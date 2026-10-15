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Muhammad Zaki
Traduzido por

“Estamos perto!”: Enzo Maresca insiste que o Manchester City pode igualar o nível do PSG apesar da derrota decepcionante na Champions League

E. Maresca
Manchester City
PSG
Manchester City x PSG
Liga dos Campeões
Premier League
Luis Enrique

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, manteve-se firme apesar da derrota de sua equipe por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. O treinador italiano acredita que a diferença entre os dois gigantes europeus está diminuindo após a atuação aguerrida de seus jogadores no segundo tempo.

  • Ofensiva fulminante no início deixa o Manchester City com uma missão difícil pela frente

    Os atuais campeões europeus tiveram uma atuação implacável no primeiro tempo no Etihad Stadium e abriram uma vantagem de 3 a 0 sobre os anfitriões. Dois dos gols saíram em um intervalo de apenas dois minutos, deixando a equipe da Premier League atordoada e obrigada a correr atrás do placar.

    O City, porém, reagiu de forma brilhante após o intervalo. Erling Haaland liderou a reação com dois gols no segundo tempo, enquanto o time da casa pressionava o gol da equipe parisiense e chegava a 27 finalizações ao longo dos 90 minutos. Apesar da arrancada final e da forte pressão, a desvantagem construída no início se mostrou grande demais para ser revertida.


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    Maresca insiste que a diferença está diminuindo

    Apesar do resultado final, Maresca segue convencido de que seu elenco está perto de alcançar o nível da elite europeia. O técnico italiano considera que a queda no início da partida distorceu a percepção do confronto e destacou o domínio de sua equipe após o intervalo.

    “Acho que já estamos nesse nível, sinto que estamos perto”, explicou Maresca aos jornalistas. “Foi um jogo um pouco estranho, especialmente porque sofremos dois gols em dois minutos [no primeiro tempo], e isso nos criou alguns problemas.

    “Antes do primeiro gol, não tínhamos cedido nada. Depois, sofremos o segundo. No segundo tempo, fizemos o suficiente para merecer mais.”


  • Enrique admite que escapou por sorte

    As declarações após a partida sugeriram que o PSG ficou realmente abalado pelas sucessivas ondas de ataque do City. Segundo o técnico do City, até o treinador adversário, Luis Enrique, admitiu que o gigante francês teve sorte de sair de Manchester com os três pontos.

    “Luis me disse, no fim, que eles tiveram bastante sorte”, revelou Maresca.

    Ao reconhecer o histórico de sucesso do adversário, ele observou: “Acho que, nos últimos dois anos, eles foram o melhor time da Europa. Venceram quase todos os jogos nesta competição nos últimos dois anos.”


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  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Voltando o foco para os desafios nacionais

    O City agora precisa se recuperar para voltar a campo pela Premier League, quando receberá o recém-promovido Ipswich Town no sábado. Maresca exigirá uma atuação precisa para retomar o embalo antes de voltar suas atenções à Europa, onde enfrentará o gigante grego AEK.

    Enquanto isso, o PSG retoma sua campanha na Ligue 1 contra o Strasbourg. A equipe de Enrique usará a partida para ajustar os preparativos antes de um grande confronto com o Barcelona pela Champions League.

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