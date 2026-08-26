AFP
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'Estamos muito interessados': Laporta envia mensagem clara sobre Julian Alvarez enquanto o Barcelona avança para contratar a estrela do Atletico
Laporta confirma investida do Barcelona
Laporta quebrou o silêncio sobre a busca do clube por Alvarez, deixando claro que o atacante argentino segue sendo a principal prioridade antes de a janela de transferências se fechar. Em entrevista publicada nas redes sociais do Barcelona na quarta-feira, Laporta abordou a saga em andamento que fez a relação entre os dois gigantes de La Liga ficar desgastada ao longo dos meses de verão.
O atacante de 26 anos segue sob contrato com o Atletico até 2030, mas se tornou um dos nomes mais cobiçados da atual janela de transferências de verão, atraindo interesse concreto de Barcelona, Arsenal e Real Madrid. Isso acontece apesar de o jogador ter expressado publicamente o desejo de deixar o Metropolitano em entrevista à ESPN durante a Copa do Mundo.
Laporta afirmou: "Antes de mais nada, temos o máximo respeito pelo Atletico de Madrid e também apreço pessoal por seus dirigentes, porque nos conhecemos há muitos anos. Toda essa situação gerou muito barulho. Isso não é motivado por ações do Barca. É motivado pelo fato de que o Atletico nos disse que não venderia (Alvarez). No entanto, pelo que ouvimos agora (com relatos de que o Atletico está aberto a vender Alvarez ao Arsenal), parece que eles estão tentando chegar a acordos com outros clubes. Quero dizer a Enrique Cerezo, com todo o respeito, porque gosto muito dele, que o Barca esteve à altura dos padrões exigidos nesta situação, da mesma forma que fazemos com outros clubes."
- Getty Images Sport
Tensão aumenta entre rivais de La Liga
A busca pelo jogador de 26 anos não tem sido isenta de controvérsia. Em julho, o Atlético denunciou o Barcelona à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por uma suposta violação de ética em relação à sua alegada investida inadequada por Alvarez. O Barcelona confirmou que foi notificado da reclamação até o fim de julho, o que levou a RFEF a abrir uma investigação interna sobre o caso.
Laporta continuou a insistir no assunto, acrescentando: "Isso aconteceu conosco nesta janela com o Manchester City, assim como com outros clubes. Nós os abordamos para ver se querem vender um de seus jogadores. Quando nos dizem que não vendem, deixamos isso de lado. Mas, neste caso, há circunstâncias especiais que tornaram público que o Atletico de Madrid quer vender o jogador para outros clubes".
Ao detalhar ainda mais a posição do Barcelona, o presidente reiterou: "Nesse contexto, nosso interesse e nossa oferta pelo jogador permanecem até o fim da janela, caso o Atletico de Madrid queira vender o jogador. Temos muito interesse em contratar Julian Alvarez. Gostaríamos que nossa oferta fosse aceita. Dizemos isso com todo o respeito ao Atletico de Madrid. Queremos que eles saibam que, se em algum momento estiverem abertos a vender o jogador antes do fim da janela de transferências de verão, estaríamos dispostos a contratá-lo".
Atlético de Madrid rebate o Barcelona
O Atlético de Madrid não encarou com leveza o assédio público ao seu craque e divulgou uma resposta dura às mais recentes investidas do Barcelona. O clube da capital tem sustentado que o jogador não está à venda para um rival doméstico direto, independentemente do pacote financeiro colocado à mesa. Essa tensão crescente ficou totalmente evidente no último domingo, quando Alvarez saiu do banco na igualdade por 2 a 2 do Atlético contra o Villarreal, apenas para ser vaiado por parte da torcida antes de seguir direto para o túnel ao apito final.
Em resposta, o Atlético afirmou em comunicado: "O jogador está sendo retratado como a vítima, mas as únicas vítimas no caso Julian somos nós. Fomos prejudicados tanto financeira quanto socialmente. Há zero por cento de chance de vendê-lo ao Barcelona. Essa situação não é sobre dinheiro; é sobre dignidade. Foi criada uma campanha cheia de mentiras e meias-verdades."
- Getty Images Sport
A reformulação ofensiva de Hansi Flick
Para o técnico do Barcelona, Hansi Flick, Alvarez representa o "alvo dos sonhos" para liderar sua nova linha de frente. O clube catalão está atualmente com poucas opções de atacantes de elite após um verão de saídas significativas, sobretudo com Robert Lewandowski deixando o clube ao fim de seu contrato para se juntar ao Chicago Fire, da MLS, e Ferran Torres concluindo uma transferência para o Paris Saint-Germain.
Alvarez se juntou originalmente ao Atletico vindo do Manchester City em 2024 e tem sido um jogador constante, com 49 gols e 17 assistências em 106 partidas. Embora o Real Madrid supostamente tenha tido uma proposta de € 150 milhões rejeitada no início deste verão e o Arsenal siga como admirador de longa data, o desejo do jogador de se transferir para a Catalunha parece ser o fator determinante.
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