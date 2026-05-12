"Esta temporada tem sido difícil" - Mason Greenwood faz uma declaração importante sobre seu futuro, enquanto o atacante do Marselha é nomeado para a Seleção do Ano da Ligue 1

O Marselha encerra sua campanha neste domingo, recebendo o Rennes, quinto colocado, em um confronto direto pela classificação para as competições europeias. Atualmente em sexto lugar, com 56 pontos, o OM está três pontos atrás do Rennes, mas mantém uma vantagem de apenas dois pontos sobre o AS Mônaco, sétimo colocado, precisando terminar entre os seis primeiros para garantir uma vaga nas competições continentais na próxima temporada. O confronto também será decisivo para a disputa da Chuteira de Ouro, já que Greenwood busca diminuir a diferença de quatro gols que o separa do atacante do Rennes, Esteban Lepaul.