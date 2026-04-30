"Estamos no início de algo gigantesco": campeão mundial já compara estrela do FC Bayern de Munique a Zinedine Zidane

Depois que Olise voltou a apresentar uma excelente atuação na épica partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (4 a 5) e marcou o gol do empate provisório em 2 a 2, Dugarry elogiou o jogador de 24 anos: “Não percebemos o que estamos vivendo: ele é um jogador extraordinário”, disse ele à RMC Sport.

“Estamos testemunhando o nascimento de uma estrela. Ele está apenas no início de seu potencial. Ele realmente tem algo especial. Ele simplesmente sabe fazer tudo: sabe marcar gols, dar passes, é veloz como uma flecha. Estamos no início de algo gigantesco”, afirmou Dugarry.