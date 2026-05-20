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"Esta pode ser a última eleição!" – Candidato à presidência do Real Madrid lança severo alerta sobre a "privatização" do gigante espanhol em meio ao desafio de Florentino Pérez
Um alerta sobre o futuro democrático do clube
Riquelme, presidente executivo do Grupo Cox, lançou uma bomba sobre o futuro da estrutura acionária do Real Madrid. Em entrevista ao Expansión, o candidato em potencial expressou seu profundo receio de que o clube esteja se afastando de seu modelo tradicional, no qual os sócios detêm o poder. No ano passado, o atual presidente, Florentino Pérez, anunciou planos para vender uma participação minoritária do Real Madrid a terceiros, o que representa uma grande mudança, já que a atual estrutura acionária é composta por sócios do clube.
“Estas podem ser as últimas eleições no Real Madrid, porque a privatização está chegando, ou pelo menos é o que está sendo anunciado”, afirmou Riquelme. “Nós, que não concordamos com essa privatização, temos a obrigação ética e moral de garantir que o Real Madrid continue pertencendo aos seus sócios e que tenha um lugar mais especial para esses sócios.”
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A corrida contra o tempo pela candidatura
Com o prazo para a apresentação de candidaturas se aproximando rapidamente neste sábado, Riquelme está trabalhando nos bastidores para finalizar sua candidatura. Embora Pérez tenha sido por muito tempo a figura dominante na diretoria, Riquelme acredita que é necessário apresentar uma alternativa democrática ao eleitorado antes que o prazo se encerre.
“Não vou dizer se vou hoje porque não sei; estamos trabalhando, temos cinco dias, vamos trabalhar daqui até sábado para preparar o melhor projeto”, explicou ele. “Havia coisas em que estávamos trabalhando. Se formos, o que eu adoraria, será uma decisão empolgante, também do ponto de vista esportivo.”
Obrigações éticas e os obstáculos eleitorais
O caminho para a presidência é notoriamente difícil devido aos rígidos estatutos do clube no que diz respeito a garantias financeiras e tempo de filiação. Riquelme reconheceu essas barreiras, mas insistiu que a saúde democrática da instituição justifica o esforço de lançar um desafio ao presidente em exercício.
“Sabemos que é complicado, que essas são as regras e não temos o direito de reclamar”, admitiu Riquelme. “Nos metemos em uma confusão por causa de um convite para nos envolvermos em algo que não era para nós naquele momento, mas há uma obrigação ética e moral de dar um passo à frente, se possível.” Ele acrescentou que, mesmo que sua candidatura fracasse, espera que suas ideias sejam adotadas para “melhorar a qualidade do Real Madrid”.
- AFP
Um desafio à era Perez
O calendário eleitoral foi antecipado por Pérez, uma medida que, segundo Riquelme, o obrigou a ajustar uma estratégia originalmente voltada para 2028. Apesar da tensão, o candidato manteve um certo respeito profissional pelo homem que liderou um dos períodos de maior sucesso na história moderna do clube, ao mesmo tempo em que insistiu que os sócios merecem ter uma escolha.
“Foi antecipado em três anos, sabemos quais são as regras, que se buscam outros tipos de opiniões, e seria bom comparar, com todo o respeito, como vemos o Real Madrid, para que os sócios possam dar sua opinião”, disse ele. “Respeito total ao Real Madrid, à instituição, ao Sr. Florentino Pérez como empresário e como presidente — todos nós desfrutamos dos títulos. O que não vamos fazer é fazer parte de uma parafernália.”