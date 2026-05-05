Schmeichel destacou a transformação que Xhaka promoveu no Sunderland como prova de sua qualidade duradoura e influência em campo. Os Black Cats conseguiram um retorno impressionante à Premier League na temporada 2025-26, ocupando atualmente a 12ª posição e ainda com uma chance remota de se classificar para as competições europeias.

“Quando vejo o que Xhaka fez pelo Sunderland, percebo que ele é a razão pela qual o time está onde está”, acrescentou Schmeichel. “Ele tem sido absolutamente incrível, suas qualidades de liderança são excelentes, ele consegue jogar 80% das partidas, é um jogador realmente muito bom. Estamos precisando desesperadamente de mais liderança.”