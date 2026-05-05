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"Estamos desesperados!" – Peter Schmeichel insta o Manchester United a lançar uma oferta de transferência de 17 milhões de libras pelo ex-jogador do Arsenal
Pragmatismo em vez de potencial
Enquanto o United se prepara para uma grande reformulação no meio-campo neste verão, Schmeichel identificou o ex-capitão do Arsenal, Xhaka, como uma contratação necessária para o elenco. Embora muitos torcedores estejam de olho em jovens promessas de grande destaque, Schmeichel argumenta que a equipe carece da presença de um jogador experiente, necessária para apoiar as estrelas em ascensão, como Kobbie Mainoo. Xhaka, que se transferiu do Bayer Leverkusen para o Sunderland por 17 milhões de libras em julho de 2025, tornou-se uma figura fundamental para os Black Cats nesta temporada.
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A necessidade de liderança
Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad & The Football”, Schmeichel defendeu com veemência a contratação do jogador de 33 anos para o Old Trafford. O ex-goleiro do United afirmou: “Acho que devemos contratar o Xhaka. Minha opinião é que o que vamos fazer é construir o time em torno do Kobbie, certo? Agora Casemiro está saindo. Agora você traz alguém como [Adam] Wharton, [Elliot] Anderson, seja lá quem for… que ainda é jovem, que ainda não foi testado. O que precisamos e o que realmente não temos, além de Harry [Maguire] e Bruno [Fernandes] naquela equipe, é uma liderança de verdade.”
Uma influência incrível
Schmeichel destacou a transformação que Xhaka promoveu no Sunderland como prova de sua qualidade duradoura e influência em campo. Os Black Cats conseguiram um retorno impressionante à Premier League na temporada 2025-26, ocupando atualmente a 12ª posição e ainda com uma chance remota de se classificar para as competições europeias.
“Quando vejo o que Xhaka fez pelo Sunderland, percebo que ele é a razão pela qual o time está onde está”, acrescentou Schmeichel. “Ele tem sido absolutamente incrível, suas qualidades de liderança são excelentes, ele consegue jogar 80% das partidas, é um jogador realmente muito bom. Estamos precisando desesperadamente de mais liderança.”
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Uma missão de reconhecimento direta
O United poderá avaliar em primeira mão o impacto do meio-campista quando visitar o Sunderland na próxima semana, clube pelo qual Xhaka foi titular em 29 partidas do campeonato nesta temporada. Embora os Red Devils estejam priorizando contratações mais jovens — com o clube supostamente de olho em promessas como Wharton e Anderson —, o apelo de Schmeichel por experiência surge no momento em que Casemiro se aproxima de uma saída no meio do ano. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o suíço Xhaka continua em excelente forma física, embora o Sunderland possa exigir uma quantia significativa para se desfazer de seu líder carismático antes do início do torneio.