena lesão, mas o Telegraph suspeita também de uma medida disciplinar do técnico. Howe havia anunciado no dia anterior que contaria apenas com jogadores “que se dedicassem totalmente ao clube”. Poucas horas depois, o nome de Gordon não constava da escalação.
Estatísticas de Anthony Gordon nesta temporada
Jogos disputados Gols Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos 46 17 5 1