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Estados Unidos pulverizam recordes da Copa do Mundo com vitória impressionante por 17 a 0 sobre Samoa
Início com quebra de recorde para os Estados Unidos
Os Estados Unidos começaram sua campanha na Copa do Mundo de forma espetacular na segunda-feira, com uma vitória recorde por 17 a 0 sobre Samoa. O resultado superou o recorde anterior da maior diferença de gols em uma Copa do Mundo de futebol de 11 jogadores, estabelecido na vitória de Marrocos por 16 a 0 sobre a Nova Caledônia no torneio masculino sub-17.
Dez jogadores diferentes marcaram pelos Estados Unidos. A equipe dominou completamente a partida do início ao fim, com 58 finalizações e uma vantagem de 9 a 0 no intervalo.
DiMaria iguala Haaland com seis gols
DiMaria, que se comprometeu a jogar por North Carolina, marcou seu primeiro gol aos 63 minutos e terminou a partida com impressionantes seis gols. Ela é a primeira jogadora a marcar seis vezes em uma única partida de uma fase final da FIFA desde que Erling Haaland fez nove gols na Copa do Mundo Sub-20 masculina. “Isso significa tudo; ele é uma inspiração”, disse DiMaria. “Ser a próxima pessoa a conseguir isso depois dele é uma honra enorme. Sou muito abençoada por todas aquelas meninas me encontrarem nos lugares certos.”
Crinion elogia elenco que fez história
A goleira de Samoa, Susahna Peacock, fez 13 defesas durante a partida, enquanto Carolina Reyna e Loradana Paletta marcaram dois gols cada pelos Estados Unidos. Recentemente, a Fifa ampliou o torneio de 16 para 24 seleções com o objetivo de priorizar o desenvolvimento de jovens atletas em todo o mundo. A mudança levou à participação de mais seleções estreantes e a placares desequilibrados.
Apesar da enorme margem de vitória, Ciara Crinion, que comanda a equipe, demonstrou grande satisfação. “Eu não sabia [que estávamos batendo um recorde], mas tenho muito orgulho deste grupo e é bom que tenham algo assim associado a seus nomes”, afirmou Crinion.
Preparação para o próximo desafio da fase de grupos
Os Estados Unidos tentarão aproveitar o embalo histórico quando enfrentarem o Quênia na próxima partida da fase de grupos, na quinta-feira. O Quênia perdeu a estreia por 3 a 0 para a China, o que significa que ambas as seleções buscarão um resultado positivo com o avanço do torneio no Marrocos.
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