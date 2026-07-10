No entanto, o jornal também afirma que, no momento, não é possível confirmar essas especulações. O motivo: o site El Mala estaria bloqueando todas as solicitações.

Por outro lado, segundo informações da Sky, a diretoria do Borussia de Colônia já teria apresentado ao Borussia de Dortmund condições concretas para uma possível negociação. Ao que tudo indica, os responsáveis do BVB já estão a par de todos os detalhes relativos ao salário, a uma possível gratificação inicial e à estrutura do valor da transferência. No entanto, considera-se improvável que haja um avanço significativo nas negociações em breve.