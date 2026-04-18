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"Estamos cheios de problemas!" - Roberto De Zerbi reage após o West Ham, rival do Tottenham na luta contra o rebaixamento, ganhar ânimo com a noite de comemoração do Crystal Palace em Florença
De Zerbi enfrenta a realidade do rebaixamento
O técnico do Tottenham, De Zerbi, admitiu que sua equipe está atualmente sobrecarregada por problemas internos enquanto luta para se manter na Premier League. Encontrando-se entre os três últimos colocados, o Spurs continua sendo o único time da primeira divisão sem nenhuma vitória em 2026, uma sequência que os deixou a dois pontos da zona de segurança, faltando apenas seis partidas para o fim da temporada.
Enquanto o West Ham, rival na luta contra o rebaixamento, enfrenta um desafio difícil contra o Crystal Palace, que está em alta após se classificar para as semifinais da Liga Conferência da Europa ao derrotar a Fiorentina, De Zerbi insistiu que seu elenco deve se concentrar apenas em si mesmo. O técnico italiano está desesperado para encerrar uma sequência sem vitórias no campeonato de 2026, que levou o clube do norte de Londres a cair para a 18ª posição e ficar atrás do Hammers.
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O treinador exige concentração
Ao abordar o contraste com as dificuldades do Spurs, De Zerbi manteve-se firme em sua abordagem voltada para o time. O técnico foi rápido em descartar perguntas sobre os planos sociais de outras equipes — como a comemoração dos jogadores do Palace com a torcida após a histórica vitória no placar agregado sobre a Fiorentina — ou sobre mudanças no panorama da zona de rebaixamento.
“Olha, não estou acostumado a pensar em muitos outros problemas”, admitiu De Zerbi, conforme citado pelo Football London. “Estamos cheios de problemas, mas somos capazes de vencer amanhã, com certeza. O foco está na vitória de amanhã e, depois, vamos ver os jogos do Crystal Palace e todos os outros resultados. Não podemos perder tempo pensando em outras equipes se não conseguimos vencer um jogo desde 2025.”
Xavi Simons foi aconselhado a “parar” e mostrar resultados
Além das questões estruturais da equipe, De Zerbi destacou Xavi Simons como alvo de melhorias individuais. O holandês, que chegou ao norte de Londres com grandes expectativas no verão passado, tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade durante uma temporada de estreia complicada na Premier League.
De Zerbi delineou um conjunto simplificado de instruções para o jogador de 22 anos, enquanto busca reintegrá-lo à equipe titular. O técnico disse: “Ele tem que marcar gols, tem que dar assistências e correr sem a bola. Chega. Já basta!”
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O Spurs enfrenta o Brighton em um confronto decisivo
De Zerbi está agora sob pressão, já que o time precisa vencer neste fim de semana, quando enfrenta seu ex-clube, o Brighton. Após uma derrota sem brilho por 1 a 0 para o Sunderland em sua estreia, o italiano precisa encontrar uma maneira de lidar com um elenco atualmente afetado por lesões de jogadores-chave, como Cristian Romero.
Com o West Ham recuperando a forma sob pressão, a margem para erros desapareceu. O Spurs enfrenta uma sequência decisiva para a temporada, que inclui Aston Villa, Leeds United e Chelsea; fracassos nessas partidas praticamente confirmariam seu primeiro rebaixamento da primeira divisão desde 1978.