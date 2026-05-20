"Esta pode ser a última eleição!" – Candidato à presidência do Real Madrid lança severo alerta sobre a "privatização" do gigante espanhol em meio ao desafio de Florentino Pérez

Riquelme, presidente executivo do Grupo Cox, lançou uma bomba sobre o futuro da estrutura acionária do Real Madrid. Em entrevista ao Expansión, o candidato em potencial expressou seu profundo receio de que o clube esteja se afastando de seu modelo tradicional, no qual os sócios detêm o poder. No ano passado, o atual presidente, Florentino Pérez, anunciou planos para vender uma participação minoritária do Real Madrid a terceiros, o que representa uma grande mudança, já que a atual estrutura acionária é composta por sócios do clube.

“Estas podem ser as últimas eleições no Real Madrid, porque a privatização está chegando, ou pelo menos é o que está sendo anunciado”, afirmou Riquelme. “Nós, que não concordamos com essa privatização, temos a obrigação ética e moral de garantir que o Real Madrid continue pertencendo aos seus sócios e que tenha um lugar mais especial para esses sócios.”