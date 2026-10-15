“Estamos perto!”: Enzo Maresca insiste que o Manchester City pode igualar o nível do PSG apesar da derrota decepcionante na Champions League

Os atuais campeões europeus tiveram uma atuação implacável no primeiro tempo no Etihad Stadium e abriram uma vantagem de 3 a 0 sobre os anfitriões. Dois dos gols saíram em um intervalo de apenas dois minutos, deixando a equipe da Premier League atordoada e obrigada a correr atrás do placar.

O City, porém, reagiu de forma brilhante após o intervalo. Erling Haaland liderou a reação com dois gols no segundo tempo, enquanto o time da casa pressionava o gol da equipe parisiense e chegava a 27 finalizações ao longo dos 90 minutos. Apesar da arrancada final e da forte pressão, a desvantagem construída no início se mostrou grande demais para ser revertida.



