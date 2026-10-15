AFP
Traduzido por
“Estamos perto!”: Enzo Maresca insiste que o Manchester City pode igualar o nível do PSG apesar da derrota decepcionante na Champions League
Ofensiva fulminante no início deixa o Manchester City com uma missão difícil pela frente
Os atuais campeões europeus tiveram uma atuação implacável no primeiro tempo no Etihad Stadium e abriram uma vantagem de 3 a 0 sobre os anfitriões. Dois dos gols saíram em um intervalo de apenas dois minutos, deixando a equipe da Premier League atordoada e obrigada a correr atrás do placar.
O City, porém, reagiu de forma brilhante após o intervalo. Erling Haaland liderou a reação com dois gols no segundo tempo, enquanto o time da casa pressionava o gol da equipe parisiense e chegava a 27 finalizações ao longo dos 90 minutos. Apesar da arrancada final e da forte pressão, a desvantagem construída no início se mostrou grande demais para ser revertida.
- AFP
Maresca insiste que a diferença está diminuindo
Apesar do resultado final, Maresca segue convencido de que seu elenco está perto de alcançar o nível da elite europeia. O técnico italiano considera que a queda no início da partida distorceu a percepção do confronto e destacou o domínio de sua equipe após o intervalo.
“Acho que já estamos nesse nível, sinto que estamos perto”, explicou Maresca aos jornalistas. “Foi um jogo um pouco estranho, especialmente porque sofremos dois gols em dois minutos [no primeiro tempo], e isso nos criou alguns problemas.
“Antes do primeiro gol, não tínhamos cedido nada. Depois, sofremos o segundo. No segundo tempo, fizemos o suficiente para merecer mais.”
Enrique admite que escapou por sorte
As declarações após a partida sugeriram que o PSG ficou realmente abalado pelas sucessivas ondas de ataque do City. Segundo o técnico do City, até o treinador adversário, Luis Enrique, admitiu que o gigante francês teve sorte de sair de Manchester com os três pontos.
“Luis me disse, no fim, que eles tiveram bastante sorte”, revelou Maresca.
Ao reconhecer o histórico de sucesso do adversário, ele observou: “Acho que, nos últimos dois anos, eles foram o melhor time da Europa. Venceram quase todos os jogos nesta competição nos últimos dois anos.”
- Getty Images Sport
Voltando o foco para os desafios nacionais
O City agora precisa se recuperar para voltar a campo pela Premier League, quando receberá o recém-promovido Ipswich Town no sábado. Maresca exigirá uma atuação precisa para retomar o embalo antes de voltar suas atenções à Europa, onde enfrentará o gigante grego AEK.
Enquanto isso, o PSG retoma sua campanha na Ligue 1 contra o Strasbourg. A equipe de Enrique usará a partida para ajustar os preparativos antes de um grande confronto com o Barcelona pela Champions League.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.