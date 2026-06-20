"Estamos chorando no vestiário!" Turquia abatida após eliminação sensacional da Copa do Mundo; jogadores "pede desculpas a todo o povo"

"Estamos muito, muito tristes; é vergonhoso também. Pedimos desculpas ao nosso povo. Estamos chorando no vestiário. Precisamos fazer de tudo para compensar isso", declarou o astro Arda Güler, do Real Madrid.

“Não há nenhum problema dentro da equipe. Em campo, simplesmente não conseguimos. Não conseguimos colocar em prática o que havíamos planejado. Tivemos nossas chances. Faremos de tudo para que esse torneio caia no esquecimento”, continuou Güler à TRT Spor.

O capitão Hakan Calhanoglu acrescentou: “No momento, não é fácil encontrar as palavras certas. Todos estão profundamente decepcionados. Afinal, chegamos até aqui novamente depois de 24 anos. Nos dois jogos, demos tudo de nós, tentamos e buscamos gols, mas não foi o suficiente. Chutamos, mas a bola simplesmente não quer entrar. É azar, o que posso dizer? Gostaria de pedir desculpas a todo o nosso povo.”