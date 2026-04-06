"Esta toalha está tão rasgada que nem mesmo o melhor alfaiate conseguiria remendá-la": a relação entre Manuel Neuer e Julian Nagelsmann estaria completamente destruída

Neuer defendeu a seleção alemã pela última vez nas quartas de final do Euro em casa, em julho de 2024. Após o torneio, o jogador com 124 partidas pela seleção anunciou sua aposentadoria da equipe da DFB.

A posição de goleiro parecia inicialmente bem assegurada: com Marc-Andre ter Stegen, um goleiro de nível mundial esperava há anos por sua chance atrás de Neuer. No entanto, lesões graves recorrentes têm freado sua carreira repetidamente nos últimos tempos. No FC Barcelona, ele foi dispensado e emprestado até o final da temporada ao rival da liga, o FC Girona. Mas mesmo lá, devido a lesões, ele disputou apenas duas partidas até o momento, de modo que, atualmente, Oliver Baumann, do TSG Hoffenheim, tem as melhores chances de assumir o papel de goleiro titular da Alemanha.

Também devido aos contínuos problemas de lesões de ter Stegen, vozes pedindo o retorno de Neuer à seleção alemã (DFB) se tornaram mais fortes. Se depender de Matthäus, o cinco vezes melhor goleiro do mundo continuaria sendo a melhor opção, apesar de sua idade avançada: “Eu diria também: se Manuel Neuer estiver saudável e tiver ritmo de jogo, ele continua entre os cinco melhores do mundo. E os outros que temos não estão entre os cinco melhores do mundo.”

De qualquer forma, Nagelsmann não tem mais muito tempo para especulações: já em 11 de junho começa a Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. A Alemanha enfrenta Curaçao, a Costa do Marfim e o Equador no Grupo E.