Ao falar sobre os rumores, Cervantes deixou claro que está feliz com a situação atual da família na Inglaterra e descartou as especulações de que Fernández queira deixar o Chelsea.

“Não, sinceramente, está tudo bem”, garantiu ela. “Meu filho nasceu na Inglaterra e eles estudam lá, então estou muito feliz. Qualquer time está bom para mim. Seja qual for o time, vou ficar bem.”

Quando questionada se uma transferência para o Real Madrid representaria a realização de um sonho, Cervantes disse: “Não, para mim, todos os times são iguais.”