Estados Unidos pulverizam recordes da Copa do Mundo com vitória impressionante por 17 a 0 sobre Samoa

Os Estados Unidos começaram sua campanha na Copa do Mundo de forma espetacular na segunda-feira, com uma vitória recorde por 17 a 0 sobre Samoa. O resultado superou o recorde anterior da maior diferença de gols em uma Copa do Mundo de futebol de 11 jogadores, estabelecido na vitória de Marrocos por 16 a 0 sobre a Nova Caledônia no torneio masculino sub-17.

Dez jogadores diferentes marcaram pelos Estados Unidos. A equipe dominou completamente a partida do início ao fim, com 58 finalizações e uma vantagem de 9 a 0 no intervalo.