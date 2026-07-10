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SV Elversberg v 1. FC Nürnberg - 2. BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

Estão circulando rumores bombásticos! O BVB teria chegado a um acordo para a contratação de uma estrela em ascensão da Bundesliga

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
Colônia
S. El Mala

Circulam rumores bombásticos em torno do 1. FC Köln sobre um suposto acordo entre o promissor Said El Mala e o Borussia Dortmund.

De acordo com o jornal diário de Colônia, *Express*, tanto o jogador de 19 anos quanto sua mãe, que atua como sua assessora, são a favor de uma transferência para o time dos “Schwarzgelben”, embora o negócio possa fracassar devido às exorbitantes exigências de valor de transferência do Colônia.

  • No entanto, o jornal também afirma que, no momento, não é possível confirmar essas especulações. O motivo: o site El Mala estaria bloqueando todas as solicitações.

    Por outro lado, segundo informações da Sky, a diretoria do Borussia de Colônia já teria apresentado ao Borussia de Dortmund condições concretas para uma possível negociação. Ao que tudo indica, os responsáveis do BVB já estão a par de todos os detalhes relativos ao salário, a uma possível gratificação inicial e à estrutura do valor da transferência. No entanto, considera-se improvável que haja um avanço significativo nas negociações em breve.

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  • Said El MalaGetty Images

    Qual é o valor que o Colônia está pedindo por Said El Mala?

    O pano de fundo é a exigência financeira exorbitante do clube de Colônia. Para rescindir o contrato do jogador ofensivo de 19 anos, válido até 30 de junho de 2030, o 1. FC Köln exige um valor total de cerca de 50 milhões de euros, incluindo todos os bônus vinculados ao desempenho.

    Tal pacote total ultrapassaria significativamente o recorde de transferência interno do BVB até o momento e está causando, atualmente, uma visível cautela na diretoria do Dortmund.

    Embora o interesse do BVB pelo veloz ponta não tenha, de forma alguma, cessado, existem, segundo informações, dúvidas consideráveis internamente sobre se uma contratação nessas condições seria economicamente viável e esportivamente sensata. Por parte do jogador, espera-se, entretanto, que haja uma aproximação e um diálogo aberto a compromissos entre os dois clubes.

  • Said El Mala se tornou a revelação da Bundesliga

    El Mala se tornou um dos talentos mais cobiçados do futebol alemão na última temporada, com 13 gols e cinco assistências em sua estreia na Bundesliga. 

    Graças a esse excelente desempenho, o jovem jogador chamou a atenção de grandes clubes nacionais e internacionais de forma duradoura. Recentemente, soube-se que a mãe de El Mala teria recusado as propostas de clubes ingleses interessados.


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