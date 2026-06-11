"Estamos extremamente concentrados" - Christian Pulisic aproveita o momento da Copa do Mundo em casa, Chris Richards parece pronto: cinco pontos-chave para o jogo entre a seleção dos EUA e o Paraguai

Na noite de sexta-feira, a espera finalmente chega ao fim. Após anos de expectativa, meses de debate e semanas de treinamento sob o sol de verão em Atlanta, Chicago e Orange County, a Copa do Mundo da Seleção Masculina dos EUA finalmente começa. O Paraguai é o primeiro adversário, um rival conhecido. O momento, porém, está longe de ser familiar.
Não há muito mais a dizer sobre a situação que a seleção americana enfrenta. Sim, há uma pressão imensa tanto dos torcedores casuais quanto dos fanáticos, e tanto dos torcedores americanos quanto dos críticos internacionais que esperam que essa equipe cometa um deslize. Não, não há margem para erros, porque nunca há, na verdade, em um cenário de Copa do Mundo. Este jogo é imperativo. É o início de uma jornada e a chance para este grupo da Seleção dos EUA causar uma boa impressão, não apenas neste torneio, mas no mundo como um todo.
"Eu diria que a mensagem é acreditar", disse o goleiro Matt Freese em uma mensagem aos torcedores da USMNT. "Nós estamos acreditando, e quando você tem um grupo de caras que lutam uns pelos outros e se sacrificam uns pelos outros em campo, tudo pode acontecer."
Então, como eles aproveitam ao máximo essa crença? O que essa equipe precisa fazer para ter sucesso na sexta-feira? Que tipo de momentos definirão o jogo? A GOAL analisa cinco pontos-chave para a estreia da seleção americana...