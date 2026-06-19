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“Está se esforçando muito” - Mauricio Pochettino afirma que Christian Pulisic ainda não tem certeza se estará apto para o confronto da Seleção dos EUA contra a Austrália na Copa do Mundo
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A situação
Pulisic jogou apenas os primeiros 45 minutos da vitória da seleção dos EUA sobre o Paraguai e foi substituído por Sebastian Berhalter no intervalo. Segundo Pochettino, o craque do AC Milan sofreu uma contusão durante os treinos da semana, que se agravou novamente na partida contra o Paraguai após levar uma pancada na panturrilha.
Ao longo da semana, Pulisic treinou por conta própria, combinando exercícios na academia com sessões individuais adaptadas. Após a última sessão antes do dia da partida, Pochettino foi questionado sobre a condição de Pulisic e afirmou que a situação ainda permanece um pouco incerta até o dia do jogo.
- AFP
O que Pochettino disse
"Ele treinou individualmente durante toda a semana", começou o técnico da seleção masculina dos EUA, "mas, como sempre, acho que hoje à noite, na véspera do jogo, teremos uma reunião com nossa equipe médica para avaliar todo o grupo de jogadores, e amanhã divulgaremos o que decidirmos hoje à noite.
“Ele está melhorando. Está bem melhor desde sexta-feira. Acho que, no momento, vamos ver. Se ele não estiver disponível para amanhã, estará para o próximo jogo, mas acho que ele está se esforçando muito para tentar estar pronto. Acho que, para todo jogador que ama seu país, é uma oportunidade incrível de aproveitar o momento, ajudar a equipe a ter um bom desempenho e vencer os jogos. Quando esse tipo de coisa acontece, é sempre doloroso, mas acho que o Christian é forte e tem uma ótima mentalidade. Ele está se esforçando muito para tentar ficar pronto o mais rápido possível.”
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As opções de Pochettino
Pochettino não tem falta de opções a considerar caso Pulisic não possa jogar na sexta-feira. Ele poderia avançar Weston McKennie ou Malik Tillman para posições mais à frente no campo, enquanto Tim Weah, Brenden Aaronson, Gio Reyna ou Alex Zendejas poderiam causar impacto em uma dessas posições de ataque se fossem escalados após terem começado a partida contra o Paraguai no banco de reservas.
O técnico da seleção americana foi questionado sobre essas opções na sexta-feira, mas não revelou suas cartas.
“Vou dizer amanhã se essa for a situação”, disse ele quando questionado sobre o que buscava em um possível substituto para Pulisic. “No momento, estamos avaliando todas essas possibilidades, por precaução, e decidiremos quando tivermos a confirmação de uma ou outra opção ainda esta noite.”
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E agora, o que vem a seguir?
O confronto desta sexta-feira contra a Austrália é de grande importância, já que os EUA lutam pela liderança do grupo. Com uma vitória sobre os Socceroos, os EUA ficariam na melhor posição para conquistar o primeiro lugar do grupo, abrindo caminho para a fase eliminatória.
Em caso de derrota ou empate, tudo certamente se decidirá na última partida da fase de grupos, quando enfrentarão a Turquia em Los Angeles.