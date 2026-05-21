"Está nos deixando loucos!" - Julian Nagelsmann é acusado de "dar voltas ao assunto" com os jogadores da Alemanha, enquanto ex-jogador vê um "desastre" à vista antes da Copa do Mundo

O ex-jogador da seleção alemã Babbel acredita que o problema não é a convocação de Neuer em si, mas a forma como Nagelsmann tem lidado com a situação. Babbel argumentou que a incerteza em torno da hierarquia criou uma tensão desnecessária dentro do elenco.

“A maneira como ele se comunica é simplesmente um desastre”, disse Babbel em entrevista à ran. “Essa indecisão desde o início está nos deixando loucos com o nosso técnico da seleção. Porque você quer instruções claras, e todos os jogadores pensam da mesma forma.”

“Matthias Sammer está certo ao dizer que não é uma questão de preferência pessoal, mas que os melhores jogadores têm que ir para a Copa do Mundo. Mas ninguém pode me dizer que Nagelsmann só percebeu na semana passada: ‘Uau, o Neuer está realmente em ótima forma’.”