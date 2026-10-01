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'Estamos sendo arrastados pela lama' - Gary Neville alerta que o futebol inglês enfrenta um declínio ao estilo italiano após veredito de culpa do Manchester City
Neville teme pela integridade da Premier League
Após a revelação nesta semana de que o Manchester City foi considerado culpado de todas as acusações financeiras da Premier League, Gary Neville manifestou sua séria preocupação. A decisão detalhou que o clube inflou sua situação financeira em mais de £ 900 milhões entre 2009 e 2018.
Neville admitiu que a situação é profundamente preocupante para o futebol inglês, traçando comparações imediatas com o notório escândalo do Calciopoli de 2006, que abalou a Itália e resultou na perda de títulos e no rebaixamento da Juventus. O Manchester City segue negando as acusações.
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Arrastado pela lama
Falando no The Overlap, Neville não poupou palavras em sua avaliação dos graves danos causados à reputação global da competição. Neville disse: "Estou arrepiado. É assustador. Isso não é motivo de comemoração. O futebol italiano sofreu imensuravelmente nos últimos 25 anos. Jogamos contra a Juventus, já fizemos alusão a isso antes, sentimos na época que aquilo não estava certo. Não estou dizendo que isso vai acontecer com a Premier League, mas sempre achamos que temos uma enorme integridade na Premier League, que somos o tipo de liga que estabelece o padrão e que são outras ligas que têm corrupção, fraude, escândalos de doping, manipulação de resultados, escândalos de arbitragem. Isso agora está chegando ao nosso país. Isso agora está chegando à nossa liga. Este é o maior produto de exportação que temos em nosso país e no mundo. Se você viajar pelo mundo e falar basicamente de Liverpool, Manchester United, Arsenal, você fala da Premier League. As pessoas falam mais sobre a Premier League do que qualquer outra coisa quando você diz de onde é no mundo. E, neste momento, estamos sendo arrastados pela lama."
Exigências para que os proprietários sejam removidos
O Manchester City segue determinado a recorrer, insistindo que tem provas irrefutáveis para limpar seu nome. No entanto, Neville rejeitou essa defesa e afirmou que a perda de pontos ou a retirada de títulos simplesmente não são suficientes. Em vez disso, Neville pediu a sanção máxima contra a cúpula.
Neville acrescentou: "A única punição que seria justa teria de ter enormes consequências, a maior consequência seria remover os proprietários. Essa é a única consequência com a qual eu, se fosse o Manchester City, me preocuparia. No entanto, se você está no futebol e está pensando em consequência, o que pode ser mais grave do que o doping financeiro em escala industrial que vimos e pelo qual eles foram considerados culpados?"
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O que acontece agora com o Manchester City?
O Manchester City tem até sexta-feira para apresentar oficialmente seu recurso contra o veredicto de culpa. À medida que a batalha judicial se intensifica, a Premier League enfrenta uma pressão imensa para dar uma resolução definitiva e vinculante que, em última análise, moldará o futuro de longo prazo e a integridade do futebol inglês.
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