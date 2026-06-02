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Está tudo pronto para substituir José Mourinho! Marco Silva deixa o Fulham em meio a rumores de que substituirá o “Special One”, que vai para o Real Madrid, no Benfica
O Fulham confirma a saída em meio ao efeito dominó de Mourinho
De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo Fulham, o clube confirmou que Marco Silva deixará o cargo de técnico neste verão. O técnico de 48 anos se despede após um mandato de cinco anos de grande sucesso, que o tornou o terceiro treinador mais antigo da Premier League. No entanto, sua saída é ofuscada pela presença iminente de Mourinho. O icônico técnico está deixando o Benfica para iniciar sua segunda passagem pelo Real Madrid, ingressando em um time atualmente mergulhado em uma grave crise após não ter conquistado nenhum título importante nas duas últimas temporadas.
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A crise do Real Madrid leva ao retorno do “Special One”
O gigante espanhol passou por um período turbulento e caótico, o que acabou abrindo caminho para o retorno de Mourinho. O Real Madrid trocou de treinador três vezes recentemente; Carlo Ancelotti deixou o cargo no final da temporada 2024-25, e Xabi Alonso foi demitido após apenas meia temporada no comando. O interino Álvaro Arbeloa deixou o cargo, permitindo que o “Special One” inicie oficialmente sua tão esperada segunda passagem pelo Bernabéu. Para preencher o enorme vazio deixado em Lisboa, o Benfica chegou a um acordo verbal com Silva. O gigante português ofereceu ao ex-técnico do Everton um contrato no valor de £ 4 milhões por ano (US$ 5 milhões), conseguindo convencê-lo a aceitar a proposta, apesar de o Fulham ter oferecido o dobro desse valor.
Adeus emocionante em Craven Cottage
Apesar do fascínio em substituir Mourinho, o técnico que está de saída mostrou-se profundamente emocionado com sua saída de Londres, expressando sua gratidão diretamente através do site oficial do Fulham. Em uma carta aberta aos torcedores publicada pelo clube, Silva disse: “Aos nossos torcedores – pedi a vocês, desde o primeiro dia, que estivessem sempre ao nosso lado. E foi isso que vocês fizeram nestes últimos cinco anos. Conquistamos muito juntos. Minha equipe e eu sempre sentimos o apoio de vocês. Isso nunca será esquecido. O Fulham estará sempre no meu coração e, mais cedo ou mais tarde, estarei de volta ao Craven Cottage.” O presidente Shahid Khan acrescentou: “Marco Silva deixa nosso clube com minha gratidão e meus melhores votos. O Fulham e Marco formaram uma excelente parceria por cinco temporadas, mas a mudança é inevitável neste esporte, e nos preparamos adequadamente para este momento.”
- AFP
O que vem a seguir para Mourinho e Silva?
Um retorno a Portugal significaria que Silva voltaria a treinar na Primeira Liga pela primeira vez em 11 anos. Sua tarefa imediata será conduzir o Benfica pela segunda fase de qualificação da Liga Europa. Enquanto isso, Mourinho precisa estabilizar imediatamente um vestiário dividido no Real Madrid, com o objetivo de restaurar o domínio do clube nas competições nacionais e europeias na próxima temporada.