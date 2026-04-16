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"Estamos prontos" – Declan Rice lança um aviso ao Manchester City antes do confronto decisivo pelo título da Premier League
O Arsenal mantém as esperanças de conquistar as duas competições
A classificação na Liga dos Campeões reforça a confiança no elenco do Arsenal. Um empate sem gols no Emirates contra o Sporting CP foi suficiente para garantir a vaga nas semifinais, após o dramático gol da vitória de Kai Havertz no final da primeira partida, em Lisboa. Rice destaca a importância dessa conquista, especialmente porque o clube busca superar o desempenho na competição continental da temporada anterior.
“Estou muito feliz. Estou muito, muito feliz. Agora queremos dar um passo à frente em relação à temporada passada e chegar à final”, diz Rice sobre a vitória à TNT Sports. Quando questionado se a forma como a defesa atuou contra o time português é frustrante, ele acrescenta: “Frustrante? Não… acabamos de chegar a mais uma semifinal. Quem se importa com o que as pessoas pensam. Tudo o que importa é o que este grupo pensa, o que o técnico pensa e estamos em mais uma semifinal.”
- AFP
Rice critica declaração da Etihad
Animado por essas conquistas europeias, o craque do Arsenal deixa claro que os Gunners não vão jogar pelo empate quando enfrentarem o Manchester City fora de casa neste fim de semana. Apesar das especulações de que um ponto poderia ser suficiente para manter a vantagem, Rice afirma categoricamente que a equipe de Mikel Arteta vai ao Etihad com mentalidade vencedora.
“É claro que temos que vencer todos os jogos; queremos vencer todos os jogos da Premier League”, acrescenta Rice. “Nosso histórico este ano tem sido incrível em todas as competições. É por isso que jogamos. No fim das contas, é um jogo de futebol. [O que importa] é o quanto você quer isso, então sei que estarei pronto, sei que os rapazes estarão prontos, então vamos lá.”
Arteta enfrenta preocupações com lesões
Enquanto Rice está em plena forma, Arteta se preocupa com a condição física de vários jogadores importantes antes da viagem a Manchester. A preocupação mais urgente diz respeito ao emblemático ponta Bukayo Saka, que está lutando contra uma lesão. Saka está atualmente fora de ação, e sua ausência coincide com uma queda no desempenho no campeonato nacional, incluindo uma decepcionante derrota por 2 a 1 em casa para o Bournemouth, que permitiu ao City reduzir a diferença para seis pontos. O técnico do Arsenal comentou sobre o problema: “É algo que ele vem carregando há algum tempo. Foi um problema no tendão de Aquiles. Está progredindo, mas espero que seja uma questão de dias e não de semanas. Mas ele precisa ver, quando a carga for maior, como ele responde a esse tipo de progressão.”
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Um jogo que pode decidir o título
O que está em jogo no domingo não poderia ser mais importante, com a equipe de Pep Guardiola colada no Arsenal. Embora os Gunners tenham a vantagem, o jogo a menos do Man City significa que qualquer tropeço no Etihad poderia fazer com que o ímpeto voltasse para o City.
Rice, no entanto, permanece imperturbável diante da pressão do momento. “Como em qualquer outro grande clube, há barulho em tudo. Este é o Arsenal, há barulho em todos os jogos. Se você não jogar bem... encare isso com naturalidade e siga em frente”, acrescenta. “Que venham as últimas semanas. Ninguém vai te dar nada de mão beijada neste jogo. Vamos continuar e o que tiver que ser, será. Vamos continuar firmes.”