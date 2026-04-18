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Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

"Estamos cheios de problemas!" - Roberto De Zerbi reage após o West Ham, rival do Tottenham na luta contra o rebaixamento, ganhar ânimo com a noite de comemoração do Crystal Palace em Florença

R. De Zerbi
Tottenham
Tottenham x Brighton
Premier League
Crystal Palace x West Ham
Crystal Palace
West Ham

Roberto De Zerbi admitiu que o Tottenham está “cheio de problemas” enquanto luta para evitar um rebaixamento histórico da Premier League. O técnico italiano pediu ao seu elenco que ignore o barulho em torno dos rivais que também buscam evitar o rebaixamento e se concentre em garantir a primeira vitória no campeonato em 2026.

  • De Zerbi enfrenta a realidade do rebaixamento

    O técnico do Tottenham, De Zerbi, admitiu que sua equipe está atualmente sobrecarregada por problemas internos enquanto luta para se manter na Premier League. Encontrando-se entre os três últimos colocados, o Spurs continua sendo o único time da primeira divisão sem nenhuma vitória em 2026, uma sequência que os deixou a dois pontos da zona de segurança, faltando apenas seis partidas para o fim da temporada.

    Enquanto o West Ham, rival na luta contra o rebaixamento, enfrenta um desafio difícil contra o Crystal Palace, que está em alta após se classificar para as semifinais da Liga Conferência da Europa ao derrotar a Fiorentina, De Zerbi insistiu que seu elenco deve se concentrar apenas em si mesmo. O técnico italiano está desesperado para encerrar uma sequência sem vitórias no campeonato de 2026, que levou o clube do norte de Londres a cair para a 18ª posição e ficar atrás do Hammers.

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    O treinador exige concentração

    Ao abordar o contraste com as dificuldades do Spurs, De Zerbi manteve-se firme em sua abordagem voltada para o time. O técnico foi rápido em descartar perguntas sobre os planos sociais de outras equipes — como a comemoração dos jogadores do Palace com a torcida após a histórica vitória no placar agregado sobre a Fiorentina — ou sobre mudanças no panorama da zona de rebaixamento.

    “Olha, não estou acostumado a pensar em muitos outros problemas”, admitiu De Zerbi, conforme citado pelo Football London. “Estamos cheios de problemas, mas somos capazes de vencer amanhã, com certeza. O foco está na vitória de amanhã e, depois, vamos ver os jogos do Crystal Palace e todos os outros resultados. Não podemos perder tempo pensando em outras equipes se não conseguimos vencer um jogo desde 2025.”



  • Xavi Simons foi aconselhado a “parar” e mostrar resultados

    Além das questões estruturais da equipe, De Zerbi destacou Xavi Simons como alvo de melhorias individuais. O holandês, que chegou ao norte de Londres com grandes expectativas no verão passado, tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade durante uma temporada de estreia complicada na Premier League.

    De Zerbi delineou um conjunto simplificado de instruções para o jogador de 22 anos, enquanto busca reintegrá-lo à equipe titular. O técnico disse: “Ele tem que marcar gols, tem que dar assistências e correr sem a bola. Chega. Já basta!”

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    O Spurs enfrenta o Brighton em um confronto decisivo

    De Zerbi está agora sob pressão, já que o time precisa vencer neste fim de semana, quando enfrenta seu ex-clube, o Brighton. Após uma derrota sem brilho por 1 a 0 para o Sunderland em sua estreia, o italiano precisa encontrar uma maneira de lidar com um elenco atualmente afetado por lesões de jogadores-chave, como Cristian Romero.

    Com o West Ham recuperando a forma sob pressão, a margem para erros desapareceu. O Spurs enfrenta uma sequência decisiva para a temporada, que inclui Aston Villa, Leeds United e Chelsea; fracassos nessas partidas praticamente confirmariam seu primeiro rebaixamento da primeira divisão desde 1978.

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