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"Estamos muito felizes!" - Amad Diallo insiste que Michael Carrick é "a pessoa certa" para o cargo de técnico permanente do Manchester United
Carrick muda o rumo do clube
Carrick surgiu como um forte candidato a liderar o United a longo prazo após reverter a má fase da equipe. Inicialmente nomeado até o final da temporada, o técnico de 44 anos conduziu uma sequência impressionante. Em 10 partidas da Premier League sob sua orientação, o clube registrou sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Esse desempenho catapultou a equipe para uma posição de vantagem na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. O clube optou por não se apressar após a saída de Amorim, mas o impacto do técnico interino torna difícil procurar outra opção.
Amad destaca o DNA do United
Falando do centro de treinamento em Dublin, Amad se mostrou bastante enfático sobre a atmosfera positiva que o técnico interino tem promovido. O jogador da seleção da Costa do Marfim destacou como uma visão clara tem motivado o vestiário durante um período turbulento. Expressando exatamente os sentimentos que refletem o clima e o título da matéria, o ponta afirmou: “Obviamente, não cabe a nós, jogadores, decidir, mas ele tem sido ótimo, tem feito muito pela equipe. Ele tem muita experiência, conhece o clube e tem o DNA. Achamos que ele é o homem certo. Estamos muito felizes com o que ele está fazendo agora.”
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Apoio pessoal do vestiário
Apesar de reconhecer que a decisão final cabe aos dirigentes do Old Trafford, o atacante acredita que o ex-meio-campista possui as qualidades únicas necessárias para trazer de volta o sucesso. Esse sentimento parece ser compartilhado por todo o elenco, que tem se mostrado muito mais coeso desde a mudança no comando técnico.
“Desde que chegou, ele deixou claro para todos que quer vencer, que quer chegar à Liga dos Campeões na próxima temporada, e tem trabalhado com cada jogador, então está indo muito bem e estamos realmente felizes por tê-lo como técnico”, acrescentou Amad. “Às vezes, esse tipo de técnico consegue levar o clube ao lugar onde ele pertence. Do meu ponto de vista, ele é o homem certo, mas não são os jogadores que decidem.”
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O que vem a seguir para o United?
Olhando para o futuro, o clube enfrenta uma série de jogos decisivos para garantir sua posição entre os quatro primeiros. Atualmente em terceiro lugar na tabela, com 55 pontos após 31 partidas, o time mantém uma vantagem mínima de um ponto sobre o Aston Villa. A luta por uma vaga na Liga dos Campeões continua quando o time receber o Leeds em 13 de abril, seguido por uma difícil viagem para enfrentar o Chelsea em 18 de abril. A reta final também inclui confrontos importantes em casa contra o Brentford em 27 de abril e o Liverpool em 3 de maio. Para consolidar sua posição definitiva, o técnico precisa superar essa agenda desafiadora e terminar a temporada com força total.