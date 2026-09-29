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"Esta preparação será para restabelecer conexões" - Emma Hayes convoca elenco de 26 jogadoras dos Estados Unidos antes de jogos contra a Espanha
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Um olhar mais atento sobre o elenco
A seleção feminina dos EUA volta a campo após mais de quatro meses afastada para enfrentar uma Espanha que já garantiu vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. A Espanha assegurou sua classificação com uma vitória por 4 a 0 sobre a Inglaterra e um triunfo por 6 a 1 sobre a Islândia; os EUA ainda não se classificaram.
Após três convocações seguidas sem nenhuma jogadora sem partidas pela seleção principal, Hayes chamou quatro: Jordan Silkowitz, Evelyn Shores, Pietra Tordin e Trinity Byars. Elas se juntam às veteranas Lindsey Heaps e Rose Lavelle.
Sanchez vive o meio de uma temporada histórica com o North Carolina Courage, igualando o recorde de gols em uma única temporada da NWSL, com 20. Integrante do elenco dos EUA na Copa do Mundo de 2023, ela soma 28 partidas pela seleção e três gols internacionais, mas não atua pela equipe nacional desde 30 de outubro de 2024.
- Imagn
Elenco completo
GOLEIRAS: Claudia Dickey (Seattle Reign FC; 11), Jordan Silkowitz (Bay FC; 0), Phallon Tullis- Joyce (Manchester United, ING; 7)
DEFENSORAS: Tierna Davidson (Gotham FC; 70/3), Emily Fox (Arsenal FC, ING; 78/1), Naomi Girma (Chelsea FC, ING; 54/2), Avery Patterson (Houston Dash; 14/1), Lilly Reale (Boston Legacy FC; 9/0), Tara Rudd (Washington Spirit; 12/0), Gisele Thompson (Angel City FC; 11/0), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC; 7/1)
MEIO-CAMPISTAS: Sam Coffey (Manchester City FC, ING; 46/5), Lindsey Heaps (Denver Summit FC; 178/40), Claire Hutton (Bay FC; 20/1), Rose Lavelle (Gotham FC; 122/29), Evelyn Shores (Angel City FC; 0/0), Mallory Swanson (Chicago Stars; 103/38), Lily Yohannes (OL Lyonnes, FRA; 20/1)
ATACANTES: Trinity Byars (San Diego Wave FC; 0/0), Michelle Cooper (Kansas City Current; 14/1), Trinity Rodman (Washington Spirit; 57/13), Emma Sears (Racing Louisville FC; 21/6), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 28/3), Pietra Tordin (Portland Thorns FC; 0/0), Alyssa Thompson (Chelsea FC, ING; 32/4), Sophia Wilson (Portland Thorns FC; 63/25)
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"Esta concentração será para restabelecer conexões"
Quatro meses é muito tempo e, para algumas jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos, esse intervalo já se estende por anos. É o caso do “Triple Espresso”. Trinity Rodman, Sophia Wilson e Mallory Swanson não estiveram juntas em campo em uma partida da seleção feminina dos Estados Unidos desde as Olimpíadas de 2024, quando o apelido nasceu.
Rodman e Wilson jogaram juntas desde então, mas Swanson ficou fora dos dois jogos de junho no Brasil. Ela não atua pelos Estados Unidos desde outubro de 2024. Mesmo com esse tempo afastada, ela é uma das jogadoras mais experientes da convocação, com 103 partidas pela seleção e 38 gols.
Retomar essas conexões está nos planos de Hayes para o início do período de treinos.
“Embora estejamos muito animadas para enfrentar as campeãs do mundo, eu sempre volto à jornada que estamos trilhando juntas”, disse Hayes no anúncio da convocação. “Este período será para restabelecer conexões depois de uma longa pausa, observar algumas jogadoras que não estiveram conosco neste ciclo e apresentar o melhor desempenho possível diante de estádios lotados. Claro, nosso foco duplo também estará em nossos preparativos finais para o torneio classificatório para a Copa do Mundo.”
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O que vem a seguir?
A seleção feminina dos Estados Unidos primeiro receberá a Espanha no Audi Field, em Washington, D.C., casa do Washington Spirit, da NWSL, no dia 10 de outubro, e depois viajará para Chester, na Pensilvânia, para enfrentar a Espanha pela segunda vez, no Subaru Park.
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