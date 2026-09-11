Essa renovação acontece após um período de “amor duro” sob o comando de De Zerbi, que passou o verão alertando seus jogadores sobre comprometimento e deixando claro que não forçaria ninguém a ficar. Reverter a situação para renovar com o jogador de 20 anos representa um enorme impulso para o Tottenham. Apesar da pouca idade, Bergvall já soma 80 partidas pelo Spurs em todas as competições e 14 convocações pela Suécia, com destaque para uma campanha histórica na Copa do Mundo deste verão.

No entanto, a relação entre técnico e jogador claramente foi reconstruída após um fim caótico da campanha anterior, em que o Tottenham evitou por pouco o rebaixamento, um período de grande pressão durante o qual De Zerbi admitiu ter cometido alguns erros na forma como geriu o sueco. Falando depois que a renovação foi concluída, o treinador italiano encheu o meio-campista de elogios, enfatizando sua importância de longo prazo para o projeto.

"Todos os dias nos treinos você pode ver o desejo de Lucas de aprender, melhorar e se exigir no mais alto nível", disse De Zerbi. "Lucas é corajoso, quer responsabilidade e tem personalidade para jogar em grandes momentos. Ele também entende que o desenvolvimento é um processo e mostrou uma atitude fantástica para trabalhar as áreas do seu jogo em que pode se tornar ainda melhor. Acredito que o melhor futebol dele ainda está por vir, e queremos dar a Lucas a plataforma para atingir todo o seu potencial."