"Estamos prontos": PSG lança desafio ao Bayern de Munique antes da semifinal da Liga dos Campeões

Em Angers, não se verificou esse tipo de drama. Kang-In Lee (7'), Senny Mayulu (39') e Lucas Beraldo (52') marcaram para os visitantes, cujo elenco não contou com o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, nem com as estrelas do ataque Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia. A vitória nem sequer foi ameaçada depois que Gonçalo Ramos (74') recebeu o cartão amarelo-vermelho e o Paris passou a jogar com um a menos.

No entanto, o clima ficou pelo menos um pouco abafado devido a duas substituições: Achraf Hakimi e Lucas Hernandez jogaram apenas o primeiro tempo. Hakimi parecia lesionado após uma arrancada, mas permaneceu em campo até o intervalo. O mesmo valeu para Hernandez, que antes havia se segurado repetidamente na coxa esquerda. Enrique não se pronunciou sobre os dois casos, mas pelo menos Hakimi já se dirigia ao ônibus da equipe após a partida sem queixas visíveis.