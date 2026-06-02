Está tudo pronto para substituir José Mourinho! Marco Silva deixa o Fulham em meio a rumores de que substituirá o “Special One”, que vai para o Real Madrid, no Benfica

Apesar do fascínio em substituir Mourinho, o técnico que está de saída mostrou-se profundamente emocionado com sua saída de Londres, expressando sua gratidão diretamente através do site oficial do Fulham. Em uma carta aberta aos torcedores publicada pelo clube, Silva disse: “Aos nossos torcedores – pedi a vocês, desde o primeiro dia, que estivessem sempre ao nosso lado. E foi isso que vocês fizeram nestes últimos cinco anos. Conquistamos muito juntos. Minha equipe e eu sempre sentimos o apoio de vocês. Isso nunca será esquecido. O Fulham estará sempre no meu coração e, mais cedo ou mais tarde, estarei de volta ao Craven Cottage.” O presidente Shahid Khan acrescentou: “Marco Silva deixa nosso clube com minha gratidão e meus melhores votos. O Fulham e Marco formaram uma excelente parceria por cinco temporadas, mas a mudança é inevitável neste esporte, e nos preparamos adequadamente para este momento.”