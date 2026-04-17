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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Estamos acabando com ele!" - As especulações sobre o retorno de Manuel Neuer à seleção alemã estão prejudicando as chances na Copa do Mundo, enquanto Sami Khedira defende o goleiro titular Oli Baumann

Alemanha
M. Neuer
O. Baumann
S. Khedira
Copa do Mundo
Bundesliga
Bayern de Munique
Hoffenheim

Sami Khedira saiu em defesa do goleiro da seleção alemã, Oliver Baumann, após especulações persistentes da mídia sobre um possível retorno de Manuel Neuer à seleção. O campeão da Copa do Mundo de 2014 argumentou que o debate em curso prejudicou diretamente a preparação da equipe e abalou a confiança do atual goleiro titular à medida que se aproxima o torneio de verão.

  • O debate sobre o goleiro se intensifica

    Neuer se aposentou da seleção após a eliminação da Alemanha nas quartas de final da Euro 2024, permitindo que Marc-André ter Stegen assumisse como titular indiscutível. No entanto, as dificuldades do goleiro com a forma física e o tempo de jogo no Barcelona causaram incerteza entre os torcedores alemães, com muitos pedindo o retorno de Neuer à equipe.

    Desde então, Baumann se consolidou como o titular preferido de Julian Nagelsmann na ausência de Ter Stegen, mas a sombra de Neuer, de 40 anos, continua pairando sobre a seleção. Khedira expressou profunda preocupação com o fato de que esse debate público tenha criado pressão desnecessária e incerteza tática para um jogador que precisa de clareza absoluta.

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  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Khedira parte para o ataque

    Em entrevista à DAZN, Khedira criticou duramente a mídia por seu papel na desestabilização do elenco. Ele insistiu que o foco deve permanecer no apoio ao goleiro titular atual, em vez de apelos nostálgicos pelo veterano Neuer.

    Defendendo a posição de Baumann e questionando os motivos por trás das especulações em curso, Khedira disse: “Estamos destruindo Oli Baumann neste momento. Estamos acabando com ele na mídia, neste exato momento. Acredito que isso não ajuda nem Julian [Nagelsmann], nem a Alemanha, nem o próprio rapaz. Estamos prejudicando um ser humano, um jogador que deve ser o titular daqui a dois meses. E esse é Oli Baumann. Isso simplesmente não está certo. Não é bom.”

  • Uma meritocracia em questão

    Apesar da postura defensiva de Khedira, outras lendas alemãs defendem que a seleção nacional deve estar sempre aberta aos melhores talentos disponíveis. Michael Ballack apresentou um contra-argumento durante a mesma transmissão, sugerindo que os jogadores de elite precisam ter resiliência mental suficiente para lidar com o escrutínio público.

    Abordando a necessidade de competição dentro do elenco e os altos padrões esperados de um goleiro da Alemanha, Ballack acrescentou: “Também deve ser permitido discutir os melhores jogadores. É uma meritocracia. Baumann precisa ser capaz de suportar essa discussão.”

  • FBL-EURO-2024-GER-TRAININGAFP

    Últimos testes antes do Grupo E

    A Alemanha disputará seus últimos jogos de preparação contra a Finlândia, no dia 31 de maio, e contra os Estados Unidos, seis dias depois, antes do início de sua campanha na Copa do Mundo. Esses confrontos serviram como preparação final para a equipe de Nagelsmann antes dos jogos do Grupo E contra Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Baumann continuou como titular após os jogos internacionais de março, mas tem sido alvo de críticas à medida que o torneio de junho se aproxima.