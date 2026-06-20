Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduzido por

"Estamos chorando no vestiário!" Turquia abatida após eliminação sensacional da Copa do Mundo; jogadores "pede desculpas a todo o povo"

Turquia
Copa do Mundo
H. Calhanoglu
A. Guler

De forma totalmente inesperada, a Turquia já está eliminada da Copa do Mundo de 2026 após apenas duas rodadas. Jogadores e imprensa estão decepcionados; veja as reações.

De forma totalmente inesperada, a Turquia também perdeu a segunda partida da Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai (0 a 1) e já precisa voltar para casa antes do previsto. A decepção foi enorme após a derrota para os sul-americanos, que tiveram de jogar com um jogador a menos no segundo tempo, após uma expulsão que constituiu uma novidade na história da Copa do Mundo.

  • "Estamos muito, muito tristes; é vergonhoso também. Pedimos desculpas ao nosso povo. Estamos chorando no vestiário. Precisamos fazer de tudo para compensar isso", declarou o astro Arda Güler, do Real Madrid.

    “Não há nenhum problema dentro da equipe. Em campo, simplesmente não conseguimos. Não conseguimos colocar em prática o que havíamos planejado. Tivemos nossas chances. Faremos de tudo para que esse torneio caia no esquecimento”, continuou Güler à TRT Spor.

    O capitão Hakan Calhanoglu acrescentou: “No momento, não é fácil encontrar as palavras certas. Todos estão profundamente decepcionados. Afinal, chegamos até aqui novamente depois de 24 anos. Nos dois jogos, demos tudo de nós, tentamos e buscamos gols, mas não foi o suficiente. Chutamos, mas a bola simplesmente não quer entrar. É azar, o que posso dizer? Gostaria de pedir desculpas a todo o nosso povo.”

    • Publicidade

  • Copa do Mundo de 2026: Turquia está eliminada, EUA lideram o grupo

    O ex-jogador da seleção nacional Halil Altintop também precisou “assimilar a situação, por enquanto”. Há “muitas, muitas dúvidas”, disse Altintop à MagentaTV: “A decepção é muito, muito grande, porque a equipe tem muita qualidade individual; alguns jogam em clubes muito importantes.”

    Após a derrota na estreia contra a Austrália (0 a 2), a Turquia não tem mais chances de avançar para as oitavas de final, já que, no Mundial, em caso de empate em pontos, não é o saldo de gols que conta, mas o confronto direto. E esse confronto é desfavorável tanto contra o Paraguai quanto contra a Austrália, que estão, respectivamente, três pontos à frente da Turquia. Os EUA, com seis pontos, já estão garantidos como vencedores do grupo.

  • Turquia está eliminada: veja como a imprensa nacional está reagindo

    Mas a decepção não foi grande apenas entre os jogadores; a imprensa local também não poupou críticas. “Fomos eliminados da Copa do Mundo. Houve lágrimas! A seleção nacional está arrasada”, escreveu, por exemplo, o Fanatik.

    “Nos despedimos da Copa do Mundo!”, afirmou o Hürriyet, enquanto o Post comentou: “Nossa seleção perdeu para um Paraguai reduzido a dez jogadores! Fomos eliminados da Copa do Mundo.”

Copa do Mundo
Turquia crest
Turquia
TUR
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU