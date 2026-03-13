“Está indo muito bem!” – O Bayern de Munique é aclamado como “o melhor time da Europa”, enquanto lenda do clube elogia as esperanças de Harry Kane e companhia de conquistarem o título da Liga dos Campeões

Apesar da goleada por 6 a 1 sobre o Atalanta, Kahn continua sendo um “fã de desafios” e se preocupa com o fato de que o caminho tem sido muito tranquilo para o time atual. “A única coisa – e eu sempre sou um fã de desafios – é que tudo está indo muito bem para mim no momento. Quase um pouco bem demais; está indo como um relógio”, alertou. Embora não tenha garantido um troféu, seu veredicto foi claro: “Não diria que o FC Bayern vai ganhar facilmente a Liga dos Campeões; não é assim. Mas, no momento, para mim, eles são o melhor time da Europa, pela maneira como estão jogando futebol”.