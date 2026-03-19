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GuardiolaGetty Images
Jochen Tittmar

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Estamos no meio da temporada! Parece que Pep Guardiola quer tirar uma folga entre dois jogos importantes

Incerteza sobre o futuro: Pep Guardiola deve decidir em breve sobre seu futuro no Manchester City — e, antes disso, toma uma medida especial.

Após mais uma derrota para o Real Madrid na Liga dos Campeões, as discussões sobre o futuro de Pep Guardiola no Manchester City voltaram a ganhar força. De acordo com uma reportagem do Daily Mail, o espanhol planeja tirar uma folga após a final da Copa da Liga contra o Arsenal, no próximo domingo (17h30), para decidir sobre seus próximos passos. A questão é se ele cumprirá seu contrato até 2027 ou se deixará o clube já neste verão.

  • Até agora, devido ao calendário de jogos bastante apertado, Guardiola não teve oportunidade de se dedicar intensamente ao seu futuro. Em vez disso, seu foco esteve em encontrar soluções para o desempenho irregular de sua equipe. Agora, ele terá cerca de duas semanas de tempo entre a final contra o Arsenal e a partida das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool

    Após uma temporada sem títulos e sem grandes mudanças no elenco, as coisas também não estão indo bem para o City atualmente, razão pela qual as especulações sobre uma possível saída no verão aumentaram significativamente nos últimos tempos. “Todo mundo quer me demitir”, disse Guardiola após a derrota por 1 a 2 em casa na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra seu adversário mais temido, o Real Madrid. “Um dia eu virei aqui e direi: ‘Tchau, pessoal’. O futuro será promissor. Na próxima temporada, vamos voltar. Quando eu me aposentar daqui a dez anos, sempre serei do City.”

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    Pep Guardiola já falou sobre o seu futuro

    Em entrevista à emissora de TV Movistar, ele também deixou claro que ainda se sente capaz de enfrentar o desafio: “Sim”, respondeu ele quando questionado sobre sua motivação, “isso vai acontecer com certeza.”

    O City havia perdido claramente a partida de ida em Madri por 0 a 3. Pela quarta vez em cinco anos, Guardiola e sua equipe saíram derrotados contra os merengues.

    Na hipótese de uma possível saída, o clube aparentemente já está sondando o mercado em busca de alternativas — supostamente até mesmo com o consentimento de Guardiola. Enzo Maresca, que já trabalhou na comissão técnica de Guardiola e mais recentemente treinou o Chelsea FC, é constantemente citado como um possível candidato.

  • Os resultados de Pep Guardiola no Manchester City

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