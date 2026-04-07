"Estamos muito felizes!" - Amad Diallo insiste que Michael Carrick é "a pessoa certa" para o cargo de técnico permanente do Manchester United

Apesar de reconhecer que a decisão final cabe aos dirigentes do Old Trafford, o atacante acredita que o ex-meio-campista possui as qualidades únicas necessárias para trazer de volta o sucesso. Esse sentimento parece ser compartilhado por todo o elenco, que tem se mostrado muito mais coeso desde a mudança no comando técnico.

“Desde que chegou, ele deixou claro para todos que quer vencer, que quer chegar à Liga dos Campeões na próxima temporada, e tem trabalhado com cada jogador, então está indo muito bem e estamos realmente felizes por tê-lo como técnico”, acrescentou Amad. “Às vezes, esse tipo de técnico consegue levar o clube ao lugar onde ele pertence. Do meu ponto de vista, ele é o homem certo, mas não são os jogadores que decidem.”