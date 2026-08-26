Laporta quebrou o silêncio sobre a busca do clube por Alvarez, deixando claro que o atacante argentino segue sendo a principal prioridade antes de a janela de transferências se fechar. Em entrevista publicada nas redes sociais do Barcelona na quarta-feira, Laporta abordou a saga em andamento que fez a relação entre os dois gigantes de La Liga ficar desgastada ao longo dos meses de verão.

O atacante de 26 anos segue sob contrato com o Atletico até 2030, mas se tornou um dos nomes mais cobiçados da atual janela de transferências de verão, atraindo interesse concreto de Barcelona, Arsenal e Real Madrid. Isso acontece apesar de o jogador ter expressado publicamente o desejo de deixar o Metropolitano em entrevista à ESPN durante a Copa do Mundo.

Laporta afirmou: "Antes de mais nada, temos o máximo respeito pelo Atletico de Madrid e também apreço pessoal por seus dirigentes, porque nos conhecemos há muitos anos. Toda essa situação gerou muito barulho. Isso não é motivado por ações do Barca. É motivado pelo fato de que o Atletico nos disse que não venderia (Alvarez). No entanto, pelo que ouvimos agora (com relatos de que o Atletico está aberto a vender Alvarez ao Arsenal), parece que eles estão tentando chegar a acordos com outros clubes. Quero dizer a Enrique Cerezo, com todo o respeito, porque gosto muito dele, que o Barca esteve à altura dos padrões exigidos nesta situação, da mesma forma que fazemos com outros clubes."