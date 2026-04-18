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"Estamos lá para vencer!" - Mikel Arteta rebate especulações de que o Arsenal jogaria pelo empate contra o Man City, com Bukayo Saka fora da partida
O Arsenal mira o Etihad
O time do norte de Londres chega ao fim de semana com uma vantagem de seis pontos sobre o Cityzens, embora a equipe de Pep Guardiola tenha um jogo a menos. Embora um ponto mantenha a disputa pelo título nas mãos do Arsenal, Arteta prometeu uma abordagem ousada para pôr fim à espera de 22 anos do clube por um título da liga. Apesar da recente derrota surpreendente para o Bournemouth, Arteta está determinado a evitar uma repetição do empate pragmático por 0 a 0 de dois anos atrás, que gerou críticas das estrelas do City em relação à “mentalidade” do Arsenal em jogos decisivos.
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Arteta exige mentalidade vencedora
Em declarações antes da viagem a Manchester, Arteta deixou claro que sua equipe não jogará para empatar. O espanhol enfatizou que a preparação se concentrou inteiramente em como causar problemas aos tricampeões em seu próprio território.
“Queremos vencer o jogo”, afirmou Arteta. “Estamos lá para vencer o jogo. Não conversamos sobre isso [um empate]. Precisamos vencer o jogo. E estamos nos preparando para vencer o jogo. Não haverá diferença em relação a qualquer estádio em que estivemos nos últimos cinco anos. Não há mudança nesse aspecto.”
Refletindo sobre o desempenho defensivo anterior no Etihad, ele acrescentou: “Não vamos propor um jogo assim porque nunca fazemos isso. Às vezes, o adversário é tão bom que te obriga a ficar lá, e no caso do City você vai ter momentos em que fará o mesmo, recuado na sua área por períodos de tempo, e essa é a realidade.”
Dificuldades na escolha do time e atualizações sobre lesões
Problemas com a escalação complicaram a preparação, com o craque Saka oficialmente descartado devido a uma lesão persistente no tendão de Aquiles. Enquanto o capitão Martin Odegaard e Jurrien Timber passam por testes físicos de última hora, a ausência de Saka deixa uma lacuna significativa na lateral direita.
“Bukayo está fora, isso é certo”, disse ele. “Ele está apenas começando a fazer alguns exercícios, então vamos ver essa evolução, com que rapidez podemos avançar nisso, e depois esperar, mas, no momento, não é sobre isso.”
“Tivemos que lidar com isso [lesões] durante toda a temporada e, se você olhar para as fases e os jogadores que perdemos por períodos muito, muito longos e onde estamos agora, não é normal estarmos onde estamos. Mas lidamos com isso graças à nossa mentalidade e às soluções que encontramos, à forma como os jogadores se destacaram neste momento. E estamos onde estamos. Continuamos muito fortes e vamos continuar assim.”
- AFP
O Arsenal enfrenta um teste decisivo para a temporada
O confronto deste domingo representa o teste definitivo à maturidade do Arsenal, que busca conter mais uma arrancada do City no final da temporada. Com Guardiola afirmando que a disputa estará “acabada” para sua equipe caso perca, espera-se que a atmosfera no Etihad seja eletrizante para este duelo entre os líderes da tabela.
Além do drama nacional, o Arsenal tem pela frente a semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Manter o ritmo é essencial e, após garantir recentemente duas semifinais europeias consecutivas pela primeira vez na história do clube, os jogadores de Arteta estarão ansiosos para provar que conseguem equilibrar a pressão de duas disputas simultâneas.