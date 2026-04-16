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Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Estamos prontos" – Declan Rice lança um aviso ao Manchester City antes do confronto decisivo pelo título da Premier League

D. Rice
Arsenal
Manchester City
Arsenal x Sporting
Liga dos Campeões
Manchester City x Arsenal
Premier League

Declan Rice enviou uma mensagem desafiadora ao Manchester City, insistindo que o Arsenal está pronto para dar tudo de si em busca da vitória no confronto decisivo da Premier League deste domingo. O meio-campista dos Gunners acredita que sua equipe tem a mentalidade necessária para lidar com a pressão do Etihad Stadium, agora que a disputa pelo título chega ao seu ponto culminante.

  • O Arsenal mantém as esperanças de conquistar as duas competições

    A classificação na Liga dos Campeões reforça a confiança no elenco do Arsenal. Um empate sem gols no Emirates contra o Sporting CP foi suficiente para garantir a vaga nas semifinais, após o dramático gol da vitória de Kai Havertz no final da primeira partida, em Lisboa. Rice destaca a importância dessa conquista, especialmente porque o clube busca superar o desempenho na competição continental da temporada anterior.

    “Estou muito feliz. Estou muito, muito feliz. Agora queremos dar um passo à frente em relação à temporada passada e chegar à final”, diz Rice sobre a vitória à TNT Sports. Quando questionado se a forma como a defesa atuou contra o time português é frustrante, ele acrescenta: “Frustrante? Não… acabamos de chegar a mais uma semifinal. Quem se importa com o que as pessoas pensam. Tudo o que importa é o que este grupo pensa, o que o técnico pensa e estamos em mais uma semifinal.”

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  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Rice critica declaração da Etihad

    Animado por essas conquistas europeias, o craque do Arsenal deixa claro que os Gunners não vão jogar pelo empate quando enfrentarem o Manchester City fora de casa neste fim de semana. Apesar das especulações de que um ponto poderia ser suficiente para manter a vantagem, Rice afirma categoricamente que a equipe de Mikel Arteta vai ao Etihad com mentalidade vencedora.

    “É claro que temos que vencer todos os jogos; queremos vencer todos os jogos da Premier League”, acrescenta Rice. “Nosso histórico este ano tem sido incrível em todas as competições. É por isso que jogamos. No fim das contas, é um jogo de futebol. [O que importa] é o quanto você quer isso, então sei que estarei pronto, sei que os rapazes estarão prontos, então vamos lá.”


  • Arteta enfrenta preocupações com lesões

    Enquanto Rice está em plena forma, Arteta se preocupa com a condição física de vários jogadores importantes antes da viagem a Manchester. A preocupação mais urgente diz respeito ao emblemático ponta Bukayo Saka, que está lutando contra uma lesão. Saka está atualmente fora de ação, e sua ausência coincide com uma queda no desempenho no campeonato nacional, incluindo uma decepcionante derrota por 2 a 1 em casa para o Bournemouth, que permitiu ao City reduzir a diferença para seis pontos. O técnico do Arsenal comentou sobre o problema: “É algo que ele vem carregando há algum tempo. Foi um problema no tendão de Aquiles. Está progredindo, mas espero que seja uma questão de dias e não de semanas. Mas ele precisa ver, quando a carga for maior, como ele responde a esse tipo de progressão.”

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Um jogo que pode decidir o título

    O que está em jogo no domingo não poderia ser mais importante, com a equipe de Pep Guardiola colada no Arsenal. Embora os Gunners tenham a vantagem, o jogo a menos do Man City significa que qualquer tropeço no Etihad poderia fazer com que o ímpeto voltasse para o City.

    Rice, no entanto, permanece imperturbável diante da pressão do momento. “Como em qualquer outro grande clube, há barulho em tudo. Este é o Arsenal, há barulho em todos os jogos. Se você não jogar bem... encare isso com naturalidade e siga em frente”, acrescenta. “Que venham as últimas semanas. Ninguém vai te dar nada de mão beijada neste jogo. Vamos continuar e o que tiver que ser, será. Vamos continuar firmes.”

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