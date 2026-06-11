"Estamos extremamente concentrados" - Christian Pulisic aproveita o momento da Copa do Mundo em casa, Chris Richards parece pronto: cinco pontos-chave para o jogo entre a seleção dos EUA e o Paraguai

Essas duas seleções se enfrentaram no outono em um amistoso. O que mais ficou na memória de todos? A confusão no final. Após um pequeno desentendimento entre Alex Freeman e o banco do Paraguai, as tensões chegaram ao auge. Vários jogadores da seleção americana correram para intervir, defendendo Freeman e, ao mesmo tempo, mandando um recado a uma equipe que, por coincidência, viria a ser adversária na Copa do Mundo.

Então, há algo a aprender com aquele jogo? Há algo a tirar daquela confusão? Sim e não.

“No final, teve um pouco mais”, lembrou Tim Ream. “Dava a sensação de um jogo que significava algo a mais, e agora você olha para trás e pensa: ‘Ok, foi um teste perfeito para nós naquele momento’. É bom termos tido essa experiência; você chega a este ponto, é uma Copa do Mundo. Sim, há coisas que você pode extrair e aprender com isso, mas já é meio que coisa do passado.”

Naquele confronto de novembro, a seleção dos EUA venceu por 2 a 1. Gio Reyna marcou aos quatro minutos, antes de Alex Arce marcar seis minutos depois. Aos 71 minutos, Folarin Balogun marcou o gol da vitória.

“Foi um jogo realmente muito intenso”, disse o artilheiro Reyna. “Fiquei feliz por marcar um gol e sei que foi uma boa vitória para a equipe, mas, obviamente, agora será completamente diferente. É difícil comparar com uma Copa do Mundo. Só temos que estar prontos para igualar a intensidade e a energia que tivemos da última vez. Com o nosso talento, acreditamos que podemos encontrar uma maneira de superar as dificuldades e vencer o jogo.”

A verdade, porém, é que essas duas equipes estarão bem diferentes na sexta-feira. A seleção dos EUA, por exemplo, jogou sem Richards, Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman e Antonee Robinson. Cada um desses jogadores provavelmente será titular na próxima partida, então não espere que esse confronto seja muito parecido com o último, mesmo que os dois treinadores certamente estejam analisando as imagens em busca dessas pequenas vantagens.

"Acho que para os jogadores que estiveram em campo contra o Paraguai, isso é útil porque agora estamos analisando as imagens contra um adversário, comparando o que fizemos e o que podemos mudar agora para ter ainda mais sucesso", disse Tyler Adams. "Então, obviamente, conquistar uma vitória contra eles é bom, mas eles estarão com fome, provavelmente ainda mais famintos em seu primeiro jogo da Copa do Mundo contra uma equipe que os derrotou recentemente.

"Eles estarão com fome de revanche, então precisamos lidar com isso também."