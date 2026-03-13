Getty Images Sport
Traduzido por
“Está indo muito bem!” – O Bayern de Munique é aclamado como “o melhor time da Europa”, enquanto lenda do clube elogia as esperanças de Harry Kane e companhia de conquistarem o título da Liga dos Campeões
Gigantes bávaros atingem o auge da forma sob o comando de Kompany
O Bayern transformou-se em uma equipe vencedora altamente eficiente, combinando perfeitamente seu domínio na Bundesliga com uma vitória significativa no cenário continental. O time alemão, recordista em títulos, derrotou recentemente o Atalanta por 6 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, um resultado que causou comoção na competição. Sob a gestão de Kompany, o time desenvolveu um nível raro de consistência, em que a rotação não enfraquece o time titular — uma característica que Kahn identifica como marca registrada das épocas de maior sucesso do clube.
Kahn identifica o indicador “revelador” do sucesso
Em entrevista à Sky Sport, Kahn enfatizou a impressionante profundidade do elenco atual. “Há um indicador no FC Bayern que é muito, muito revelador. Você pode basicamente escalar quem quiser do elenco – e a qualidade dificilmente diminui, ou às vezes nem diminui. No passado, isso sempre foi um sinal de que seria uma temporada muito bem-sucedida”, disse o técnico de 56 anos. Ele acrescentou: “Raramente vi o FC Bayern jogar tão bem como está jogando no momento, não apenas na Bundesliga, mas também internacionalmente. A equipe está jogando quase como um relógio”.
Um aviso contra a perfeição
Apesar da goleada por 6 a 1 sobre o Atalanta, Kahn continua sendo um “fã de desafios” e se preocupa com o fato de que o caminho tem sido muito tranquilo para o time atual. “A única coisa – e eu sempre sou um fã de desafios – é que tudo está indo muito bem para mim no momento. Quase um pouco bem demais; está indo como um relógio”, alertou. Embora não tenha garantido um troféu, seu veredicto foi claro: “Não diria que o FC Bayern vai ganhar facilmente a Liga dos Campeões; não é assim. Mas, no momento, para mim, eles são o melhor time da Europa, pela maneira como estão jogando futebol”.
- Getty
Testando o “mecanismo” na parte comercial
O Bayern agora precisa levar esse ímpeto para as quartas de final, mantendo a liderança na Bundesliga, onde está 11 pontos à frente do seu rival mais próximo, o Borussia Dortmund. Embora a partida de volta contra o Atalanta pareça ser uma formalidade, o verdadeiro teste para Kompany será como ele e a comissão técnica garantirão que o time permaneça afiado e motivado durante a próxima pausa internacional.
Publicidade