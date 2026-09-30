Falando na 33ª Assembleia Geral dos Clubes Europeus de Futebol (EFC), em Copenhague, na terça-feira, o presidente do PSG, Al-Khelaifi, ofereceu uma perspectiva neutra. Dirigindo-se aos delegados em seu papel como presidente da organização, ele pediu paciência enquanto os procedimentos legais se desenrolam.

"Em primeiro lugar, não estamos aqui para julgar algo que ainda não é uma decisão final", afirmou Al-Khelaifi. "Em segundo lugar, estamos aqui para ajudar uns aos outros, para apoiar uns aos outros. Claro, se houver algo errado... Não sou advogado, mas acho que eles têm o direito de recorrer, então não é a decisão final.

"E não estamos em posição de dizer [nada]; isso é mais uma questão da Premier League, de um clube inglês. Vamos ver aonde isso vai dar."

Al-Khelaifi também elogiou o diretor-executivo do Manchester City, Ferran Soriano, que faz parte do conselho da EFC. "Ferran tem sido ótimo para o conselho. Um grande trunfo, que nos agrega valor com seu conhecimento", disse. "A carreira dele é fantástica, e o Manchester City também fez muitas coisas positivas, mas não estou em posição de julgar. Não estamos em posição de julgar. Não somos juízes e não somos um tribunal."



