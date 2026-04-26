"É uma sensação ótima", disse o técnico Luis Enrique, "um resultado como este é a melhor preparação para uma semifinal da Liga dos Campeões. É importante para a autoconfiança de cada jogador, mas também para a equipe e para a torcida. Estamos prontos."
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"Estamos prontos": PSG lança desafio ao Bayern de Munique antes da semifinal da Liga dos Campeões
Na terça-feira (21h/Prime Video), o Bayern de Munique visita a capital francesa para a partida de ida; Vincent Kompany também fez várias substituições na prévia da Liga, no sábado — e, como resultado, o time de Munique estava perdendo por 3 a 0 para o Mainz 05 no intervalo. Só as estrelas lideradas por Harry Kane e Michael Olise garantiram a vitória por 4 a 3 no final.
- AFP
PSG: Preocupações com Doue e Hernandez
Em Angers, não se verificou esse tipo de drama. Kang-In Lee (7'), Senny Mayulu (39') e Lucas Beraldo (52') marcaram para os visitantes, cujo elenco não contou com o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, nem com as estrelas do ataque Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia. A vitória nem sequer foi ameaçada depois que Gonçalo Ramos (74') recebeu o cartão amarelo-vermelho e o Paris passou a jogar com um a menos.
No entanto, o clima ficou pelo menos um pouco abafado devido a duas substituições: Achraf Hakimi e Lucas Hernandez jogaram apenas o primeiro tempo. Hakimi parecia lesionado após uma arrancada, mas permaneceu em campo até o intervalo. O mesmo valeu para Hernandez, que antes havia se segurado repetidamente na coxa esquerda. Enrique não se pronunciou sobre os dois casos, mas pelo menos Hakimi já se dirigia ao ônibus da equipe após a partida sem queixas visíveis.