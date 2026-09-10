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"Estamos cansados disso!" - Astro do Atlético de Madrid, Koke, rebate a imprensa por tratamento dado a Julian Alvarez
Estrelas do Atlético defendem Alvarez sob pressão
Koke pediu à imprensa que deixe Alvarez em paz. Seus comentários vieram depois da derrota por 2 a 1 para o Liverpool na Champions League em Anfield, na noite de quarta-feira. Alvarez completou seus primeiros 90 minutos completos na temporada durante o duelo europeu. O atacante argentino causou impacto imediato, dando a assistência para Marcos Llorente abrir o placar.
No entanto, o Liverpool acabou virando a partida com gols de Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister. Apesar da derrota, o foco no pós-jogo rapidamente voltou para Alvarez e seu verão turbulento.
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Capitão cansado da constante agitação sobre transferências
Alvarez pressionou ativamente para se juntar ao Barcelona durante a janela de transferências de verão. O Atlético se recusou a sancionar a mudança, o que gerou frustração significativa entre a torcida do clube pela atitude do jogador.
Koke acredita firmemente que o circo midiático em curso precisa acabar para permitir que o atacante volte a se concentrar. O veterano meio-campista deixou claro o que pensa à Movistar após o apito final.
"Estamos cansados [disso]", disse Koke à Movistar. "Temos que deixar o garoto em paz, deixá-lo se divertir, deixá-lo fazer o trabalho dele e jogar futebol. Todos nós temos que deixá-lo em paz, porque foi um verão realmente muito cansativo por causa [da mídia]. Esperamos que ele possa ser deixado em paz para fazer o trabalho dele."
Llorente destaca qualidade inegável
Autor do gol, Llorente também deu total apoio ao companheiro de equipe em meio à pressão. O meio-campista espanhol ressaltou que o vestiário não tem nenhum problema com Alvarez, apesar do desejo anterior do jogador de sair.
"Ele é um jogador muito importante para nós", explicou Llorente aos repórteres. "Ele me deu uma assistência maravilhosa. É disso que precisamos. Precisamos que ele esteja bem, afiado, porque ficou muito tempo sem competir.
"Ele foi bem, trabalhou duro, correu, é disso que precisamos. O que posso dizer é que estamos com Julian, ele é nosso jogador, um companheiro de equipe. É importante e faz a diferença."
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Deixando para trás um verão turbulento
Com a janela de transferências agora definitivamente fechada, Alvarez precisa se concentrar totalmente em reconstruir sua relação com os torcedores do Atletico. O Atletico agora retornará à Espanha e tentará se recuperar da decepção europeia nas competições nacionais. O Atletico se prepara para enfrentar a Real Sociedad em sua próxima partida de La Liga. Atualmente, a equipe ocupa a sexta colocação na tabela, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Alvarez estará ansioso para manter seu lugar no time titular e, enfim, deixar para trás alguns meses difíceis.
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