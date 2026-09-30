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'Estamos aqui para ajudar uns aos outros' - presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, opina sobre o veredicto bombástico de culpa do Manchester City na Premier League
Premier League considera o Manchester City culpado por violações financeiras
O futebol inglês foi abalado depois que a Premier League confirmou que o Manchester City foi considerado culpado de todas as acusações financeiras apresentadas contra o clube. As infrações remontam à aquisição do clube pelo Abu Dhabi United Group e abrangem violações extensas das regulamentações financeiras.
Os investigadores determinaram que o City ocultou custos operacionais e inflou artificialmente as receitas de patrocínio. Essas ações permitiram que o clube burlasse os limites de gastos impostos pela Uefa e pela Premier League, garantindo uma vantagem competitiva injusta.
O City anunciou rapidamente a intenção de recorrer da decisão. A contestação jurídica do clube ocorre antes que qualquer sanção ou punição formal tenha sido aplicada pela Premier League.
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Al-Khelaifi se recusa a condenar o Manchester City
Falando na 33ª Assembleia Geral dos Clubes Europeus de Futebol (EFC), em Copenhague, na terça-feira, o presidente do PSG, Al-Khelaifi, ofereceu uma perspectiva neutra. Dirigindo-se aos delegados em seu papel como presidente da organização, ele pediu paciência enquanto os procedimentos legais se desenrolam.
"Em primeiro lugar, não estamos aqui para julgar algo que ainda não é uma decisão final", afirmou Al-Khelaifi. "Em segundo lugar, estamos aqui para ajudar uns aos outros, para apoiar uns aos outros. Claro, se houver algo errado... Não sou advogado, mas acho que eles têm o direito de recorrer, então não é a decisão final.
"E não estamos em posição de dizer [nada]; isso é mais uma questão da Premier League, de um clube inglês. Vamos ver aonde isso vai dar."
Al-Khelaifi também elogiou o diretor-executivo do Manchester City, Ferran Soriano, que faz parte do conselho da EFC. "Ferran tem sido ótimo para o conselho. Um grande trunfo, que nos agrega valor com seu conhecimento", disse. "A carreira dele é fantástica, e o Manchester City também fez muitas coisas positivas, mas não estou em posição de julgar. Não estamos em posição de julgar. Não somos juízes e não somos um tribunal."
Presidente da EFC mantém a solidariedade europeia
Os comentários de Al-Khelaifi ressaltam uma intenção clara de manter a unidade entre os principais clubes da Europa em meio às consequências do caso. Ao enquadrar o veredicto de culpa estritamente como uma questão doméstica inglesa, o presidente da EFC evitou rachar a relação entre a cúpula do futebol europeu e um de seus principais membros.
Seu apoio público a Soriano também destaca a influência duradoura do dirigente do City. Apesar da natureza condenatória das conclusões da Premier League, Soriano segue sendo uma figura muito valorizada dentro do futebol europeu.
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Sanções formais adiadas por recurso do City
O foco agora se volta para as sanções iminentes da Premier League. No entanto, o recurso imediato do City garante que qualquer resolução final fique claramente em suspenso. O cronograma exato desse desafio jurídico é incerto, o que significa que o clube continuará suas operações enquanto aguarda a divulgação do veredito final.
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