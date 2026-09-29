A seleção feminina dos EUA volta a campo após mais de quatro meses afastada para enfrentar uma Espanha que já garantiu vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. A Espanha assegurou sua classificação com uma vitória por 4 a 0 sobre a Inglaterra e um triunfo por 6 a 1 sobre a Islândia; os EUA ainda não se classificaram.

Após três convocações seguidas sem nenhuma jogadora sem partidas pela seleção principal, Hayes chamou quatro: Jordan Silkowitz, Evelyn Shores, Pietra Tordin e Trinity Byars. Elas se juntam às veteranas Lindsey Heaps e Rose Lavelle.

Sanchez vive o meio de uma temporada histórica com o North Carolina Courage, igualando o recorde de gols em uma única temporada da NWSL, com 20. Integrante do elenco dos EUA na Copa do Mundo de 2023, ela soma 28 partidas pela seleção e três gols internacionais, mas não atua pela equipe nacional desde 30 de outubro de 2024.