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Ryan Tolmich

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"Estamos extremamente concentrados" - Christian Pulisic aproveita o momento da Copa do Mundo em casa, Chris Richards parece pronto: cinco pontos-chave para o jogo entre a seleção dos EUA e o Paraguai

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Estados Unidos da América x Paraguai
Paraguai
Copa do Mundo
C. Richards
C. Pulisic

A espera acabou. Christian Pulisic e a seleção masculina dos EUA estreiam em casa na Copa do Mundo contra o Paraguai nesta sexta-feira, com a condição física de Chris Richards e decisões importantes em destaque.

Na noite de sexta-feira, a espera finalmente chega ao fim. Após anos de expectativa, meses de debate e semanas de treinamento sob o sol de verão em Atlanta, Chicago e Orange County, a Copa do Mundo da Seleção Masculina dos EUA finalmente começa. O Paraguai é o primeiro adversário, um rival conhecido. O momento, porém, está longe de ser familiar.

Não há muito mais a dizer sobre a situação que a seleção americana enfrenta. Sim, há uma pressão imensa tanto dos torcedores casuais quanto dos fanáticos, e tanto dos torcedores americanos quanto dos críticos internacionais que esperam que essa equipe cometa um deslize. Não, não há margem para erros, porque nunca há, na verdade, em um cenário de Copa do Mundo. Este jogo é imperativo. É o início de uma jornada e a chance para este grupo da Seleção dos EUA causar uma boa impressão, não apenas neste torneio, mas no mundo como um todo.

"Eu diria que a mensagem é acreditar", disse o goleiro Matt Freese em uma mensagem aos torcedores da USMNT. "Nós estamos acreditando, e quando você tem um grupo de caras que lutam uns pelos outros e se sacrificam uns pelos outros em campo, tudo pode acontecer."

Então, como eles aproveitam ao máximo essa crença? O que essa equipe precisa fazer para ter sucesso na sexta-feira? Que tipo de momentos definirão o jogo? A GOAL analisa cinco pontos-chave para a estreia da seleção americana...

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A forma física de Chris Richards

    Há algumas semanas que todos estão de olho no tornozelo de Richards. Nas suas próprias palavras, tudo vai ficar bem.

    “Eu não me colocaria nessa posição se não achasse que poderia fazer tudo”, disse ele depois de afirmar que está pronto para contribuir na sexta-feira. “Acho que parte de praticar esse esporte é que você vai sentir alguma dor em algum momento, e estou totalmente bem com isso, desde que, funcionalmente, eu esteja bem. Isso é o mais importante para mim.”

    A decisão está nas mãos de Pochettino, então. A formação defensiva da seleção americana será determinada em grande parte pela confiança que Pochettino depositar no tornozelo de Richards. Se o craque do Crystal Palace não puder jogar, há opções, mas nenhuma é tão boa quanto Richards. Se ele puder jogar, qual será o seu desempenho? Será ele o Richards que vimos nos últimos meses de 2025?

    Essa versão de Richards faria maravilhas para esta equipe, que busca conter o forte ataque do Paraguai para dar início a esta Copa do Mundo.

    • Publicidade
  • Alex Freeman USMNT Paraguay fightGetty

    Lições da última reunião

    Essas duas seleções se enfrentaram no outono em um amistoso. O que mais ficou na memória de todos? A confusão no final. Após um pequeno desentendimento entre Alex Freeman e o banco do Paraguai, as tensões chegaram ao auge. Vários jogadores da seleção americana correram para intervir, defendendo Freeman e, ao mesmo tempo, mandando um recado a uma equipe que, por coincidência, viria a ser adversária na Copa do Mundo.

    Então, há algo a aprender com aquele jogo? Há algo a tirar daquela confusão? Sim e não.

    “No final, teve um pouco mais”, lembrou Tim Ream. “Dava a sensação de um jogo que significava algo a mais, e agora você olha para trás e pensa: ‘Ok, foi um teste perfeito para nós naquele momento’. É bom termos tido essa experiência; você chega a este ponto, é uma Copa do Mundo. Sim, há coisas que você pode extrair e aprender com isso, mas já é meio que coisa do passado.”

    Naquele confronto de novembro, a seleção dos EUA venceu por 2 a 1. Gio Reyna marcou aos quatro minutos, antes de Alex Arce marcar seis minutos depois. Aos 71 minutos, Folarin Balogun marcou o gol da vitória.

    “Foi um jogo realmente muito intenso”, disse o artilheiro Reyna. “Fiquei feliz por marcar um gol e sei que foi uma boa vitória para a equipe, mas, obviamente, agora será completamente diferente. É difícil comparar com uma Copa do Mundo. Só temos que estar prontos para igualar a intensidade e a energia que tivemos da última vez. Com o nosso talento, acreditamos que podemos encontrar uma maneira de superar as dificuldades e vencer o jogo.”

    A verdade, porém, é que essas duas equipes estarão bem diferentes na sexta-feira. A seleção dos EUA, por exemplo, jogou sem Richards, Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman e Antonee Robinson. Cada um desses jogadores provavelmente será titular na próxima partida, então não espere que esse confronto seja muito parecido com o último, mesmo que os dois treinadores certamente estejam analisando as imagens em busca dessas pequenas vantagens.

    "Acho que para os jogadores que estiveram em campo contra o Paraguai, isso é útil porque agora estamos analisando as imagens contra um adversário, comparando o que fizemos e o que podemos mudar agora para ter ainda mais sucesso", disse Tyler Adams. "Então, obviamente, conquistar uma vitória contra eles é bom, mas eles estarão com fome, provavelmente ainda mais famintos em seu primeiro jogo da Copa do Mundo contra uma equipe que os derrotou recentemente.

