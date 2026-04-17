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"Estamos acabando com ele!" - As especulações sobre o retorno de Manuel Neuer à seleção alemã estão prejudicando as chances na Copa do Mundo, enquanto Sami Khedira defende o goleiro titular Oli Baumann
O debate sobre o goleiro se intensifica
Neuer se aposentou da seleção após a eliminação da Alemanha nas quartas de final da Euro 2024, permitindo que Marc-André ter Stegen assumisse como titular indiscutível. No entanto, as dificuldades do goleiro com a forma física e o tempo de jogo no Barcelona causaram incerteza entre os torcedores alemães, com muitos pedindo o retorno de Neuer à equipe.
Desde então, Baumann se consolidou como o titular preferido de Julian Nagelsmann na ausência de Ter Stegen, mas a sombra de Neuer, de 40 anos, continua pairando sobre a seleção. Khedira expressou profunda preocupação com o fato de que esse debate público tenha criado pressão desnecessária e incerteza tática para um jogador que precisa de clareza absoluta.
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Khedira parte para o ataque
Em entrevista à DAZN, Khedira criticou duramente a mídia por seu papel na desestabilização do elenco. Ele insistiu que o foco deve permanecer no apoio ao goleiro titular atual, em vez de apelos nostálgicos pelo veterano Neuer.
Defendendo a posição de Baumann e questionando os motivos por trás das especulações em curso, Khedira disse: “Estamos destruindo Oli Baumann neste momento. Estamos acabando com ele na mídia, neste exato momento. Acredito que isso não ajuda nem Julian [Nagelsmann], nem a Alemanha, nem o próprio rapaz. Estamos prejudicando um ser humano, um jogador que deve ser o titular daqui a dois meses. E esse é Oli Baumann. Isso simplesmente não está certo. Não é bom.”
Uma meritocracia em questão
Apesar da postura defensiva de Khedira, outras lendas alemãs defendem que a seleção nacional deve estar sempre aberta aos melhores talentos disponíveis. Michael Ballack apresentou um contra-argumento durante a mesma transmissão, sugerindo que os jogadores de elite precisam ter resiliência mental suficiente para lidar com o escrutínio público.
Abordando a necessidade de competição dentro do elenco e os altos padrões esperados de um goleiro da Alemanha, Ballack acrescentou: “Também deve ser permitido discutir os melhores jogadores. É uma meritocracia. Baumann precisa ser capaz de suportar essa discussão.”
- AFP
Últimos testes antes do Grupo E
A Alemanha disputará seus últimos jogos de preparação contra a Finlândia, no dia 31 de maio, e contra os Estados Unidos, seis dias depois, antes do início de sua campanha na Copa do Mundo. Esses confrontos serviram como preparação final para a equipe de Nagelsmann antes dos jogos do Grupo E contra Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Baumann continuou como titular após os jogos internacionais de março, mas tem sido alvo de críticas à medida que o torneio de junho se aproxima.