Após mais uma derrota para o Real Madrid na Liga dos Campeões, as discussões sobre o futuro de Pep Guardiola no Manchester City voltaram a ganhar força. De acordo com uma reportagem do Daily Mail, o espanhol planeja tirar uma folga após a final da Copa da Liga contra o Arsenal, no próximo domingo (17h30), para decidir sobre seus próximos passos. A questão é se ele cumprirá seu contrato até 2027 ou se deixará o clube já neste verão.
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Estamos no meio da temporada! Parece que Pep Guardiola quer tirar uma folga entre dois jogos importantes
Até agora, devido ao calendário de jogos bastante apertado, Guardiola não teve oportunidade de se dedicar intensamente ao seu futuro. Em vez disso, seu foco esteve em encontrar soluções para o desempenho irregular de sua equipe. Agora, ele terá cerca de duas semanas de tempo entre a final contra o Arsenal e a partida das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool
Após uma temporada sem títulos e sem grandes mudanças no elenco, as coisas também não estão indo bem para o City atualmente, razão pela qual as especulações sobre uma possível saída no verão aumentaram significativamente nos últimos tempos. “Todo mundo quer me demitir”, disse Guardiola após a derrota por 1 a 2 em casa na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra seu adversário mais temido, o Real Madrid. “Um dia eu virei aqui e direi: ‘Tchau, pessoal’. O futuro será promissor. Na próxima temporada, vamos voltar. Quando eu me aposentar daqui a dez anos, sempre serei do City.”
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Pep Guardiola já falou sobre o seu futuro
Em entrevista à emissora de TV Movistar, ele também deixou claro que ainda se sente capaz de enfrentar o desafio: “Sim”, respondeu ele quando questionado sobre sua motivação, “isso vai acontecer com certeza.”
O City havia perdido claramente a partida de ida em Madri por 0 a 3. Pela quarta vez em cinco anos, Guardiola e sua equipe saíram derrotados contra os merengues.
Na hipótese de uma possível saída, o clube aparentemente já está sondando o mercado em busca de alternativas — supostamente até mesmo com o consentimento de Guardiola. Enzo Maresca, que já trabalhou na comissão técnica de Guardiola e mais recentemente treinou o Chelsea FC, é constantemente citado como um possível candidato.
Os resultados de Pep Guardiola no Manchester City
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