Está em jogo a Copa do Mundo! Será que se aproxima um drama para a superestrela espanhola Lamine Yamal?

Na Furia Roja, espera-se que Yamal possa voltar a campo na última partida da fase de grupos, contra o Uruguai, o adversário mais forte do grupo, no dia 26 de junho. A ausência do craque do Barça na fase decisiva da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá seria um duro golpe para os espanhóis.

Especialmente com um Yamal em plena forma, a campeã europeia é uma das absolutas favoritas ao título mundial. Já no Euro de dois anos atrás, quando a Espanha derrotou a Inglaterra na final, Yamal, que na época tinha apenas 16 anos durante a maior parte do torneio, desempenhou um papel decisivo.

Até agora, Yamal disputou 25 partidas pela seleção, marcando seis gols. Também nas eliminatórias para a Copa do Mundo, os espanhóis tiveram que passar sem seu melhor jogador com frequência; em quatro das seis partidas, Yamal ficou de fora por lesão.