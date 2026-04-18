"Estamos cheios de problemas!" - Roberto De Zerbi reage após o West Ham, rival do Tottenham na luta contra o rebaixamento, ganhar ânimo com a noite de comemoração do Crystal Palace em Florença

O técnico do Tottenham, De Zerbi, admitiu que sua equipe está atualmente sobrecarregada por problemas internos enquanto luta para se manter na Premier League. Encontrando-se entre os três últimos colocados, o Spurs continua sendo o único time da primeira divisão sem nenhuma vitória em 2026, uma sequência que os deixou a dois pontos da zona de segurança, faltando apenas seis partidas para o fim da temporada.

Enquanto o West Ham, rival na luta contra o rebaixamento, enfrenta um desafio difícil contra o Crystal Palace, que está em alta após se classificar para as semifinais da Liga Conferência da Europa ao derrotar a Fiorentina, De Zerbi insistiu que seu elenco deve se concentrar apenas em si mesmo. O técnico italiano está desesperado para encerrar uma sequência sem vitórias no campeonato de 2026, que levou o clube do norte de Londres a cair para a 18ª posição e ficar atrás do Hammers.