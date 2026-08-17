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'Estamos mais fracos!' - Mikel Arteta faz apelo urgente por reforços no Arsenal apesar da vitória marcante na Community Shield sobre o Manchester City
Arteta exige mais profundidade apesar da atuação de gala contra o Cardiff
O Arsenal emitiu um aviso devastador aos rivais na briga pelo título no domingo, ao dominar o Manchester City em uma vitória por 3 a 0 de sentido único para conquistar a Supercopa da Inglaterra. Os gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard garantiram o troféu em Cardiff, mas Arteta usou sua entrevista coletiva após a partida para destacar lacunas significativas em seu elenco.
Falando após o apito final, Arteta confirmou a intenção de voltar ao mercado depois da contratação bem-sucedida de Bruno Guimaraes por £ 75 milhões. "Sabemos que há certas áreas em que, por causa de lesões, estamos mais fracos e precisamos nos reforçar", explicou o técnico do Arsenal. "Estamos tentando fazer isso e estamos tentando fazer isso há semanas. Só faremos isso quando a oportunidade for certa para o clube."
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Crise defensiva se aproxima após golpe com a lesão de Saliba
A principal preocupação do gigante do norte de Londres está no coração de sua defesa. O zagueiro William Saliba deve ficar um longo período fora de ação depois de sofrer uma lesão séria durante a campanha da França na Copa do Mundo, enquanto Jurrien Timber enfrenta um problema na virilha.
Ao atualizar a imprensa sobre sua dupla lesionada, Arteta apresentou prazos distintos para os respectivos retornos aos gramados. "Jurrien está progredindo muito bem", observou. "Ele está no campo, agora estamos aumentando gradualmente certas ações e, especialmente, o volume e a carga. Acho que ele está em uma boa trajetória, mas ainda faltam algumas semanas.
"Wilo, como todos sabemos, é mais uma lesão de longo prazo. Temos que esperar para ver. Esperamos que ele comece a treinar com o grupo na próxima semana ou por aí, e então ver como ele evolui a partir daí.
"Tem sido uma questão de longo prazo, e queremos ter certeza de que cada passo que damos é o certo, que ele se sente bem para fazer isso, porque ele é um jogador muito importante para nós."
Alvos de transferência identificados enquanto o Aston Villa se mantém firme
O Arsenal já identificou candidatos em potencial para preencher a lacuna, com o internacional inglês Ezri Konsa em alta em sua lista de prioridades. No entanto, as negociações com o Aston Villa esbarraram em um obstáculo por causa da avaliação do defensor. Embora o Arsenal tenha indicado disposição para pagar £45 milhões, o clube de Birmingham supostamente está pedindo uma taxa mais próxima de £60 milhões.
Outro nome fortemente no radar é Jarell Quansah, o ex-defensor do Liverpool que impressionou durante a recente Copa do Mundo. Arteta está desesperado para garantir que o clube faça o movimento certo, e não uma decisão reativa.
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Vitória contundente dá o tom para a defesa do título
Independentemente das especulações sobre transferências, a atuação contra o City sugeriu que o Arsenal está pronto para defender seu título da Premier League. Calafiori precisou de menos de 30 segundos para marcar o gol de abertura, enquanto o novo reforço Christos Tzolis deu duas assistências cruciais para Havertz e Odegaard. Arteta foi só elogios à aplicação de seus jogadores. "Uma atuação realmente muito boa", acrescentou. "Mostrar a vontade que mostramos e a reação, isso realmente me impressionou. Eu disse a eles que gostei muito de vê-los jogar."
A vitória foi particularmente saborosa porque veio contra o City de Enzo Maresca em seu primeiro jogo oficial desde que sucedeu Pep Guardiola, com a derrota por 3 a 0 marcando a derrota mais pesada do City na estreia de um treinador em 120 anos. Os torcedores do Arsenal ficarão animados com a fluidez do ataque, mas os alertas do treinador sobre a profundidade do elenco vão ressoar à medida que a temporada se aproxima.
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