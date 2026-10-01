Falando no The Overlap, Neville não poupou palavras em sua avaliação dos graves danos causados à reputação global da competição. Neville disse: "Estou arrepiado. É assustador. Isso não é motivo de comemoração. O futebol italiano sofreu imensuravelmente nos últimos 25 anos. Jogamos contra a Juventus, já fizemos alusão a isso antes, sentimos na época que aquilo não estava certo. Não estou dizendo que isso vai acontecer com a Premier League, mas sempre achamos que temos uma enorme integridade na Premier League, que somos o tipo de liga que estabelece o padrão e que são outras ligas que têm corrupção, fraude, escândalos de doping, manipulação de resultados, escândalos de arbitragem. Isso agora está chegando ao nosso país. Isso agora está chegando à nossa liga. Este é o maior produto de exportação que temos em nosso país e no mundo. Se você viajar pelo mundo e falar basicamente de Liverpool, Manchester United, Arsenal, você fala da Premier League. As pessoas falam mais sobre a Premier League do que qualquer outra coisa quando você diz de onde é no mundo. E, neste momento, estamos sendo arrastados pela lama."