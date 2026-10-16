“Esta sempre será a casa dele!”: Enzo Maresca revela reação de Guardiola à derrota do Manchester City para o PSG e admite que o time perdeu o equilíbrio após sofrer dois gols

A presença de Guardiola novamente nas arquibancadas do Etihad Stadium trouxe uma dose de nostalgia aos torcedores do Manchester City, embora o resultado em campo não tenha correspondido à ocasião. Após a derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain, Maresca confirmou que conversou com seu antecessor para analisar a atuação da equipe.

“Eu o vi depois. Conversamos sobre o jogo, sobre o primeiro e o segundo tempo”, explicou Maresca. “Antes de tudo, ele estava muito feliz por estar no estádio e também foi muito positivo em relação ao que viu durante a partida. Foi ótimo para os torcedores vê-lo no estádio, e esta sempre será a casa dele!”

Apesar de estar no estádio, Guardiola manteve distância profissional do elenco atual para que a autoridade de Maresca permanecesse absoluta durante a partida. O treinador italiano confirmou que o multicampeão da Premier League não entrou no vestiário para falar diretamente com os jogadores. Guardiola não conversou com os jogadores do Manchester City durante sua visita ao Etihad Stadium nesta semana, afirmou Enzo Maresca.