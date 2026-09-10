"Estamos cansados disso!" - Astro do Atlético de Madrid, Koke, rebate a imprensa por tratamento dado a Julian Alvarez

Alvarez pressionou ativamente para se juntar ao Barcelona durante a janela de transferências de verão. O Atlético se recusou a sancionar a mudança, o que gerou frustração significativa entre a torcida do clube pela atitude do jogador.

Koke acredita firmemente que o circo midiático em curso precisa acabar para permitir que o atacante volte a se concentrar. O veterano meio-campista deixou claro o que pensa à Movistar após o apito final.

"Estamos cansados [disso]", disse Koke à Movistar. "Temos que deixar o garoto em paz, deixá-lo se divertir, deixá-lo fazer o trabalho dele e jogar futebol. Todos nós temos que deixá-lo em paz, porque foi um verão realmente muito cansativo por causa [da mídia]. Esperamos que ele possa ser deixado em paz para fazer o trabalho dele."