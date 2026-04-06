Embora Manuel Neuer já tenha anunciado sua aposentadoria da seleção nacional após o Euro 2024, em casa, as especulações sobre um possível retorno à DFB nunca cessam de fato. Segundo Lothar Matthäus, porém, a chance é nula — o motivo: o técnico da seleção, Julian Nagelsmann.
Traduzido por
"Esta toalha está tão rasgada que nem mesmo o melhor alfaiate conseguiria remendá-la": a relação entre Manuel Neuer e Julian Nagelsmann estaria completamente destruída
"Estamos vendo como Julian Nagelsmann tem agido nos últimos meses. Ele nem sabia que tinha completado 40 anos", disse Matthäus no Sky90.
“No dia em que o jogo aconteceu na Suíça, ele estava diante das câmeras. Perguntaram-lhe se ele havia parabenizado alguém pelo aniversário de 40 anos naquele dia. Então Julian Nagelsmann disse: ‘Quem é que faz 40 anos hoje?’ Ele sabia que Neuer completaria 40 anos. Toda a Alemanha sabia, toda a Europa sabia, todos os fãs de futebol sabiam que Manuel Neuer completava 40 anos, e então não se fica assim diante das câmeras. Portanto, essa toalha está tão rasgada que nem mesmo o melhor alfaiate conseguiria remendá-la”, explicou o jogador com mais partidas pela seleção alemã.
Lothar Matthäus: “Manuel Neuer continua entre os cinco melhores do mundo”
Neuer defendeu a seleção alemã pela última vez nas quartas de final do Euro em casa, em julho de 2024. Após o torneio, o jogador com 124 partidas pela seleção anunciou sua aposentadoria da equipe da DFB.
A posição de goleiro parecia inicialmente bem assegurada: com Marc-Andre ter Stegen, um goleiro de nível mundial esperava há anos por sua chance atrás de Neuer. No entanto, lesões graves recorrentes têm freado sua carreira repetidamente nos últimos tempos. No FC Barcelona, ele foi dispensado e emprestado até o final da temporada ao rival da liga, o FC Girona. Mas mesmo lá, devido a lesões, ele disputou apenas duas partidas até o momento, de modo que, atualmente, Oliver Baumann, do TSG Hoffenheim, tem as melhores chances de assumir o papel de goleiro titular da Alemanha.
Também devido aos contínuos problemas de lesões de ter Stegen, vozes pedindo o retorno de Neuer à seleção alemã (DFB) se tornaram mais fortes. Se depender de Matthäus, o cinco vezes melhor goleiro do mundo continuaria sendo a melhor opção, apesar de sua idade avançada: “Eu diria também: se Manuel Neuer estiver saudável e tiver ritmo de jogo, ele continua entre os cinco melhores do mundo. E os outros que temos não estão entre os cinco melhores do mundo.”
De qualquer forma, Nagelsmann não tem mais muito tempo para especulações: já em 11 de junho começa a Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. A Alemanha enfrenta Curaçao, a Costa do Marfim e o Equador no Grupo E.
Manuel Neuer: Estatísticas na temporada 2025/26
Jogos
Gols sofridos
Jogos sem sofrer gols