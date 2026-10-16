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FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Esta sempre será a casa dele!”: Enzo Maresca revela reação de Guardiola à derrota do Manchester City para o PSG e admite que o time perdeu o equilíbrio após sofrer dois gols

E. Maresca
Manchester City
PSG
Liga dos Campeões
Liverpool
Premier League
P. Guardiola

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, falou sobre a conversa que teve com Pep Guardiola após a decepcionante derrota do clube para o Paris Saint-Germain na Champions League. O lendário ex-treinador voltou ao Etihad Stadium como espectador, em uma visita de grande repercussão que se tornou um dos principais assuntos em um período turbulento para o atual campeão da Premier League.

  • Guardiola volta à sua casa espiritual

    A presença de Guardiola novamente nas arquibancadas do Etihad Stadium trouxe uma dose de nostalgia aos torcedores do Manchester City, embora o resultado em campo não tenha correspondido à ocasião. Após a derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain, Maresca confirmou que conversou com seu antecessor para analisar a atuação da equipe.

    “Eu o vi depois. Conversamos sobre o jogo, sobre o primeiro e o segundo tempo”, explicou Maresca. “Antes de tudo, ele estava muito feliz por estar no estádio e também foi muito positivo em relação ao que viu durante a partida. Foi ótimo para os torcedores vê-lo no estádio, e esta sempre será a casa dele!”

    Apesar de estar no estádio, Guardiola manteve distância profissional do elenco atual para que a autoridade de Maresca permanecesse absoluta durante a partida. O treinador italiano confirmou que o multicampeão da Premier League não entrou no vestiário para falar diretamente com os jogadores. Guardiola não conversou com os jogadores do Manchester City durante sua visita ao Etihad Stadium nesta semana, afirmou Enzo Maresca.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Manchester City perdeu o equilíbrio contra o PSG

    Ao analisar o colapso tático que levou o City a sofrer dois gols em rápida sequência, Maresca admitiu que o peso psicológico de enfrentar um adversário de elite prejudicou o posicionamento de seus jogadores. “Revi o jogo contra o PSG ontem de manhã, bem cedo, e continuo com a mesma impressão: antes de sofrermos o primeiro gol, tivemos a reclamação de pênalti de Rayan Cherki, a cobrança de falta de Enzo e o escanteio que terminou com a bola no travessão. Tudo isso antes do gol deles”, observou o treinador.

    “Então sofremos o primeiro gol e, um minuto depois, o segundo. Acho que, naquele momento, perdemos o espaçamento entre os jogadores, perdemos o equilíbrio. Isso pode acontecer quando você pensa que o adversário é o melhor time da Europa e, em dois minutos, está perdendo por 0-2.”

  • Retorno de Foden e política de rodízio

    Com uma sequência apertada de jogos pela frente, Maresca avalia como reintegrar Phil Foden ao time titular após a recente ausência do meia. O jogador da seleção da Inglaterra voltou a ser opção, mas o treinador tem cautela para não apressar seu retorno diante do número de partidas no horizonte. “Estamos apenas tentando trabalhar com ele dia após dia”, disse Maresca sobre o meio-campista.

    “A pausa para as seleções e o período desde o cartão vermelho contra o Manchester United foram bastante longos, mas ele está treinando bem e indo bem desde que começamos. É tudo muito positivo, muito bom. Vamos ver amanhã. Ele está disponível, mas temos tantos jogos que vamos decidir se começa jogando ou não. Mas não há dúvida de que ele vai nos acrescentar algo!”

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tradições da banana

    Por fim, o treinador abordou o lado mais descontraído da cultura do Manchester City ao falar sobre a famosa tradição dos torcedores de levar bananas infláveis aos jogos. Depois de conhecer a história por trás do acessório inusitado, Maresca admitiu que sua própria família também entrou na onda.

    "Muito legal! Eu não conhecia a história por trás da banana. Espero ver muitas bananas no estádio amanhã! Acho que isso criou um ambiente agradável para os torcedores e para todos no estádio! Tenho quatro filhos e eles já me pediram uma! Amanhã eles vão estar no estádio, vamos ver!"