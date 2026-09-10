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'Está manipulado!' - Morgan Rogers chama de 'criminoso' o prêmio de Jogador da Partida de Cole Palmer após a caótica vitória do Chelsea sobre o Leeds na Copa da Liga Inglesa
Reservas iniciam virada em Stamford Bridge
O Chelsea parecia caminhar para uma eliminação precoce desastrosa na Copa da Liga Inglesa depois de ficar em desvantagem de 2 a 0 diante do Leeds em Stamford Bridge. Em uma tentativa desesperada de salvar o confronto, Xabi Alonso promoveu quatro substituições no intervalo, com Palmer e Rogers saindo do banco para comandar uma impressionante reação no segundo tempo
Palmer marcou duas vezes em três minutos, incluindo um pênalti, para restabelecer a igualdade. Enquanto isso, Rogers se mostrou imparável como força criativa, distribuindo três assistências para Palmer, Pedro Neto e Danny Welbeck.
Outros gols de Valentin Barco e Welbeck selaram uma emocionante vitória por 6 a 3, fazendo com que o gol de Dominic Calvert-Lewin para os visitantes, o terceiro da equipe, servisse apenas como consolação e garantindo que o Chelsea avançasse para a próxima fase.
- Mark Pain
Rogers classifica decisão sobre prêmio como 'criminosa'
Apesar de sua aula de criação, Rogers ficou incrédulo quando seu amigo próximo Palmer levou o prêmio de melhor em campo. O ex-astro do Aston Villa, que por engano pensou ter dado quatro assistências, não se conteve durante a entrevista conjunta após a partida à Sky Sports.
"Cara, eu dei quatro assistências", brincou Rogers, indignado. "Não consigo acreditar nisso, isso é loucura, ele fez um pênalti. Isso é loucura, nem me mencione, eu sou só um espectador, isso é criminoso."
Palmer rapidamente se defendeu, rindo: "Eu comecei a reação, vou te exaltar, vou te exaltar e dizer que você deveria ter ganhado." Ao ser perguntado se entregaria o troféu ao companheiro de equipe, Rogers respondeu com sarcasmo: "Infelizmente vou, sim, isso é manipulado."
A provocação rapidamente passou para as redes sociais. Palmer compartilhou uma foto no Instagram com a legenda: "Isso foi divertido... p.s podemos dividir o prêmio de melhor em campo se isso te fizer feliz @mrogers". Sem recuar, Rogers respondeu em seu próprio story no Instagram, marcando a emissora e cobrando: "@skysports precisamos ter uma conversa séria."
Construindo algo especial em Stamford Bridge
Além das brincadeiras à beira do campo, a vitória destacou a química cada vez maior dentro do vestiário do Chelsea. Rogers, que chegou no verão por uma taxa enorme de £117 milhões, fez questão de elogiar rapidamente seu novo ambiente e a inegável qualidade de seus companheiros de equipe.
"O ambiente, os jogadores, a comissão técnica me acolheram e me permitiram mostrar do que sou capaz", explicou o atacante. "Jogar com atletas desse calibre torna minha vida muito mais fácil. Posso mostrar minha capacidade da melhor forma possível, e é um time muito prazeroso de jogar."
O meia também deu pistas de um futuro brilhante no oeste de Londres. "Dá para ver isso [a construção de algo especial]", acrescentou. "Há muito em que trabalhar e ainda é cedo, mas ver esses sinais tão cedo assim normalmente não acontece. É empolgante, mas ainda temos um longo caminho pela frente e muito a alcançar."
- Every Second Media
Mantendo o ímpeto ofensivo
O Chelsea tentará levar esse embalo ofensivo adiante na Copa da Liga Inglesa e também ao longo de sua campanha nacional em andamento. A atuação devastadora no segundo tempo provou que o clube tem a qualidade necessária para reverter grandes desvantagens.
Com Rogers e Palmer reacendendo uma parceria formidável dos tempos de base no Manchester City, o Chelsea agora conta com um motor criativo capaz de destravar defesas fechadas. Como Rogers observou, ainda é cedo na temporada, mas a rápida evolução da dupla sugere que o Chelsea está bem equipado para brigar por títulos nos próximos meses.
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