“Está se esforçando muito” - Mauricio Pochettino afirma que Christian Pulisic ainda não tem certeza se estará apto para o confronto da Seleção dos EUA contra a Austrália na Copa do Mundo

"Ele treinou individualmente durante toda a semana", começou o técnico da seleção masculina dos EUA, "mas, como sempre, acho que hoje à noite, na véspera do jogo, teremos uma reunião com nossa equipe médica para avaliar todo o grupo de jogadores, e amanhã divulgaremos o que decidirmos hoje à noite.

“Ele está melhorando. Está bem melhor desde sexta-feira. Acho que, no momento, vamos ver. Se ele não estiver disponível para amanhã, estará para o próximo jogo, mas acho que ele está se esforçando muito para tentar estar pronto. Acho que, para todo jogador que ama seu país, é uma oportunidade incrível de aproveitar o momento, ajudar a equipe a ter um bom desempenho e vencer os jogos. Quando esse tipo de coisa acontece, é sempre doloroso, mas acho que o Christian é forte e tem uma ótima mentalidade. Ele está se esforçando muito para tentar ficar pronto o mais rápido possível.”