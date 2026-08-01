Infantino recuou no fim da sexta-feira, apenas três dias depois de a Fifa revelar planos para criar a FIFA Forward Enterprise.

A subsidiária proposta de US$ 20 bilhões teria colocado as operações comerciais e de organização de eventos da Fifa, incluindo as ligadas às Copas do Mundo masculina e feminina e aos Mundiais de Clubes, sob uma única empresa. A Fifa manteria o controle, enquanto cerca de 20% seriam oferecidos a investidores privados em um esforço para levantar até US$ 4,2 bilhões.

A ESPN informou que uma empresa de investimentos de Nova York fundada por Joshua Kushner, o irmão mais novo de Jared Kushner, havia sido identificada pela Fifa como a “investidora-âncora” do projeto.

A proposta agora não seguirá adiante.