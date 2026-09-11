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'Estamos construindo algo grandioso!' - Lucas Bergvall compromete seu futuro com o Tottenham após aviso de reformulação de Roberto De Zerbi
Uma reviravolta dramática no norte de Londres
Bergvall encerrou oficialmente a incerteza em torno do seu futuro ao assinar um novo contrato com o Tottenham Hotspur, um movimento que representa um grande impulso para o projeto de Roberto De Zerbi. Há apenas três meses, o internacional sueco havia informado ao clube sua intenção de buscar uma transferência após um período difícil no fim da última temporada, quando seus minutos foram severamente limitados.
Ao refletir sobre sua decisão de ficar e sobre a direção que o clube está tomando sob o comando de De Zerbi, Bergvall demonstrou confiança no cenário atual em entrevista ao site oficial do clube. "Acho que estamos construindo algo grandioso aqui. É um momento empolgante para o clube e é por isso que estou feliz em renovar meu contrato. Estou sempre tentando alcançar o máximo possível, ser a melhor versão de mim mesmo dentro e fora de campo, e sei que este é o lugar certo para fazer isso", disse Bergvall.
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Ignorando os abutres da Premier League
O caminho para essa renovação esteve longe de ser simples, já que vários clubes da elite tentaram capitalizar sobre a insatisfação inicial de Bergvall. O Nottingham Forest teve uma proposta substancial de £ 38 milhões rejeitada pela diretoria do Tottenham durante a janela de verão, enquanto Aston Villa e Chelsea monitoravam a situação de perto.
Bergvall está claramente focado em causar um impacto concreto em campo depois de ter atuado por apenas 45 minutos na Premier League até aqui nesta temporada. O meio-campista está determinado a retribuir a confiança do clube, afirmando: "Pessoalmente, meu objetivo é produzir mais para a equipe, com atuações, gols e assistências, para ajudar o máximo que eu puder. Estou melhorando a cada dia nos treinos e estou ansioso pelo que será uma temporada muito boa pela frente."
De Zerbi estabelece o padrão
Essa renovação acontece após um período de “amor duro” sob o comando de De Zerbi, que passou o verão alertando seus jogadores sobre comprometimento e deixando claro que não forçaria ninguém a ficar. Reverter a situação para renovar com o jogador de 20 anos representa um enorme impulso para o Tottenham. Apesar da pouca idade, Bergvall já soma 80 partidas pelo Spurs em todas as competições e 14 convocações pela Suécia, com destaque para uma campanha histórica na Copa do Mundo deste verão.
No entanto, a relação entre técnico e jogador claramente foi reconstruída após um fim caótico da campanha anterior, em que o Tottenham evitou por pouco o rebaixamento, um período de grande pressão durante o qual De Zerbi admitiu ter cometido alguns erros na forma como geriu o sueco. Falando depois que a renovação foi concluída, o treinador italiano encheu o meio-campista de elogios, enfatizando sua importância de longo prazo para o projeto.
"Todos os dias nos treinos você pode ver o desejo de Lucas de aprender, melhorar e se exigir no mais alto nível", disse De Zerbi. "Lucas é corajoso, quer responsabilidade e tem personalidade para jogar em grandes momentos. Ele também entende que o desenvolvimento é um processo e mostrou uma atitude fantástica para trabalhar as áreas do seu jogo em que pode se tornar ainda melhor. Acredito que o melhor futebol dele ainda está por vir, e queremos dar a Lucas a plataforma para atingir todo o seu potencial."
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Início de temporada irregular para Bergvall
Bergvall atuou nas duas primeiras partidas do Tottenham na temporada, começando como titular na derrota por 3 a 0 para o Brentford, na Premier League, e na vitória por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic, na Copa da Liga Inglesa. No entanto, depois de um erro no primeiro tempo contra o Brentford ter levado ao gol de Vitaly Janelt, o meio-campista foi substituído no intervalo e, desde então, permaneceu no banco sem ser utilizado nas partidas seguintes do Tottenham na liga, contra Newcastle e Forest.
O meio-campista sueco se transferiu originalmente para o norte de Londres vindo do Djurgarden no verão de 2024. Seu rápido progresso já havia lhe rendido uma renovação contratual em abril de 2025, que o vinculava ao clube até 2031, antes de seu compromisso mais recente com o Tottenham.
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