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Yosua Arya

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"Está nos deixando loucos!" - Julian Nagelsmann é acusado de "dar voltas ao assunto" com os jogadores da Alemanha, enquanto ex-jogador vê um "desastre" à vista antes da Copa do Mundo

J. Nagelsmann
Alemanha
Copa do Mundo

O ex-zagueiro da seleção alemã Markus Babbel criticou Julian Nagelsmann pela forma como lidou com a situação dos goleiros da Alemanha antes da Copa do Mundo. Babbel classificou a comunicação em torno do retorno de Manuel Neuer como um “desastre” e questionou o tratamento dado a Oliver Baumann.

  • O retorno de Neuer à seleção alemã

    O esperado retorno de Neuer à seleção alemã para a Copa do Mundo gerou polêmica, apesar do amplo apoio ao retorno do veterano, devido ao seu bom desempenho recente. O jogador de 40 anos está pronto para reassumir um papel de liderança antes do torneio nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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  • Nagelsmann NeuerGetty Images

    A Babbel classifica a comunicação como um “desastre”

    O ex-jogador da seleção alemã Babbel acredita que o problema não é a convocação de Neuer em si, mas a forma como Nagelsmann tem lidado com a situação. Babbel argumentou que a incerteza em torno da hierarquia criou uma tensão desnecessária dentro do elenco.

    “A maneira como ele se comunica é simplesmente um desastre”, disse Babbel em entrevista à ran. “Essa indecisão desde o início está nos deixando loucos com o nosso técnico da seleção. Porque você quer instruções claras, e todos os jogadores pensam da mesma forma.”

    “Matthias Sammer está certo ao dizer que não é uma questão de preferência pessoal, mas que os melhores jogadores têm que ir para a Copa do Mundo. Mas ninguém pode me dizer que Nagelsmann só percebeu na semana passada: ‘Uau, o Neuer está realmente em ótima forma’.”

  • "Tiro o chapéu para Baumann"

    A maior vítima parece ser Baumann, que vinha sendo fortemente cotado para assumir a titularidade após a lesão de Marc-André ter Stegen. Agora, parece provável que Baumann passe a ser o reserva de Neuer.

    “Baumann disputou mais de 500 partidas da Bundesliga e teve uma temporada excelente”, disse Babbe. “Se eu ainda não tiver confiança nele, saberei disso com antecedência, não apenas 14 dias antes do anúncio. O que acontecerá se Neuer se lesionar novamente? Então Baumann será bom o suficiente, certo? Ninguém consegue mais levar isso a sério.”

    “Tiro o chapéu para Oli Baumann por ainda querer ir à Copa do Mundo e aceitar isso. Eu provavelmente teria reagido de forma diferente e dito: ‘Se você não confia em mim, então pode fazer o que quiser sozinho.’”

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    A Alemanha se prepara para uma campanha crucial na Copa do Mundo

    A atenção se voltará agora para a seleção final do elenco de Nagelsmann e para saber se suas decisões serão capazes de acalmar os ânimos em torno da seleção nacional antes do início da Copa do Mundo. No torneio, a Die Mannschaft está no Grupo E, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

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