Kimmich não estava na escalação inicial contra o Heidenheim, mas entrou em campo no intervalo, quando o placar estava 1 a 2, junto com Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz. Com a entrada desses jogadores importantes, a equipe ainda conseguiu empatar no final da partida.
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"Esta noite, entrevista individual": Joshua Kimmich brinca sobre uma atitude de Vincent Kompany no Bayern de Munique
Quando questionado sobre seu lugar no banco, Kimmich respondeu: “Ainda preciso conversar com o técnico. Hoje à noite, uma conversa particular.” Em seguida, ele começou a sorrir; obviamente, tratava-se de uma brincadeira.
Mas agora, falando sério: será que a rotação está tirando o ritmo dele? “Não, já passei da idade de precisar de um ritmo”, disse Kimmich, mas acrescentou: “É claro que sempre gosto de estar em campo.” A piada dele deve ter tido um fundo de verdade.
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Joshua Kimmich: "Hoje eu estaria pronto"
Kimmich é conhecido por preferir jogar todas as partidas, independentemente da agenda lotada. Por muito tempo, o meio-campista de 31 anos foi, de fato, isento de todas as rodízios. Nesta fase decisiva da temporada, porém, o próprio Kompany determinou que Kimmich fizesse uma pausa. No último sábado, na vitória por 4 a 3 contra o FSV Mainz 05, ele nem sequer integrou o elenco.
“Na semana passada, fiquei bem contente, pois estava com alguns problemas”, disse Kimmich. “Hoje eu estaria pronto. No fim das contas, quem decide é o técnico.” Entre uma partida e outra, ele jogou os 90 minutos na derrota por 4 a 5 para o Paris Saint-Germain e, naturalmente, também começará na dupla de volantes ao lado de Aleksandar Pavlovic na partida de volta, na quarta-feira. “Eu estava descansado contra o Paris, estarei descansado novamente na quarta-feira”, disse Kimmich. “Afinal, eu não corro tanto assim.”
Nesta temporada, Kimmich já disputou 3.713 minutos. Esse é o terceiro maior número do FC Bayern, logo atrás de Luis Diaz (3.760) e Michael Olise (3.716).