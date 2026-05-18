De acordo com uma reportagem do The Athletic, a lesão na coxa que Yamal vem sofrendo impedirá que o atacante do FC Barcelona entre em campo na estreia da Espanha na Copa do Mundo, contra Cabo Verde, no dia 15 de junho.
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Está em jogo a Copa do Mundo! Será que se aproxima um drama para a superestrela espanhola Lamine Yamal?
Além disso, Yamal pode não apenas ficar de fora da partida inicial, mas, segundo o The Athletic, há também grandes dúvidas quanto à participação do jogador de 18 anos no segundo jogo da fase de grupos contra a Arábia Saudita (21 de junho).
Yamal se lesionou no final de abril, durante a partida do Barça contra o Celta de Vigo (1 a 0), ao cobrar um pênalti, e foi diagnosticado com uma ruptura muscular na coxa. O jovem talentoso não pôde mais jogar pelos catalães na reta final da temporada; segundo o The Athletic, há um intenso diálogo entre a Federação Espanhola de Futebol, o Barça e Yamal. Assim, membros da equipe médica da seleção nacional estariam regularmente em Barcelona para acompanhar a reabilitação do grande esperança da Copa do Mundo.
- Qatar Supreme Committee
A Espanha corre o risco de disputar a Copa do Mundo sem Lamine Yamal?
Na Furia Roja, espera-se que Yamal possa voltar a campo na última partida da fase de grupos, contra o Uruguai, o adversário mais forte do grupo, no dia 26 de junho. A ausência do craque do Barça na fase decisiva da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá seria um duro golpe para os espanhóis.
Especialmente com um Yamal em plena forma, a campeã europeia é uma das absolutas favoritas ao título mundial. Já no Euro de dois anos atrás, quando a Espanha derrotou a Inglaterra na final, Yamal, que na época tinha apenas 16 anos durante a maior parte do torneio, desempenhou um papel decisivo.
Até agora, Yamal disputou 25 partidas pela seleção, marcando seis gols. Também nas eliminatórias para a Copa do Mundo, os espanhóis tiveram que passar sem seu melhor jogador com frequência; em quatro das seis partidas, Yamal ficou de fora por lesão.
Lamine Yamal ficará de fora da estreia na Copa do Mundo? Próximos jogos da Espanha
Data
Jogo
Competição
4 de junho
Espanha x Iraque
Amistoso
8 de junho
Peru x Espanha
Amistoso
15 de junho
Espanha x Cabo Verde
Copa do Mundo 2026
21 de junho
Espanha x Arábia Saudita
Copa do Mundo 2026
26 de junho
Uruguai x Espanha
Copa do Mundo de 2026