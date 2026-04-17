"Estamos acabando com ele!" - As especulações sobre o retorno de Manuel Neuer à seleção alemã estão prejudicando as chances na Copa do Mundo, enquanto Sami Khedira defende o goleiro titular Oli Baumann

Neuer se aposentou da seleção após a eliminação da Alemanha nas quartas de final da Euro 2024, permitindo que Marc-André ter Stegen assumisse como titular indiscutível. No entanto, as dificuldades do goleiro com a forma física e o tempo de jogo no Barcelona causaram incerteza entre os torcedores alemães, com muitos pedindo o retorno de Neuer à equipe.

Desde então, Baumann se consolidou como o titular preferido de Julian Nagelsmann na ausência de Ter Stegen, mas a sombra de Neuer, de 40 anos, continua pairando sobre a seleção. Khedira expressou profunda preocupação com o fato de que esse debate público tenha criado pressão desnecessária e incerteza tática para um jogador que precisa de clareza absoluta.