Estamos no meio da temporada! Parece que Pep Guardiola quer tirar uma folga entre dois jogos importantes

Até agora, devido ao calendário de jogos bastante apertado, Guardiola não teve oportunidade de se dedicar intensamente ao seu futuro. Em vez disso, seu foco esteve em encontrar soluções para o desempenho irregular de sua equipe. Agora, ele terá cerca de duas semanas de tempo entre a final contra o Arsenal e a partida das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool

Após uma temporada sem títulos e sem grandes mudanças no elenco, as coisas também não estão indo bem para o City atualmente, razão pela qual as especulações sobre uma possível saída no verão aumentaram significativamente nos últimos tempos. “Todo mundo quer me demitir”, disse Guardiola após a derrota por 1 a 2 em casa na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra seu adversário mais temido, o Real Madrid. “Um dia eu virei aqui e direi: ‘Tchau, pessoal’. O futuro será promissor. Na próxima temporada, vamos voltar. Quando eu me aposentar daqui a dez anos, sempre serei do City.”