"Estamos prontos" – Declan Rice lança um aviso ao Manchester City antes do confronto decisivo pelo título da Premier League

A classificação na Liga dos Campeões reforça a confiança no elenco do Arsenal. Um empate sem gols no Emirates contra o Sporting CP foi suficiente para garantir a vaga nas semifinais, após o dramático gol da vitória de Kai Havertz no final da primeira partida, em Lisboa. Rice destaca a importância dessa conquista, especialmente porque o clube busca superar o desempenho na competição continental da temporada anterior.

“Estou muito feliz. Estou muito, muito feliz. Agora queremos dar um passo à frente em relação à temporada passada e chegar à final”, diz Rice sobre a vitória à TNT Sports. Quando questionado se a forma como a defesa atuou contra o time português é frustrante, ele acrescenta: “Frustrante? Não… acabamos de chegar a mais uma semifinal. Quem se importa com o que as pessoas pensam. Tudo o que importa é o que este grupo pensa, o que o técnico pensa e estamos em mais uma semifinal.”