    "Eles estarão com fome de revanche, então precisamos lidar com isso também."

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    "Precisamos estar preparados"

    Na última Copa do Mundo, os EUA deram o tom logo no início. O gol de Tim Weah contra o País de Gales não garantiu a vitória, já que um pênalti no final da partida fez com que a seleção americana tivesse que se contentar com apenas um ponto. No entanto, isso deu aos americanos um impulso inicial, que os ajudou a superar uma fase de grupos difícil.

    Há algo a ser dito sobre esse tipo de jogada que define o tom. Clint Dempsey fez isso em 2014 com seu famoso gol contra Gana, e Weah fez o mesmo na última partida contra o País de Gales. Será que os EUA conseguirão outra jogada assim na noite de sexta-feira, acalmando os nervos que virão com o início de uma Copa do Mundo em casa?

    No mínimo, os EUA não podem deixar o Paraguai definir esse tom. Contra a Alemanha, a seleção americana adormeceu logo no início, levando um gol bobo em jogada ensaiada nos primeiros dois minutos. Em geral, a equipe tem tido alguns problemas com começos ruins, levando um gol no primeiro tempo em nove dos últimos dez jogos. Felizmente, a equipe também tem mostrado capacidade de se recuperar após levar um gol e criar mais chances. Mas você não quer jogar assim em uma Copa do Mundo.

    “É extremamente importante”, disse Cristian Roldan. “Seria bom marcar logo no início, mas acho que, se tivermos um começo forte, pressionando por todo o campo, e ganharmos impulso até os 15 minutos, vamos nos colocar em uma boa posição. Se conseguirmos começar assim, temos uma chance muito boa de passar da fase de grupos.

    “O primeiro jogo, os primeiros 15 minutos, são realmente importantes em um torneio, e precisamos estar prontos. Não podemos ficar adormecidos como na partida contra a Alemanha, porque é aí que as coisas podem mudar, e o seu torneio pode mudar.”

    Portanto, embora seja importante começar bem no contexto do jogo de sexta-feira, também é importante começar bem no contexto desta Copa do Mundo. Três pontos contra o Paraguai acalmariam os ânimos antes dos jogos contra a Austrália e a Turquia. Menos do que isso? Bem, então a pressão realmente aumenta.

    “Definitivamente não estou pensando no terceiro lugar, isso é certo”, disse Adams. “Acho que, com base na última Copa do Mundo, sei o quanto o primeiro jogo de uma Copa do Mundo é valioso.”

  • Matt Turner Matt FreeseGetty/GOAL

    Decisões do goleiro

    Pochettino certamente já sabe quem será seu goleiro titular, mesmo que tenha mantido essa decisão em segredo. Tanto Matt Freese quanto Matt Turner afirmaram esta semana que não sabiam quem iria começar. Se isso for verdade, então essa disputa realmente foi decidida no último minuto.

    A decisão também é importante. Em um mundo ideal, o goleiro dos EUA teria uma noite tranquila, limitada principalmente a sair jogando da defesa e dar saques de meta. Mas as Copas do Mundo raramente funcionam assim. Nesse ambiente, um goleiro quase sempre precisa fazer uma ou duas defesas. A questão é em qual deles Pochettino confia mais para fazer isso.

    Será Freese, que tem sido o titular indiscutível durante grande parte do último ano? Ou será Turner, que já tem experiência em Copas do Mundo, incluindo duas partidas sem sofrer gols em jogos decisivos da fase de grupos? Talvez haja pouca diferença entre eles. Talvez, se tudo correr conforme o planejado, isso não tenha muita importância. Mas também há a chance de que essa decisão se torne decisiva, e que um desses dois goleiros tenha que fazer a defesa que determinará o futuro da seleção americana.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Controle de peso

    Este é simples, mas também é o mais complicado. Na sexta-feira, a seleção masculina dos EUA não terá apenas que enfrentar o Paraguai; terá que lidar com tudo o mais. A atenção, a pressão, o que está em jogo — tudo isso pesará sobre a equipe. Como eles vão lidar com isso?

    Na Copa do Mundo de 2022, os EUA, em grande parte, estiveram à altura do desafio. Na Copa América de 2024, essa equipe desmoronou. Os anos desde então foram uma montanha-russa, mas nada disso importa agora, para o bem ou para o mal. Este é um novo tipo de desafio.

    A realidade é simples: este desafio é diferente de tudo que eles já enfrentaram. Sediar uma Copa do Mundo não é para os fracos de coração, e os holofotes que vêm com isso são totalmente únicos. Este jogo vai se resumir, em grande parte, a como eles lidam com esses holofotes. Em termos de talento, a seleção americana provavelmente é a melhor equipe, mas o Paraguai vai abraçar o status de azarão, colocando ainda mais pressão sobre os ombros do anfitrião.

    “Tem aquela sensação de grande jogo, com certeza”, disse Pulisic. “É semelhante a [2022], mas, de certa forma, sinto-me um pouco mais relaxado, acho, simplesmente porque já passei por isso antes e já jogamos uma partida como essa, então acho que a experiência me acalmou um pouco.”

    Calmo ou não, este jogo será tão mental quanto físico para uma equipe que enfrentará expectativas e atenção como o futebol americano nunca viu antes.

    “Vou tentar aproveitar o momento da melhor maneira possível”, disse Pulisic. “Acho que isso também é importante, mas pode ser muito difícil, é claro. Estamos extremamente concentrados, e é um jogo tão importante. Você quer se sair bem e quer jogar para tirar o peso da primeira partida dos ombros.

    “Mas vou olhar ao redor, vou tentar absorver tudo. Tenho amigos e familiares nas arquibancadas. É um momento especial, então quero tentar aproveitá-lo.”

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