"Estamos lá para vencer!" - Mikel Arteta rebate especulações de que o Arsenal jogaria pelo empate contra o Man City, com Bukayo Saka fora da partida

Em declarações antes da viagem a Manchester, Arteta deixou claro que sua equipe não jogará para empatar. O espanhol enfatizou que a preparação se concentrou inteiramente em como causar problemas aos tricampeões em seu próprio território.

“Queremos vencer o jogo”, afirmou Arteta. “Estamos lá para vencer o jogo. Não conversamos sobre isso [um empate]. Precisamos vencer o jogo. E estamos nos preparando para vencer o jogo. Não haverá diferença em relação a qualquer estádio em que estivemos nos últimos cinco anos. Não há mudança nesse aspecto.”

Refletindo sobre o desempenho defensivo anterior no Etihad, ele acrescentou: “Não vamos propor um jogo assim porque nunca fazemos isso. Às vezes, o adversário é tão bom que te obriga a ficar lá, e no caso do City você vai ter momentos em que fará o mesmo, recuado na sua área por períodos de tempo, e essa é a realidade.”