Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080516422.jpgSTEINSIEK.CH

Traduzido por

"Esta proposta não vai avançar": Gianni Infantino abandona polêmico plano de venda da Copa do Mundo após ameaça de boicote da Uefa, enquanto revolta interna na Fifa deixa futuro em dúvida

Copa do Mundo
Mundial de Clubes
World Cup

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, abandonou sua proposta controversa de vender uma participação na operação comercial da Copa do Mundo e de outros torneios a investidores privados após uma forte reação global, uma ameaça de boicote da Uefa e uma revolta aberta de dirigentes de alto escalão dentro da entidade. Seu próprio futuro agora estaria seriamente em dúvida.

  • Technology And Business CEO's Meet In Sun Valley For Allen And Company Annual MeetingGetty Images News

    O que aconteceu?

    Infantino recuou no fim da sexta-feira, apenas três dias depois de a Fifa revelar planos para criar a FIFA Forward Enterprise.

    A subsidiária proposta de US$ 20 bilhões teria colocado as operações comerciais e de organização de eventos da Fifa, incluindo as ligadas às Copas do Mundo masculina e feminina e aos Mundiais de Clubes, sob uma única empresa. A Fifa manteria o controle, enquanto cerca de 20% seriam oferecidos a investidores privados em um esforço para levantar até US$ 4,2 bilhões.

    A ESPN informou que uma empresa de investimentos de Nova York fundada por Joshua Kushner, o irmão mais novo de Jared Kushner, havia sido identificada pela Fifa como a “investidora-âncora” do projeto.

    A proposta agora não seguirá adiante.

    • Publicidade
  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    O que a Fifa disse

    A Fifa insistiu inicialmente que o projeto só seguiria adiante após consulta e com o apoio da maioria de suas 211 associações-membro. Infantino reconheceu na sexta-feira, porém, que a divisão cada vez mais amarga em torno do plano tornou sua continuidade impossível.

    "Depois de ouvir atentamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, já não atendem ao objetivo estabelecido em primeiro lugar", disse Infantino.

    "Nosso propósito sempre foi, e sempre será, unir e melhorar.

    "Como resultado, esta proposta não seguirá adiante."

    Infantino acrescentou que pretende reunir as partes opostas nas próximas semanas, com foco em continuar a desenvolver o esporte nos países que mais precisam de apoio.

  • imago-sport-1065407742.jpgAnadolu Agency

    Revolta de dentro da Fifa

    A oposição se tornou esmagadora de forma surpreendentemente rápida.

    A Uefa e suas 55 associações filiadas concordaram em boicotar as competições da Fifa enquanto a proposta permanecesse em vigor, declarando que “algumas coisas são simplesmente importantes demais para serem vendidas”. A Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol rejeitaram o projeto na sequência, deixando Infantino sem o apoio da maioria necessário para levá-lo adiante.

    O The Times informou que 137 das 211 associações filiadas à Fifa se opuseram à proposta.

    O ex-presidente da Fifa Sepp Blatter também se juntou às críticas, escrevendo que a Fifa “não é um fundo de private equity” e tem a responsabilidade de proteger o futebol mundial. Blatter já havia argumentado anteriormente que a Fifa é a guardiã da Copa do Mundo, e não sua proprietária.

    “O dinheiro importa, mas nunca deve se tornar tudo”, escreveu ele.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Gianni Infantino Getty

    O que vem a seguir?

    A proposta pode ter morrido, mas as consequências em torno de Infantino estão apenas começando.

    O The Times informou que a posição dele agora está seriamente ameaçada, enquanto a Sky Sports o descreveu como alguém diante de uma “perspectiva real” de perder o cargo. A Sky acrescentou que pessoas de dentro da Fifa veem o plano como um “erro catastrófico de julgamento”, do qual ele pode não se recuperar.

    Um Congresso extraordinário da Fifa e um voto de desconfiança poderiam, segundo relatos, ser iniciados com o apoio de 20% de suas associações-membro. Nenhum processo desse tipo foi iniciado até agora, e Infantino não deu qualquer indicação de que pretende renunciar.

    Por enquanto, ele segue como presidente da Fifa. Depois de talvez a semana mais prejudicial de sua década no comando, se isso continuará sendo o caso de repente se tornou uma questão bastante real.