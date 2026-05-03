"Esta noite, entrevista individual": Joshua Kimmich brinca sobre uma atitude de Vincent Kompany no Bayern de Munique

Kimmich é conhecido por preferir jogar todas as partidas, independentemente da agenda lotada. Por muito tempo, o meio-campista de 31 anos foi, de fato, isento de todas as rodízios. Nesta fase decisiva da temporada, porém, o próprio Kompany determinou que Kimmich fizesse uma pausa. No último sábado, na vitória por 4 a 3 contra o FSV Mainz 05, ele nem sequer integrou o elenco.

“Na semana passada, fiquei bem contente, pois estava com alguns problemas”, disse Kimmich. “Hoje eu estaria pronto. No fim das contas, quem decide é o técnico.” Entre uma partida e outra, ele jogou os 90 minutos na derrota por 4 a 5 para o Paris Saint-Germain e, naturalmente, também começará na dupla de volantes ao lado de Aleksandar Pavlovic na partida de volta, na quarta-feira. “Eu estava descansado contra o Paris, estarei descansado novamente na quarta-feira”, disse Kimmich. “Afinal, eu não corro tanto assim.”

Nesta temporada, Kimmich já disputou 3.713 minutos. Esse é o terceiro maior número do FC Bayern, logo atrás de Luis Diaz (3.760) e Michael Olise (3.716).