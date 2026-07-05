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Yosua Arya

Traduzido por

“Está tudo bem” - a namorada de Enzo Fernández nega que o casal queira deixar a Inglaterra, em meio a rumores de uma possível transferência do meio-campista do Chelsea para o Real Madrid

E. Fernandez
Real Madrid
Chelsea
Premier League
La Liga

Valentina Cervantes insistiu que Enzo Fernández e sua família não têm intenção de deixar a Inglaterra, apesar dos rumores contínuos sobre uma possível transferência para o Real Madrid. A companheira do meio-campista do Chelsea afirmou que a família está bem adaptada em Londres, com os filhos frequentando a escola, e descartou as especulações de que uma mudança esteja prestes a acontecer.

  • A companheira de Fernández afirma que a família está feliz na Inglaterra

    Cervantes desmentiu as especulações de que Fernández estaria pensando em deixar o Chelsea em meio ao interesse persistente do Real Madrid. Em entrevista ao programa “El Chiringuito”, ela afirmou que a família está bem adaptada à Inglaterra e não tem planos imediatos de se mudar. Cervantes explicou que o filho deles nasceu na Inglaterra e que as crianças estudam lá. O Chelsea contratou o jogador da seleção argentina, vindo do Benfica, por uma quantia que bateu o recorde britânico, e ele permanece sob contrato até junho de 2032, o que dificulta qualquer possível transferência.

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  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    Cervantes desmente especulações sobre sua saída

    Ao falar sobre os rumores, Cervantes deixou claro que está feliz com a situação atual da família na Inglaterra e descartou as especulações de que Fernández queira deixar o Chelsea.

    “Não, sinceramente, está tudo bem”, garantiu ela. “Meu filho nasceu na Inglaterra e eles estudam lá, então estou muito feliz. Qualquer time está bom para mim. Seja qual for o time, vou ficar bem.”

    Quando questionada se uma transferência para o Real Madrid representaria a realização de um sonho, Cervantes disse: “Não, para mim, todos os times são iguais.”

  • O Chelsea continua em uma posição sólida

    Fernández tem sido repetidamente associado ao Real Madrid, com relatos sugerindo que ele foi identificado como um possível alvo para o meio-campo. No entanto, seu contrato de longo prazo com o Chelsea e a suposta determinação do clube em mantê-lo dificultam qualquer negociação.

    As especulações também foram alimentadas por comentários atribuídos a Javier Pastore, que sugeriu que Fernández havia explorado opções fora de Stamford Bridge e poderia preferir uma transferência para um clube como o Real Madrid. Ao mesmo tempo, ele afirmou que o foco imediato do meio-campista continuava sendo seus compromissos com a seleção argentina.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O foco continua sendo as obrigações com a seleção nacional

    A principal prioridade de Fernández neste momento é a convocação para a seleção argentina, que enfrenta o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira. Enquanto isso, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial confirmando que não há negociações com o Chelsea a respeito da transferência do meio-campista.