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"Esta proposta não vai avançar": Gianni Infantino abandona polêmico plano de venda da Copa do Mundo após ameaça de boicote da Uefa, enquanto revolta interna na Fifa deixa futuro em dúvida
- Getty Images News
O que aconteceu?
Infantino recuou no fim da sexta-feira, apenas três dias depois de a Fifa revelar planos para criar a FIFA Forward Enterprise.
A subsidiária proposta de US$ 20 bilhões teria colocado as operações comerciais e de organização de eventos da Fifa, incluindo as ligadas às Copas do Mundo masculina e feminina e aos Mundiais de Clubes, sob uma única empresa. A Fifa manteria o controle, enquanto cerca de 20% seriam oferecidos a investidores privados em um esforço para levantar até US$ 4,2 bilhões.
A ESPN informou que uma empresa de investimentos de Nova York fundada por Joshua Kushner, o irmão mais novo de Jared Kushner, havia sido identificada pela Fifa como a “investidora-âncora” do projeto.
A proposta agora não seguirá adiante.
- Getty Images News
O que a Fifa disse
A Fifa insistiu inicialmente que o projeto só seguiria adiante após consulta e com o apoio da maioria de suas 211 associações-membro. Infantino reconheceu na sexta-feira, porém, que a divisão cada vez mais amarga em torno do plano tornou sua continuidade impossível.
"Depois de ouvir atentamente todas as opiniões, ficou claro que o projeto criou divisões de uma natureza que, independentemente do nível de apoio, já não atendem ao objetivo estabelecido em primeiro lugar", disse Infantino.
"Nosso propósito sempre foi, e sempre será, unir e melhorar.
"Como resultado, esta proposta não seguirá adiante."
Infantino acrescentou que pretende reunir as partes opostas nas próximas semanas, com foco em continuar a desenvolver o esporte nos países que mais precisam de apoio.
- Anadolu Agency
Revolta de dentro da Fifa
A oposição se tornou esmagadora de forma surpreendentemente rápida.
A Uefa e suas 55 associações filiadas concordaram em boicotar as competições da Fifa enquanto a proposta permanecesse em vigor, declarando que “algumas coisas são simplesmente importantes demais para serem vendidas”. A Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol rejeitaram o projeto na sequência, deixando Infantino sem o apoio da maioria necessário para levá-lo adiante.
O The Times informou que 137 das 211 associações filiadas à Fifa se opuseram à proposta.
O ex-presidente da Fifa Sepp Blatter também se juntou às críticas, escrevendo que a Fifa “não é um fundo de private equity” e tem a responsabilidade de proteger o futebol mundial. Blatter já havia argumentado anteriormente que a Fifa é a guardiã da Copa do Mundo, e não sua proprietária.
“O dinheiro importa, mas nunca deve se tornar tudo”, escreveu ele.
- Getty
O que vem a seguir?
A proposta pode ter morrido, mas as consequências em torno de Infantino estão apenas começando.
O The Times informou que a posição dele agora está seriamente ameaçada, enquanto a Sky Sports o descreveu como alguém diante de uma “perspectiva real” de perder o cargo. A Sky acrescentou que pessoas de dentro da Fifa veem o plano como um “erro catastrófico de julgamento”, do qual ele pode não se recuperar.
Um Congresso extraordinário da Fifa e um voto de desconfiança poderiam, segundo relatos, ser iniciados com o apoio de 20% de suas associações-membro. Nenhum processo desse tipo foi iniciado até agora, e Infantino não deu qualquer indicação de que pretende renunciar.
Por enquanto, ele segue como presidente da Fifa. Depois de talvez a semana mais prejudicial de sua década no comando, se isso continuará sendo o caso de repente se tornou uma questão bastante real.
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