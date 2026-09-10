Apesar de sua aula de criação, Rogers ficou incrédulo quando seu amigo próximo Palmer levou o prêmio de melhor em campo. O ex-astro do Aston Villa, que por engano pensou ter dado quatro assistências, não se conteve durante a entrevista conjunta após a partida à Sky Sports.

"Cara, eu dei quatro assistências", brincou Rogers, indignado. "Não consigo acreditar nisso, isso é loucura, ele fez um pênalti. Isso é loucura, nem me mencione, eu sou só um espectador, isso é criminoso."

Palmer rapidamente se defendeu, rindo: "Eu comecei a reação, vou te exaltar, vou te exaltar e dizer que você deveria ter ganhado." Ao ser perguntado se entregaria o troféu ao companheiro de equipe, Rogers respondeu com sarcasmo: "Infelizmente vou, sim, isso é manipulado."

A provocação rapidamente passou para as redes sociais. Palmer compartilhou uma foto no Instagram com a legenda: "Isso foi divertido... p.s podemos dividir o prêmio de melhor em campo se isso te fizer feliz @mrogers". Sem recuar, Rogers respondeu em seu próprio story no Instagram, marcando a emissora e cobrando: "@skysports precisamos ter uma conversa séria."



