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"Esta temporada tem sido difícil" - Mason Greenwood faz uma declaração importante sobre seu futuro, enquanto o atacante do Marselha é nomeado para a Seleção do Ano da Ligue 1
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Mais uma vez o artilheiro do Marselha
O Marselha vem enfrentando uma temporada difícil, e a contratação do novo técnico Habib Beye, em fevereiro, não conseguiu dar uma reviravolta significativa no desempenho do time no campeonato nacional. Em meio a essas dificuldades coletivas, Greenwood voltou a se destacar como o jogador de maior destaque do clube, marcando 26 gols em todas as competições. Seu brilhantismo individual foi oficialmente reconhecido nesta semana, quando ele conquistou uma vaga na prestigiosa Seleção do Ano da Ligue 1.
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Desejo de permanecer na França
Ao receber seu prêmio individual, o atacante de 24 anos aproveitou a oportunidade para se pronunciar sobre as especulações em torno de uma possível transferência no meio do ano. Conforme citado pelo Foot Mercato, ele disse: “Esta temporada foi, por vezes, difícil coletivamente, especialmente nos últimos meses, mas, individualmente, acho que tive uma boa temporada. Há jogadores incríveis nesta seleção do ano, por isso é bom receber este troféu. A Ligue 1 é um campeonato maravilhoso. Jogamos partidas incríveis e, para mim, é uma das melhores ligas em que já joguei. Espero poder ficar.”
Interesse da elite
O impressionante desempenho de Greenwood, com 16 gols e seis assistências no campeonato, teria chamado a atenção de vários grandes clubes europeus, incluindo Juventus, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. As tensões no vestiário já haviam sugerido que uma saída no meio do ano seria inevitável, mas seu contrato de longo prazo, válido até junho de 2029, dá ao Marselha uma vantagem significativa. O clube deve agora decidir se vai construir o time em torno de seu principal artilheiro ou se vai lucrar com seu alto valor de mercado.
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Reta final na disputa pelas vagas europeias
O Marselha encerra sua campanha neste domingo, recebendo o Rennes, quinto colocado, em um confronto direto pela classificação para as competições europeias. Atualmente em sexto lugar, com 56 pontos, o OM está três pontos atrás do Rennes, mas mantém uma vantagem de apenas dois pontos sobre o AS Mônaco, sétimo colocado, precisando terminar entre os seis primeiros para garantir uma vaga nas competições continentais na próxima temporada. O confronto também será decisivo para a disputa da Chuteira de Ouro, já que Greenwood busca diminuir a diferença de quatro gols que o separa do atacante do Rennes, Esteban Lepaul.