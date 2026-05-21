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"Está nos deixando loucos!" - Julian Nagelsmann é acusado de "dar voltas ao assunto" com os jogadores da Alemanha, enquanto ex-jogador vê um "desastre" à vista antes da Copa do Mundo
O retorno de Neuer à seleção alemã
O esperado retorno de Neuer à seleção alemã para a Copa do Mundo gerou polêmica, apesar do amplo apoio ao retorno do veterano, devido ao seu bom desempenho recente. O jogador de 40 anos está pronto para reassumir um papel de liderança antes do torneio nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
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A Babbel classifica a comunicação como um “desastre”
O ex-jogador da seleção alemã Babbel acredita que o problema não é a convocação de Neuer em si, mas a forma como Nagelsmann tem lidado com a situação. Babbel argumentou que a incerteza em torno da hierarquia criou uma tensão desnecessária dentro do elenco.
“A maneira como ele se comunica é simplesmente um desastre”, disse Babbel em entrevista à ran. “Essa indecisão desde o início está nos deixando loucos com o nosso técnico da seleção. Porque você quer instruções claras, e todos os jogadores pensam da mesma forma.”
“Matthias Sammer está certo ao dizer que não é uma questão de preferência pessoal, mas que os melhores jogadores têm que ir para a Copa do Mundo. Mas ninguém pode me dizer que Nagelsmann só percebeu na semana passada: ‘Uau, o Neuer está realmente em ótima forma’.”
"Tiro o chapéu para Baumann"
A maior vítima parece ser Baumann, que vinha sendo fortemente cotado para assumir a titularidade após a lesão de Marc-André ter Stegen. Agora, parece provável que Baumann passe a ser o reserva de Neuer.
“Baumann disputou mais de 500 partidas da Bundesliga e teve uma temporada excelente”, disse Babbe. “Se eu ainda não tiver confiança nele, saberei disso com antecedência, não apenas 14 dias antes do anúncio. O que acontecerá se Neuer se lesionar novamente? Então Baumann será bom o suficiente, certo? Ninguém consegue mais levar isso a sério.”
“Tiro o chapéu para Oli Baumann por ainda querer ir à Copa do Mundo e aceitar isso. Eu provavelmente teria reagido de forma diferente e dito: ‘Se você não confia em mim, então pode fazer o que quiser sozinho.’”
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A Alemanha se prepara para uma campanha crucial na Copa do Mundo
A atenção se voltará agora para a seleção final do elenco de Nagelsmann e para saber se suas decisões serão capazes de acalmar os ânimos em torno da seleção nacional antes do início da Copa do Mundo. No torneio, a Die Mannschaft está no Grupo E, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador.