A principal preocupação do gigante do norte de Londres está no coração de sua defesa. O zagueiro William Saliba deve ficar um longo período fora de ação depois de sofrer uma lesão séria durante a campanha da França na Copa do Mundo, enquanto Jurrien Timber enfrenta um problema na virilha.

Ao atualizar a imprensa sobre sua dupla lesionada, Arteta apresentou prazos distintos para os respectivos retornos aos gramados. "Jurrien está progredindo muito bem", observou. "Ele está no campo, agora estamos aumentando gradualmente certas ações e, especialmente, o volume e a carga. Acho que ele está em uma boa trajetória, mas ainda faltam algumas semanas.

"Wilo, como todos sabemos, é mais uma lesão de longo prazo. Temos que esperar para ver. Esperamos que ele comece a treinar com o grupo na próxima semana ou por aí, e então ver como ele evolui a partir daí.

"Tem sido uma questão de longo prazo, e queremos ter certeza de que cada passo que damos é o certo, que ele se sente bem para fazer isso, porque ele é um jogador muito importante para nós."