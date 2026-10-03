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imago-sport-1084064459.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Traduzido por

"Estamos no caminho certo!" - Desire Doue revela mensagem de Zinedine Zidane no vestiário

França
D. Doue
França x Itália
Itália
Liga das Nações A

O atacante da França Desire Doue insistiu que a França continua no caminho certo após o empate em 1 a 1 com a Itália pela Nations League. Michael Olise marcou um gol de abertura sublime no Stade de France antes de Alessandro Bastoni garantir um ponto para a Itália.

  • Brilho de Olise é neutralizado, e França empata com a Itália

    O atacante francês Michael Olise protagonizou um momento de qualidade individual para colocar a França em vantagem no empate por 1 a 1 com a Itália, pela Liga das Nações da Uefa, em Paris. O ponta do Bayern de Munique acertou uma finalização colocada indefensável para Gianluigi Donnarumma aos dez minutos do segundo tempo para abrir o placar.

    No entanto, o gol de empate de Alessandro Bastoni, aos 68 minutos, negou a vitória ao time de Zinedine Zidane diante de um Stade de France lotado.

    A França contou com novos talentos no ataque, incluindo o atacante do Paris Saint-Germain Desire Doue.

  • imago-sport-1084053308.jpgFlash Press Agency

    Doue revela palavras encorajadoras de Zidane no vestiário após a partida

    Falando com os repórteres após a partida, Doue expressou decepção por não conseguir somar os três pontos diante da torcida em casa. No entanto, o ponta de 21 anos revelou que Zidane tranquilizou o elenco no vestiário ao dizer que a aplicação tática da equipe continua correta.

    Doue destacou que os jogadores estão totalmente comprometidos em implementar a filosofia do treinador principal.

    "Claro, estamos um pouco decepcionados com o resultado", disse Doue à TF1. "Nós realmente queríamos vencer esta noite aqui no Stade de France, diante dos nossos torcedores. Mas não vamos descartar os aspectos positivos. Seguimos as instruções do treinador em muitos aspectos. Estamos no caminho certo, como ele disse no vestiário."

  • Jovem ataque francês demonstra evolução tática apesar do empate

    A França dominou a posse territorial com 65% da bola, pressionando repetidamente o bloco defensivo baixo da Itália. Olise e Doue causaram problemas constantes pelos lados, executando o esquema de pressão de alta intensidade de Zidane.

    Apesar do cartão vermelho tardio de Dayot Upamecano, a França manteve a compostura para preservar sua sequência de oito partidas sem perder no grupo da Nations League.

    Doue enfatizou que o progresso coletivo é o que mais importa durante esta fase de reconstrução.

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  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    França foca em redenção imediata no confronto de segunda-feira em Paris

    Doue e Olise voltam a atenção para o segundo jogo em casa desta segunda-feira, no Stade de France, enquanto a França busca sua primeira vitória nesta Data Fifa. Os jovens atacantes querem transformar o bom desempenho em três pontos.

    A Itália deixa Paris satisfeita com seu esforço defensivo.

    A França quer conquistar uma vitória convincente na segunda-feira.

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