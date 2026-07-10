De acordo com o jornal diário de Colônia, *Express*, tanto o jogador de 19 anos quanto sua mãe, que atua como sua assessora, são a favor de uma transferência para o time dos “Schwarzgelben”, embora o negócio possa fracassar devido às exorbitantes exigências de valor de transferência do Colônia.
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Estão circulando rumores bombásticos! O BVB teria chegado a um acordo para a contratação de uma estrela em ascensão da Bundesliga
No entanto, o jornal também afirma que, no momento, não é possível confirmar essas especulações. O motivo: o site El Mala estaria bloqueando todas as solicitações.
Por outro lado, segundo informações da Sky, a diretoria do Borussia de Colônia já teria apresentado ao Borussia de Dortmund condições concretas para uma possível negociação. Ao que tudo indica, os responsáveis do BVB já estão a par de todos os detalhes relativos ao salário, a uma possível gratificação inicial e à estrutura do valor da transferência. No entanto, considera-se improvável que haja um avanço significativo nas negociações em breve.
- Getty Images
Qual é o valor que o Colônia está pedindo por Said El Mala?
O pano de fundo é a exigência financeira exorbitante do clube de Colônia. Para rescindir o contrato do jogador ofensivo de 19 anos, válido até 30 de junho de 2030, o 1. FC Köln exige um valor total de cerca de 50 milhões de euros, incluindo todos os bônus vinculados ao desempenho.
Tal pacote total ultrapassaria significativamente o recorde de transferência interno do BVB até o momento e está causando, atualmente, uma visível cautela na diretoria do Dortmund.
Embora o interesse do BVB pelo veloz ponta não tenha, de forma alguma, cessado, existem, segundo informações, dúvidas consideráveis internamente sobre se uma contratação nessas condições seria economicamente viável e esportivamente sensata. Por parte do jogador, espera-se, entretanto, que haja uma aproximação e um diálogo aberto a compromissos entre os dois clubes.
Said El Mala se tornou a revelação da Bundesliga
El Mala se tornou um dos talentos mais cobiçados do futebol alemão na última temporada, com 13 gols e cinco assistências em sua estreia na Bundesliga.
Graças a esse excelente desempenho, o jovem jogador chamou a atenção de grandes clubes nacionais e internacionais de forma duradoura. Recentemente, soube-se que a mãe de El Mala teria recusado as propostas de clubes ingleses interessados.
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