Depois que Olise voltou a apresentar uma excelente atuação na épica partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (4 a 5) e marcou o gol do empate provisório em 2 a 2, Dugarry elogiou o jogador de 24 anos: “Não percebemos o que estamos vivendo: ele é um jogador extraordinário”, disse ele à RMC Sport.“Estamos testemunhando o nascimento de uma estrela. Ele está apenas no início de seu potencial. Ele realmente tem algo especial. Ele simplesmente sabe fazer tudo: sabe marcar gols, dar passes, é veloz como uma flecha. Estamos no início de algo gigantesco”, afirmou Dugarry.
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"Estamos no início de algo gigantesco": campeão mundial já compara estrela do FC Bayern de Munique a Zinedine Zidane
Dugarry, que em 1998 conquistou o título mundial em seu próprio país ao lado de Zidane, acabou por mencionar o vencedor da Bola de Ouro no contexto da atual estrela do Bayern: “Talvez eu esteja indo um pouco longe demais, mas acho que esse cara tem algo de ‘Zizou’, na maneira um tanto descontraída como controla a bola, usa o corpo, se movimenta entre as linhas e na sua visão de jogo”, esclareceu.
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Michael Olise deve estar entre os favoritos ao Ballon d'Or
O FC Bayern de Munique contratou Olise no verão de 2024 por 53 milhões de euros do Crystal Palace; atualmente, seu valor de mercado ultrapassa amplamente os 100 milhões de euros. No FCB, ele tem contrato até 2029, sem cláusula de rescisão. Na temporada atual, ele soma 59 pontos em 47 partidas disputadas pelo time de Munique em todas as competições.
Caso o FC Bayern conquiste o título da Liga dos Campeões nesta temporada, Olise deverá figurar – ao lado de Harry Kane – entre os principais candidatos ao prêmio Ballon d'Or.
Ele estreou pela seleção francesa em setembro de 2024 e já soma 15 partidas internacionais (quatro gols). Sua vaga na seleção para a Copa do Mundo do técnico Didier Deschamps está garantida.
Os números de Michael Olise na temporada 2025/2026:
Jogos: 47 Minutos em campo: 3671 Gols: 20 Assistências: 29