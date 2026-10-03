O atacante francês Michael Olise protagonizou um momento de qualidade individual para colocar a França em vantagem no empate por 1 a 1 com a Itália, pela Liga das Nações da Uefa, em Paris. O ponta do Bayern de Munique acertou uma finalização colocada indefensável para Gianluigi Donnarumma aos dez minutos do segundo tempo para abrir o placar.

No entanto, o gol de empate de Alessandro Bastoni, aos 68 minutos, negou a vitória ao time de Zinedine Zidane diante de um Stade de France lotado.

A França contou com novos talentos no ataque, incluindo o atacante do Paris Saint-Germain Desire Doue.